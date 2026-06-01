Ukrajine sa na fronte darí: Zelenskyj povedal, kedy by mali byť rokovania o mieri, chce tam aj európske krajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že svetoví lídri musia zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina vrátane ďalších sankcií, aby ho prinútili zasadnúť za rokovací stôl.
V rozhovore pre reláciu Face the Nation televízie CBS News, ktorý bol nakrútený 29. mája a odvysielaný v nedeľu 31. mája, naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na bojisku v nasledujúcich šiestich mesiacoch by mohli posilniť pozíciu Kyjeva pri budúcich mierových rokovaniach.
„Do zimy musíme nájsť spôsob, diplomatickú cestu, ako si sadnúť a hovoriť,“ povedal.
Prezident uviedol, že existujú viaceré možné formáty mierových rokovaní. Za najefektívnejší považuje model, na ktorom by sa zúčastnili Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a európske krajiny. „Najsilnejšia pozícia je, keď sú pri stole Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a Európa. Myslím si, že je to najsilnejší formát rokovaní,“ uviedol.
Pozvánka na Ukrajinu
Zelenskyj zároveň vyzval amerických predstaviteľov vrátane ministra zahraničných vecí Marca Rubia, osobitných vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, aby navštívili Ukrajinu.
„Nikdy tu neboli. Je dôležité, aby videli ľudí a pochopili situáciu. Život tu pokračuje, ale my chceme túto vojnu zastaviť,“ zdôraznil. Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že je pripravený na priame rokovania s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
„Som pripravený stretnúť sa s Putinom, ak bude pripravený aj on,“ povedal a dodal, že Moskvu by k dialógu mohli prinútiť ďalšie sankcie a zvýšený tlak.
„Myslím si, že potrebujeme viac sankcií. Potrebujeme väčší tlak. Viac sankcií, viac tlaku – a budú pripravení na dialóg,“ vyhlásil Zelenskyj, ktorý zároveň tvrdí, že Rusko prichádza každý mesiac až o 35 000 vojakov. Podľa neho sa krajina blíži k vážnej personálnej kríze.
Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej analýze z 25. mája uviedol, že ukrajinské jednotky by mohli mať na fronte určitú výhodu. Podľa ISW sa tempo ruského postupu spomaľuje, zatiaľ čo Ukrajina v snahe prelomiť pozičný charakter bojov zavádza nové taktiky a operačné postupy.
Vyzval na podporu
Zelenskyj v rozhovore opäť vyzval Spojené štáty na ďalšiu podporu. Uviedol, že poslal list prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a Kongresu, v ktorom žiada dodatočné strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
„Musíme zvýšiť výrobu. Šesťdesiat alebo 65 rakiet mesačne je pri súčasných výzvach zanedbateľné množstvo,“ povedal o dodávkach rakiet Patriot.
Táto požiadavka sa podľa prezidenta stala ešte naliehavejšou po nedávnych rozsiahlych ruských úderoch na Kyjev. V rámci tohto najväčšieho útoku na ukrajinskú metropolu od začiatku vojny v roku 2022 ruská armády odpálila desiatky riadených a balistických striel.
CBS News pripomenula, že americký minister obrany Pete Hegseth nedávno uviedol, že Washington mení spôsob výroby munície s cieľom výrazne zvýšiť produkciu. Zároveň ocenil rastúci podiel Európy na podpore Ukrajiny.
V rozhovore pre americkú televíziu sa Zelenskyj dotkol aj možnej spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti bezpilotných systémov a umelej inteligencie. Uviedol, že Ukrajina už uzavrela dohody s niektorými krajinami Blízkeho východu a Európy, pripravuje rozsiahlu zmluvu s Európskou úniou a chce rokovať aj s USA.
„Americké technologické spoločnosti majú množstvo zaujímavých technológií umelej inteligencie, ktoré my nemáme, a my máme skúsenosti z bojiska, ktoré nemajú oni. Táto spolupráca môže byť obrovská a najsilnejšia na svete,“ povedal Zelenskyj s tým, že „teraz treba rokovať… podniknúť kroky a urobiť to čo najrýchlejšie.“ Dodal, že na realizáciu takýchto projektov bude potrebný súhlas prezidenta Trumpa.
