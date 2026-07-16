Ukrajinci vyvinuli vlastné Patrioty: Freyja bude postrachom Rusov, môže zmeniť taktiku boja

Ukrajina chce znížiť svoju závislosť od drahých amerických rakiet Patriot a zároveň pomôcť vybudovať spoločnú obranu Európy. Spolu s deviatimi európskymi krajinami preto odštartovala projekt Freyja, nový systém protibalistickej obrany, ktorý má zachytávať ruské balistické rakety za výrazne nižšie náklady. Ak sa vývoj podarí podľa plánov, prvá verzia by mohla byť pripravená už o rok.
O projekte informovali portály Kyiv Independent, U24 Media a Defence News. Jeho vznik oznámili počas stretnutia európskych lídrov v Paríži, kde zároveň vznikla nová Protibalistická koalícia.
Ukrajinská protivzdušná obrana dnes dokáže zneškodniť väčšinu ruských dronov aj riadených striel. Pri balistických raketách je však situácia podstatne zložitejšia. Nejde o nedostatok skúseností, ale o nedostatok zbraní, ktoré by ich dokázali spoľahlivo zastaviť.
Každá raketa PAC 3 MSE, ktorú využíva americký systém Patriot, stojí približne 5 miliónov amerických dolárov (4,3 milióna eur). Pri útokoch, počas ktorých Rusko vypúšťa viacero balistických rakiet naraz, ide o mimoriadne nákladnú obranu. Navyše, zásoby týchto rakiet nie sú neobmedzené.
Práve preto prišla Ukrajina s vlastným riešením. Prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Freyja nemá nahradiť existujúce systémy protivzdušnej obrany. „Silné a dostatočné protibalistické schopnosti sú nevyhnutné na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Freyja má doplniť našu obranu, vytvoriť silný štít nad celou Európou a dosiahnuť to rýchlejšie a za nižšie náklady,“ uviedol.
Projekt spojil desať európskych krajín
Za projektom nestojí iba Ukrajina. K novej Protibalistickej koalícii sa pridali aj Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.
Ich spoločným cieľom je vytvoriť európsky systém, ktorý bude schopný odhaliť štart balistickej rakety, sledovať jej let a zničiť ju ešte pred dopadom. Koalícia zároveň deklarovala, že zostáva otvorená ďalším krajinám, ktoré sa budú chcieť zapojiť do vývoja alebo výroby jednotlivých technológií.
Freyja má byť podstatne lacnejšia
Hlavnou výhodou systému Freyja má byť cena. Ukrajinská spoločnosť Fire Point, ktorá projekt vedie, vyvíja raketu FP 7.X. Jej výrobná cena by sa mala pohybovať okolo 700 000 dolárov (602 000 eur), čo predstavuje približne šestinu ceny jednej rakety Patriot.
Autori projektu odhadujú, že náklady na zachytenie balistických rakiet by sa mohli znížiť až štyri až desaťnásobne. V čase, keď Rusko podniká rozsiahle raketové útoky, môže ísť o zásadný rozdiel.
Na vývoji pracujú najväčšie európske firmy
Freyja nevzniká iba v ukrajinských laboratóriách. Na projekte spolupracujú aj popredné európske zbrojárske spoločnosti. Ukrajinský Fire Point vyvíja raketu aj odpaľovací systém. Nemecký Hensoldt dodáva radarové technológie, francúzsky Thales radary dlhého dosahu, švédsky Saab systémy včasného varovania a nórsky Kongsberg Defence & Aerospace zabezpečuje riadiace centrum.
Zapojené sú aj spoločnosti Leonardo, Diehl Defense, MBDA, Eurosam, Safran, Weibel Scientific, Sener Tactica či Destinus. Práve Ukrajina však zohráva kľúčovú úlohu. Európski partneri počítajú s tým, že skúsenosti získané počas rokov obrany proti ruským útokom urýchlia vývoj celého systému.
Ochrana bude fungovať vo viacerých vrstvách
Freyja nebude tvoriť iba jedna raketa. Pôjde o rozsiahlu sieť radarov, senzorov, riadiacich centier a zachytávacích rakiet. Systém najskôr odhalí odpálenie nepriateľskej rakety. Následne bude sledovať jej trajektóriu, rozlišovať medzi skutočnými bojovými hlavicami a klamnými cieľmi a napokon sa ju pokúsi zničiť ešte počas letu.
Ak by prvý pokus nevyšiel, obranu prevezmú ďalšie vrstvy systému, ktoré budú chrániť mestá a kritickú infraštruktúru. Celá architektúra je navrhnutá tak, aby nebola závislá od jedného výrobcu ani jednej krajiny. Ak vypadne jeden prvok siete, ostatné budú pokračovať v činnosti.
Prvé nasadenie plánujú do roku 2027
Prvé letové skúšky rakety FP 7.X už podľa spoločnosti Fire Point prebehli. Výrobca plánuje spustiť sériovú výrobu ešte počas tohto roka a počíta s produkciou približne troch rakiet denne. Podľa Volodymyra Zelenského by prvá funkčná verzia systému mohla byť pripravená už počas najbližších 12 mesiacov.
Ambíciou projektu je, aby do konca roka 2027 prvýkrát úspešne zachytil ruskú balistickú raketu výlučne pomocou technológií vyvinutých a vyrobených v Európe. Ak sa tento plán podarí naplniť, Freyja sa môže stať jedným z najvýznamnejších obranných projektov, aké Európa za posledné desaťročia spustila.
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