Zatvára podnik, ktorý sa spája s reštauráciou z Na nože. Po necelom roku ho postihol koniec

Jednou z reštaurácií, ktorá sa objavila v šou Na nože a očarila Martina Nováka, je podnik Yalla Habibi, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici. Jeho orientálna kuchyňa pritiahla veľké množstvo hladných návštevníkov a ako sme sa presvedčili, v niektorých hodinách bol problém dostať sa dnu, pretože jej kapacity boli naplnené. Nemusíte sa obávať, reštaurácia Yalla Habibi je plne funkčná. Pod jej taktovkou koncom októbra minulého roka otvoril podnik s názvom Yalla Habibi Sweets. A ten po pár mesiacoch zatvára.
Kaviareň Yalla Habibi Sweets, ktorá vyrástla na Námestí Slobody v Banskej Bystrici, lákala na autentickú arabskú kávu, dezerty a útulnú atmosféru. Hneď po otvorení sme ju navštívili a ochutnali arabskú kávu s kardamómom a salep so škoricou. V júni, po asi 8 mesiacoch prevádzky, na sociálnych sieťach oznámila, že čoskoro zatvára.
Oznámila svoje zatvorenie a predaj zariadenia
„Všetko z kaviarne je na predaj! Nábytok, poháre, dekorácie, vybavenie a ďalšie veci. 20 % zľava na produkty,“ uviedla kaviareň v stručnom ozname.
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Nezvyčajné chute, aké nemajú na strednom Slovensku obdoby
Reštaurácia Yalla Habibi funguje naďalej a niet sa čo čudovať. Keď ochutnal jedlo v tomto podniku Martin Novák, nemal mu veľmi čo vytknúť, práve naopak, dokonca chválil. S podobným zážitkom sme odchádzali aj my a svojimi netradičnými chuťami nás dostala.
Za jej vznikom stoja dve sestry pochádzajúce z arabských krajín, ktoré sa usadili v srdci Slovenska a rozhodli sa priniesť ľuďom autentický kus svojej domoviny. Ich korene siahajú do Sýrie a Venezuely.
Vráti sa na jeseň Na nože?
Obľúbená šou Na nože odvysielala poslednú epizódu piatej série v apríli a odvtedy fanúšikovia netrpezlivo čakajú na príchod ďalšej. Markíza po nej už klasicky nasadila reprízové epizódy, ktoré budú vo vysielaní do konca leta, upozornil portál Mediaboom. Navyše prišiel s informáciou, podľa ktorej by televízia „mohla zopakovať scenár z roku 2024“. Markíza vtedy predĺžila vysielanie Na nože a počas celého leta prinášala reprízové časti, no následne na jeseň šou na obrazovky nevrátila, až na začiatku ďalšieho roka.
V tejto súvislosti sme oslovili televíziu Markíza. „O jesennej programovej ponuke budeme informovať už v najbližšom období,“ uviedla PR manažérka Silvia Maťašeje vo svojom stanovisku, takže si na potvrdenie alebo vyvrátenie tejto informácie budeme musieť počkať.
Nie každá reštaurácia sa po účasti v Na nože nakopla
Kým niektorým podnikom ich účasť v Na nože pomohla, iné postihla smutná realita a oznámili svoj koniec. Problémy reštaurácií v posledných rokoch súvisia s viacerými faktormi. Okrem zvyšujúcich sa nákladov na suroviny, priestory a zamestnancov hrá rolu aj konkurencia, kvalita podávaných jedál či hygiena v prevádzke a celkový dojem z nej plynúci. So všetkými uvedenými faktormi sa v praxi stretáva aj Martin Novák, ktorý naprieč sériami zažil už niekoľko „extrémov“ v každom slova zmysle.
Zatiaľ čo v niektorých lokalitách sa mu podarilo nakopnúť krachujúci gastrobiznis a vrátil krv do žíl vyhoreným majiteľom, inde televízna šou pomôcť nedokázala. Medzi zatvorenými prevádzkami sú napríklad reštaurácia Zlatý Mlyn z 1. série, reštaurácia Staré časy z 2. série, Heydučka zo 4. série a ešte niekoľko ďalších.
Dnešná doba je pre podnikateľov veľmi náročná, preto ak fandíte nejakému projektu a je to vo vašich silách, nezabudnite ho podporiť.
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