Tesco skúša prelomovú novinku. Do predajní nasadzuje robotov a rozvíja umelú inteligenciu

Britský obchodný reťazec Tesco začal testovať novú generáciu autonómnych robotov, pohybujúcich sa medzi regálmi, pričom pomocou umelej inteligencie kontrolujú dostupnosť tovaru. Cieľom je rýchlejšie odhaliť prázdne miesta v regáloch, nesprávne umiestnené produkty či chybné cenovky, aby zákazníci našli to, čo hľadajú.
Robot s názvom Tally, ktorého vyvinula spoločnosť Simbe Robotics, momentálne jazdí v jednej z predajní Tesco vo Veľkej Británii. Ak sa pilotný projekt osvedčí, obchodný reťazec plánuje technológiu rozšíriť aj do ďalších predajní. Informoval o tom portál The Grocer.
Tisíce produktov za hodinu
Pomocou umelej inteligencie dokáže robot počas dňa opakovane prechádzať celou predajňou a skenovať regály. Údaje, ktoré robot nazbiera, okamžite posiela zamestnancom predajne. Tí tak môžu rýchlejšie reagovať a doplniť chýbajúce produkty ešte predtým, ako zákazníci narazia na prázdne miesto v regáli.
Podľa výrobcu dokáže Tally odhaliť výrazne viac problémov ako klasická manuálna kontrola vykonávaná pracovníkmi. Najnovšia generácia robota dokáže fungovať približne počas celej pracovnej zmeny a po vybití batérie sa sama vráti na nabíjanie. Dokáže vraj kontrolovať tisíce produktov za hodinu a poskytovať zamestnancom aktuálne informácie o stave predajne.
Tesco tvrdí, že cieľom projektu nie je nahradiť zamestnancov, ale pomôcť im zjednodušiť každodennú prácu. Robot má prevziať najmä opakujúce sa úlohy, zatiaľ čo pracovníci sa môžu viac venovať zákazníkom a dopĺňaniu tovaru. Robota firma testovala zatiaľ len v jednej predajni, no plánuje rozšíriť pilotný projekt aj do ďalších obchodov.
Kompletná obsluha predajne
Reťazec vo Veľkej Británii postupne zavádza viacero riešení založených na automatizácii a umelej inteligencii. Okrem testovania robota Tally, ktorý kontroluje stav regálov, začal reťazec začiatkom júna 2026 nasadzovať aj autonómnych čistiacich robotov pomáhajúcich s údržbou predajní. Mimo toho sú tu, samozrejme, samoobslužné pokladnice.
Čistiaci roboti sa objavia až v približne 600 predajniach Tesco Express vo Veľkej Británii. Ich úlohou je automaticky čistiť podlahy počas prevádzky a prevziať časť opakujúcich sa činností, ktoré doteraz vykonávali zamestnanci.
Reťazec opäť tvrdí, že cieľom nie je nahradiť pracovníkov, ale uvoľniť im ruky pri rutinných úlohách. Zamestnanci sa tak môžu viac venovať zákazníkom, dopĺňaniu tovaru a ďalším činnostiam priamo v predajni. Roboti sú koncipovaní ako takzvaní „co-boty“, teda stroje, ktoré nemajú nahradiť ľudskú prácu, ale doplniť ju tam, kde ide o opakujúce sa a časovo náročné činnosti, akou je práve čistenie podláh.
Súčasťou technológie je aj systém sledovania dát, ktorý má zabezpečiť konzistentnú a overiteľnú kvalitu upratovania naprieč všetkými zapojenými predajňami. Vedenie obchodov tak bude môcť presne sledovať, kedy a ako často bol jednotlivý priestor vyčistený, čo má priniesť vyššiu istotu ohľadom hygienických štandardov pre zamestnancov aj zákazníkov.
Maloobchod sa snaží reagovať na rastúce náklady, nedostatok pracovníkov a potrebu presnejšie riadiť zásoby. Automatizácia sa preto stáva jedným z najväčších trendov, ktorý môže v najbližších rokoch výrazne zmeniť podobu supermarketov. Od spôsobu, akým sa dopĺňa tovar v regáloch, až po to, ako sa udržiava čistota a hygiena v predajniach.
Roboty aj za oponou
Automatizácia naberá na obrátkach aj mimo kamenných predajní. Ako sme informovali, čínsky internetový gigant JD.com uvádza, že v budúcnosti by roboty mohli nahradiť až 700 000 pracovníkov, zatiaľ čo americký Amazon odhaduje, že vďaka automatizácii nebude musieť vytvoriť približne 600 000 nových pracovných miest. Spolu tak ide o viac ako 1,3 milióna pozícií.
Amazon pritom patrí medzi lídrov v nasadzovaní robotických technológií. Do svojich logistických centier už nasadil viac ako 750 000 robotov, ktoré pomáhajú s presunom tovaru, triedením zásielok aj kompletizáciou objednávok a podieľajú sa na vybavovaní približne 75 % objednávok zákazníkov. Spoločnosť zároveň zdôrazňuje, že automatizácia prináša aj nové pracovné príležitosti, najmä v oblasti údržby, programovania a správy robotických systémov.
Vyplatia sa čoraz viac
Výrobcovia aj obchodníci tvrdia, že investície do robotov sa začínajú ekonomicky vyplácať. Návratnosť pri kúpe robota sa podľa webu Robozaps pohybuje približne medzi 12 až 24 mesiacmi. Mnohé firmy však využívajú model, pri ktorom si robota prenajímajú za mesačný poplatok. Napríklad robot Tally stojí približne 2 000 dolárov mesačne, zatiaľ čo servisný robot Servi od Bear Robotics približne 999 dolárov mesačne. Výhodou je, že v cene býva zahrnutý servis, aktualizácie softvéru aj technická podpora.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku