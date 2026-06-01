Ukrajine sa na fronte darí: Zelenskyj povedal, kedy by mali byť rokovania o mieri, chce tam aj európske krajiny

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
Vojna na Ukrajine
„Som pripravený stretnúť sa s Putinom, ak bude pripravený aj on,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Moskvu by k dialógu mohli prinútiť ďalšie sankcie a zvýšený tlak.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že svetoví lídri musia zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina vrátane ďalších sankcií, aby ho prinútili zasadnúť za rokovací stôl.

V rozhovore pre reláciu Face the Nation televízie CBS News, ktorý bol nakrútený 29. mája a odvysielaný v nedeľu 31. mája, naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na bojisku v nasledujúcich šiestich mesiacoch by mohli posilniť pozíciu Kyjeva pri budúcich mierových rokovaniach.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kremeľ zakázal vývoz leteckého paliva: Ukrajinci zasiahli rafinérie a sklady ropy, čelili aj protiútokom
2.
Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska. Kyjev zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru
3.
„Kto v Rumunsku hovorí, že je to ruský dron?“ pýta sa Putin: Myslí si, že mohol pochádzať z Ukrajiny
Zobraziť všetky články (1777)

„Do zimy musíme nájsť spôsob, diplomatickú cestu, ako si sadnúť a hovoriť,“ povedal.

Prezident uviedol, že existujú viaceré možné formáty mierových rokovaní. Za najefektívnejší považuje model, na ktorom by sa zúčastnili Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a európske krajiny. „Najsilnejšia pozícia je, keď sú pri stole Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a Európa. Myslím si, že je to najsilnejší formát rokovaní,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

Pozvánka na Ukrajinu

Zelenskyj zároveň vyzval amerických predstaviteľov vrátane ministra zahraničných vecí Marca Rubia, osobitných vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, aby navštívili Ukrajinu.

„Nikdy tu neboli. Je dôležité, aby videli ľudí a pochopili situáciu. Život tu pokračuje, ale my chceme túto vojnu zastaviť,“ zdôraznil. Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že je pripravený na priame rokovania s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

„Som pripravený stretnúť sa s Putinom, ak bude pripravený aj on,“ povedal a dodal, že Moskvu by k dialógu mohli prinútiť ďalšie sankcie a zvýšený tlak.

„Myslím si, že potrebujeme viac sankcií. Potrebujeme väčší tlak. Viac sankcií, viac tlaku – a budú pripravení na dialóg,“ vyhlásil Zelenskyj, ktorý zároveň tvrdí, že Rusko prichádza každý mesiac až o 35 000 vojakov. Podľa neho sa krajina blíži k vážnej personálnej kríze.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej analýze z 25. mája uviedol, že ukrajinské jednotky by mohli mať na fronte určitú výhodu. Podľa ISW sa tempo ruského postupu spomaľuje, zatiaľ čo Ukrajina v snahe prelomiť pozičný charakter bojov zavádza nové taktiky a operačné postupy.

Foto: SITA/AP

Vyzval na podporu

Zelenskyj v rozhovore opäť vyzval Spojené štáty na ďalšiu podporu. Uviedol, že poslal list prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a Kongresu, v ktorom žiada dodatočné strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.

„Musíme zvýšiť výrobu. Šesťdesiat alebo 65 rakiet mesačne je pri súčasných výzvach zanedbateľné množstvo,“ povedal o dodávkach rakiet Patriot.

Táto požiadavka sa podľa prezidenta stala ešte naliehavejšou po nedávnych rozsiahlych ruských úderoch na Kyjev. V rámci tohto najväčšieho útoku na ukrajinskú metropolu od začiatku vojny v roku 2022 ruská armády odpálila desiatky riadených a balistických striel.

CBS News pripomenula, že americký minister obrany Pete Hegseth nedávno uviedol, že Washington mení spôsob výroby munície s cieľom výrazne zvýšiť produkciu. Zároveň ocenil rastúci podiel Európy na podpore Ukrajiny.

V rozhovore pre americkú televíziu sa Zelenskyj dotkol aj možnej spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti bezpilotných systémov a umelej inteligencie. Uviedol, že Ukrajina už uzavrela dohody s niektorými krajinami Blízkeho východu a Európy, pripravuje rozsiahlu zmluvu s Európskou úniou a chce rokovať aj s USA.

„Americké technologické spoločnosti majú množstvo zaujímavých technológií umelej inteligencie, ktoré my nemáme, a my máme skúsenosti z bojiska, ktoré nemajú oni. Táto spolupráca môže byť obrovská a najsilnejšia na svete,“ povedal Zelenskyj s tým, že „teraz treba rokovať… podniknúť kroky a urobiť to čo najrýchlejšie.“ Dodal, že na realizáciu takýchto projektov bude potrebný súhlas prezidenta Trumpa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kremeľ zakázal vývoz leteckého paliva: Ukrajinci zasiahli rafinérie a sklady ropy, čelili aj protiútokom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac