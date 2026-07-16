Zelenskyj presadil nového premiéra: Tisíce Ukrajincov medzitým vyšli do ulíc na podporu ministra obrany

Na Ukrajine prišlo k významným politickým zmenám, ktoré okamžite vyvolali silné reakcie verejnosti. Krajina má nového premiéra, no pozornosť sa súčasne sústreďuje aj na odvolanie ministra obrany, ktoré vyhnalo do ulíc tisíce ľudí. Protestujúci hovoria o nespravodlivom rozhodnutí a od prezidenta Volodymyra Zelenského žiadajú, aby svoj krok prehodnotil.
Novým ukrajinským premiérom sa stal šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj po tom, ako jeho nomináciu vo štvrtok schválil ukrajinský parlament (Verchovna rada). V úrade nahradí premiérku Juliju Svyrydenkovú, ktorá podala demisiu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra, informuje TASR.
Za zvolenie Koreckého hlasovalo 289 poslancov z 318 prítomných. Parlament má celkovo 450 zákonodarcov. Pred hlasovaním Koreckyj povedal, že jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie. Za kľúčovú označil aj prípravu na nadchádzajúcu zimu, ktorá podľa neho môže byť náročnejšia, informuje denník Ukrajinska pravda.
Koreckyj nastúpi do úradu po Svyrydenkovej, ktorá odovzdala parlamentu demisiu po tom, ako Zelenskyj v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak na platforme Telegram v nedeľu napísal, že Koreckyj je hlavným kandidátom na premiéra a Svyrydenková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch, pričom dodal, že sa „vymení veľa ministrov“.
Odvolanie ministra vyhnalo ľudí do ulíc
V niekoľkých mestách na Ukrajine vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova, informovali tamojšie médiá a agentúra AFP. Podľa jej spravodajcov sa viac než 1000 ľudí zhromaždilo na jednom z námestí v Kyjeve, píše TASR.
Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany. Za uplynulých iba šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Jeho odvolanie je súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julija Svyrydenková.
Protestujúci hovoria o vnútorných sporoch
Protestujúci rozhodnutie o Fedorovovi vnímali ako súčasť vnútorných sporov v ukrajinskej armáde medzi ním a hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Syrským. V Kyjeve mávali vlajkami Ukrajiny a Európskej únie, skandovali heslá ako „hanba“ a vyzývali na vrátanie Fedorova späť do funkcie.
„Podľa mňa je jeho odvolanie fackou pre všetkých Ukrajincov,“ poznamenala pre AFP jedna z protestujúcich. Dúfa, že Zelenskyj svoje rozhodnutie po štvrtkových protestoch prehodnotí. Prezident sa podľa jej slov „bojí schopných ľudí“.
Demonštrácie sa rozšírili aj do ďalších miest
Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska. Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, „aby som zvíťazil, a nie aby som len predstieral, že niečo robím“.
Kyjevský spravodajca denníka Financial Times Christopher Miller medzičasom uviedol, že podľa poslancov Zelenského strany Sluha národa nie je v parlamente dosť hlasov na vymenovanie šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka za nového ministra obrany. O tom, že Zelenskyj navrhne Klymenka na post po Fedorovovi, hovorili viacerí ukrajinskí poslanci ešte v stredu.
Rekonštrukcia ukrajinskej vlády sa uskutočňuje v čase, keď má Ukrajina najlepšiu bojovú pozíciu od konca roka 2022, napísala agentúra Reuters. Kyjev podľa nej raketovými a dronovými útokmi oslabuje ruský ropný sektor a logistiku, zároveň však na východe Ukrajiny stále čelí neúprosnému postupu ruských síl a trpí nedostatkom pozemných jednotiek aj protivzdušnej obrany. Moskva medzitým zintenzívňuje vlastné údery balistickými raketami.
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