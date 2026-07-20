Na Moskvu smerovalo 400 dronov: Rusi útočili na rehabilitačné centrum, Ukrajina hlási množstvo obetí

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev bolo počas víkendu opäť terčom masívneho útoku Rusov. V centre metropoly bolo počuť desiatky výbuchov, sčasti spôsobených raketami protivzdušnej obrany.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o útokoch a škodách v najmenej štyroch mestských častiach s tým, že došlo aj k požiarom. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli na ciele v hlavnom meste a okolí odpálené viac ako dve desiatky balistických rakiet.
400 dronov smerovalo na Moskvu
Viac ako 400 nepriateľských dronov smerovalo v noci na pondelok k Moskovskej oblasti. Systémy protivzdušnej obrany väčšinu z nich neutralizovali a 85 zničili, oznámil na platforme Telegram starosta Moskvy Sergej Sobianin. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a TASS.
Útok podľa Sobianina prebiehal od nedeľňajšej 20.30 h do pondelka 05.00 h moskovského času (19.30 – 04.00 h SELČ). Išlo o jeden z najrozsiahlejších pokusov ukrajinských síl o dronový útok na ruskú metropolu v posledných rokoch, konštatovala agentúra TASS.
Tá zároveň informovala, že v Moskovskej oblasti bolo hospitalizovaných so zraneniami spôsobenými výbuchmi šesť ľudí vrátane troch cudzincov. Previezli ich do nemocnice v meste Domodedovo, kde sa nachádza aj medzinárodné letisko. Nebolo jasné, či ich zranenia súvisia s dronovými útokmi.
V uplynulých týždňoch došlo podľa Sobianina k viacerým pokusom o útok na Moskvu. V noci zo 6. na 7. júla bolo zničených viac ako 430 dronov, z toho 36 počas približovania sa k mestu. V noci zo 17. na 18. júla bol tento pomer 370 ku 64 a v noci z 11. na 12. júla smerovalo na Moskvu viac ako 300 dronov.
V niekoľkých ruských regiónoch – vrátane Jaroslavskej, Tverskej, Vologodskej či Belgorodskej oblasti – bola v noci vyhlásená pohotovosť pred raketovými útokmi. Podľa telegramového kanála Astra obyvatelia Moskovskej oblasti hlásili početné výbuchy a požiare. Požiar údajne zachvátil ropný sklad v Podolsku a sklad v priemyselnom komplexe Južnyje Vorota v Domodedove.
Zasiahnuté je aj logistické centrum Koledino v Podolsku patriace firme Wildberries, jednému z najväčších online predajcov v Rusku. Jej logistické centrá v Noginsku (Moskovská oblasť) a Kotovsku (Tambovská oblasť) dostali zásah v noci na 18. júla. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského slúžili na prepravu komponentov určených na výrobu dronov a navigačných zariadení podliehajúcich sankciám.
Ruský úrad pre civilné letectvo Rosaviacija oznámil v tejto súvislosti obmedzenia v prevádzke moskovských letísk.
Rusi útočili na rehabilitačné centrum pre zdravotne znevýhodnených
Štrnásť obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 162 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje pondelkové správy regionálnych úradov.
V Charkovskej oblasti ruské útoky neprežili štyria civilisti, ďalších 46 utrpelo zranenia, oznámil jej gubernátor Oleh Synjehubov. V Doneckej oblasti tiež prišli pri ruských útokoch o život štyria ľudia a ďalších 13 utrpelo zranenia, uviedol gubernátor Vadym Filaškin.
Pri ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Záporožie zahynuli traja ľudia a najmenej 78 ďalších utrpelo zranenia, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. Šesť bômb zasiahlo štyri miesta a poškodilo priemyselné a skladové objekty, ako aj obytné štvrte. Záchranári niekoľko hodín prehľadávali trosky päťposchodového bytového domu, v ktorých našli telá troch obetí. Útok poškodil aj 79 bytových domov a niektorí obyvatelia sa museli presťahovať do dočasných prístreškov.
V Chersonskej oblasti zahynuli pri ruských dronových a delostreleckých útokoch dvaja ľudia a ďalších 16 utrpelo zranenia, informoval šéf oblasti Oleksandr Prokudin.
V Sumskej oblasti si ruské útoky za uplynulý deň vyžiadali jedného mŕtveho a päť zranených. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že jeden z útokov v Sumskej oblasti zničil priestory rehabilitačného centra pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením.
V Dnepropetrovskej oblasti utrpeli zranenia štyria ľudia. Ruské sily na región útočili dronmi, delostrelectvom a riadenými leteckými bombami, informoval gubernátor Oleksandr Hanža.
Pri Ruskom útoku na loď neďaleko Odesy zahynulo desať osôb
Ruský raketový útok na loď prevážajúcu kukuricu neďaleko ukrajinského prístavu v Odese si vyžiadal desať životov, oznámili v pondelok ukrajinskí predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že išlo o najsmrteľnejší útok v Čiernom mori za uplynulé týždne.
Rusko zasiahlo v nedeľu tromi raketami loď Golden Leo pod vlajkou Guiney-Bissau, na ktorej sa nachádzala posádka z Indie a Sýrie, pričom vznikol požiar, uviedli ukrajinské námorné sily na platforme Telegram. Počas celej noci následne prebiehali pátracie a záchranné akcie. Úradom sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
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