V Rusku sa začína hovoriť o ukončení vojny: Kremeľ nechce útočiť na NATO, možné je aj stretnutie so Zelenským

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok odmietol tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Podľa môjho názoru to však nie je len nezmysel – je to zámerná provokácia,“ povedal Putin počas stretnutia so zástupcami hlavných medzinárodných tlačových agentúr na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).
Putin odmieta obavy z útoku na NATO
Ruský líder obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby, ktorá „v skutočnosti vôbec neexistuje“. Podľa Putinových slov je cieľom „donútiť obyvateľov ich vlastných krajín, aby vynakladali viac peňazí na obranu“. Dodal, že ho prekvapuje, že niektorí ľudia v Európe týmto varovaniam veria.
„Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné… Každý, kto si myslí, že Rusko by mohlo zaútočiť na územie NATO, by sa mal sám seba spýtať: Načo?“ skonštatoval Putin.
Jeho uistenia, že Moskva nemá v pláne zaútočiť na územie členských krajín NATO, však západné krajiny často vnímajú skepticky, pripomína DPA. Predtým, ako Rusko vo februári 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, Kremeľ tiež opakovane popieral, že sa pripravuje na vojnu.
Tvrdí, že Rusko môže Kyjev poraziť
Putin vo štvrtok taktiež vyhlásil, že Moskva dokáže poraziť Kyjev na bojisku, ak to bude potrebné. Zároveň však zdôraznil, že je pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a AP.
Šéf Kremľa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) pripomenul, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. „Ofenzíva pokračuje každý deň. V súčasnosti má Ruská federácia plnú kontrolu nad Luhanskou ľudovou republikou – 100 percent. A pod svoju správu získala viac ako 85 percent územia Doneckej ľudovej republiky,“ tvrdil Putin.
„Sme pripravení a ochotní uzavrieť dohodu s Ukrajinou prostredníctvom mierových prostriedkov. Špecificky na základe toho, o čom sme rokovali na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom v Anchorage. Rusko prijíma kompromisy, o ktorých sme diskutovali v Anchorage. Ukrajina musí takisto prijať tieto kompromisy. Potom sa konflikt môže rýchlo a prirodzene uzavrieť,“ skonštatoval.
Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne. Zdôraznil, že potenciálnym sprostredkovateľom musia dôverovať obe strany. „Ako by Rusko mohlo dôverovať ľuďom, ktorí celé roky opakujú, že je potrebné spôsobiť strategickú prehru Ruska,“ uviedol prezident.
Putin takisto vyhlásil, že „vlastenectvo a vôľa ruského ľudu“ zaistia naplnenie cieľov, ktoré si Moskva stanovila na Ukrajine. „Ruské jednotky postupujú po celej línii kontaktu,“ dodal prezident.
Zelenskyj môže podľa Kremľa prísť do Moskvy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je kedykoľvek vítaný v Moskve, aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Zelenského otvorený list, v ktorom navrhuje ukončenie vojny, prímerie a osobné stretnutie s Putinom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Zelenskyj môže prísť do Moskvy kedykoľvek,“ citovali Peskova štátne médiá. Zelenského list Putinovi podľa neho zatiaľ nepredložili. Ukrajinský prezident v liste zdôraznil, že nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kyjeve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol preto, Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty.
Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
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