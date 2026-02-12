V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií

Foto: TV Markíza (TS)

Jakub Baláž
Na nože
Ani prítomnosť hviezdneho šéfkuchára nie je zaručenou cestou k úspechu. Dôkazom sú podniky, ktorých priestory ostali prázdne a zákazníkov už dnes neprivítajú.

Piata séria obľúbenej televíznej šou Na nože je v plnom prúde a šéfkuchár Martin Novák v nej opäť pomáha reštauráciám, ktoré často doslova bojujú o prežitie. Jeho odborné rady, materiálne zmeny či samotná propagácia v televízii v mnohých prípadoch zmenili osud kolabujúcich prevádzok. Bohužiaľ, niektoré gastrozariadenia nedokázal zachrániť ani populárny kuchár.

Problémy reštaurácií v posledných rokoch súvisia s viacerými faktormi. Okrem zvyšujúcich sa nákladov na suroviny, priestory a zamestnancov hrá rolu aj konkurencia, kvalita podávaných jedál či hygiena v prevádzke a celkový dojem z nej plynúci. So všetkými uvedenými faktormi sa v praxi stretáva aj Martin Novák, ktorý naprieč sériami zažil už niekoľko „extrémov“ v každom slova zmysle.

Kým v niektorých lokalitách sa mu podarilo nakopnúť krachujúci gastrobiznis a vrátil krv do žíl vyhoreným majiteľom, inde televízna šou pomôcť nedokázala. Ako z dostupných informácií vyplýva, zatvorené brány má aktuálne už osem reštaurácií, ktoré sa v markizáckej relácii objavili.

Prehľad zatvorených prevádzok sme vám prvýkrát priniesli približne pred rokom. V tej dobe sa v ňom objavili iba tri reštaurácie – Zlatý Mlyn, Bistro Plantáž a Staré časy.

Zlatý Mlyn (1. séria, 3. epizóda)

Nápis „trvalo zatvorené“ svieti pri tejto prevádzke na googli od 1. júna 2024. Majiteľa sme ešte vlani kontaktovali, no do vydania článku sa nám neozval. Reštaurácia Zlatý Mlyn sa nachádzala v Ludaniciach, kam sa presťahovala zo svojej pôvodnej lokality. Po Martinovom odchode sa zdalo, že došlo k zlepšeniu, no tento príbeh mal napokon negatívny koniec.

Plantáž Bistro (1. séria, 7. epizóda)

V záverečnej dokrútke odznelo, že cestu do vegánskeho podniku si našli aj noví zákazníci a rozhýbali sa tiež marketingové aktivity vlastníkov. Od štvrtka do nedele malo mať Bistro Plantáž stále plno, no otázkou je, ako dlho tento stav vydržal. Podľa dostupných informácií prevádzka zatvorila svoje brány už v októbri 2023.

Reprofoto: TV Markíza

Staré časy (2. séria, 8. epizóda)

Finálna epizóda druhej série bola bezpochyby jedna z najextrémnejších, aké sme v šou mohli vidieť. Nepríjemný zápach z neďalekej žumpy, muchy v interiéri reštaurácie či neprofesionálne správanie personálu spôsobili, že Novák zvažoval svoje zotrvanie v podniku. Následne však došlo k pozitívnej zmene a aj keď finálový večer neskončil úplne ideálne, Staré časy si zo šou odniesli nálepku s tromi nožmi. K pomerne nečakanému zatvoreniu došlo počas leta 2024.

Príbehy týchto reštaurácií sme detailnejšie opísali v našom minuloročnom prehľade.

Zatvorilo sa ďalších 5 reštaurácií

Negatívny trend nabral na obrátkach predovšetkým v uplynulom roku a k vyššie uvedenej trojici sa pridalo ďalších päť prevádzok. Jednoznačne najhoršiu bilanciu si v tomto smere drží štvrtá séria, ktorá však mala aj najviac epizód – 16. Poďme ale pekne poporiadku a vrátime sa do tretej série.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ktoré reštaurácie sú už zatvorené;
  • kedy sa rozhodli ukončiť prevádzku;
  • ktorý podnik mal kontroverzný koniec.

