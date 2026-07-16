Eva Pavlíková zažila okamih, na ktorý len tak skoro nezabudne: Získala výnimočné ocenenie

Na divadelných doskách stvárnila desiatky nezabudnuteľných postáv a počas svojej kariéry získala viacero významných ocenení. Tentoraz však prišlo uznanie, ktoré má pre Evu Pavlíkovú mimoriadne osobný rozmer.
Nie všetky ocenenia sa dajú získať tvrdou prácou. Niektoré sú oveľa osobnejšie, pretože prichádzajú od ľudí a miest, ktoré formovali náš život. Keď si herečka Eva Pavlíková preberala výnimočné uznanie, len ťažko skrývala dojatie. Za týmto gestom sa totiž ukrýval príbeh, ktorý má pre ňu oveľa hlbší význam, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ako píše Nový Čas, pocta, ktorej sa dočkala, ju príjemne prekvapila.
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Ocenenie, ktoré ju úprimne dojalo
Sú chvíle, na ktoré sa nezabúda. Nezáleží na tom, koľko úspechov už človek zažil – niektoré pocty majú jednoducho výnimočné miesto v srdci. Presne takéto okamihy prežila aj obľúbená slovenská herečka, ktorá hviezdi v retro seriáli Sľub. Stalo sa totiž niečo, s čím nerátala. Od starostky obce Červený Hrádok Moniky Furovej dostala čestné občianstvo.
Podľa listiny to bolo sympatickej blondínke udelené za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj a šírenie dobrého mena obce na Slovensku aj v zahraničí. Očividne jej spomínaná dedinka prirástla k srdcu. „K tejto obci mám srdcový vzťah už asi 30 rokov. Trávim tam takmer celé leto a aj voľné chvíle,“ uviedla pre Nový Čas Eva Pavlíková.
Herečke bola udelená jedinečná pocta pri príležitosti oslavy obce, konkrétne ide o 640. výročie. „Občas tam spievam a mala som tam aj besedu. Dobre sa tam cítim, je to taká malá dedinka, kde líšky dávajú dobrú noc a je tam naozaj kľud. Čím som staršia, tým viac mám chuť byť ďalej od hlučného davu,” poznamenala nadšená Eva Pavlíková.
Umelkyňa si tiež pochvaľuje blízkosť tejto dedinky. “Je skvelé, že tam môžem vypadnúť z mesta na skok, pretože to nie je ďaleko od Nitry, kde žijem,“ uviedla herečka, ktorá sa teší z výnimočného ocenenia. „Pani starostka je veľmi zlatá, že na mňa myslela a dala mi čestné občianstvo,“ dodala.
Leto v znamení rehabilitácie
Ocenenie prichádza v čase, keď má Eva Pavlíková za sebou nepríjemnejšie obdobie. Herečka nedávno prezradila, že absolvovala operáciu a otvorene apelovala na ľudí, aby bolesti neignorovali a riešili ich včas. “Posielam vám letný pozdrav z FN v Nitre, kde mi 30. 6. vymenili pravý bedrový kĺb. Týždeň som strávila na ortopédii a teraz od pondelka som na rehabilitačnom oddelení, kde cvičím a učím sa zžiť s novým kĺbom,” napísala pred niekoľkými dňami na Instagram.
Hoci nejde o nič, z čoho by sa človek tešil, ona to berie s nadhľadom. A hlavne vie, že to potrebovala. “Majte krásne letné dni, veľa lásky a zážitkov. Mám také ”rehabilitačné” prázdniny, ale neľutujem. Lebo telo zničené životom a divadlom si to jednoducho vyžiadalo. Tak toľko z nemocnice,” pokračovala herečka a zverejnila fotografiu.
Viac než len čestný titul
Aj po desaťročiach na javisku zostáva Eva Pavlíková osobnosťou, ktorá si získava rešpekt nielen svojím talentom, ale aj ľudskosťou a pokorou. Udelené čestné občianstvo je krásnym dôkazom, že jej práca zanechala stopu ďaleko za hranicami divadelných dosiek.
Uvedené ocenenia majú často oveľa väčšiu hodnotu než trofeje či profesionálne ceny. Nie sú totiž len uznaním za umelecké výkony, ale aj poďakovaním za celoživotnú prácu, odhodlanie a ľudský prístup. Herečka tak zanechala stopu nielen v slovenskej kultúre, ale aj v srdciach ľudí, ktorí si jej prácu a osobnosť úprimne vážia.
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