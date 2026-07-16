Najväčšie kúpalisko v Bratislave je opäť otvorené. Po obnove za 2,5 milióna eur ponúka novinky

Kúpalisko Rosnička v Bratislave

Foto: SITA/Jana Birošová

Martin Cucík
Dnes otvára svoje brány najväčšie kúpalisko v Bratislave. Prešlo rekonštrukciou za viac ako 2 milióny eur.

Bratislavčania sa dočkali otvorenia ďalšieho mestského kúpaliska. Od štvrtka 16. júla je po rozsiahlej rekonštrukcii opäť prístupná Rosnička v mestskej časti Dúbravka. Pridáva sa tak ku kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurin, Rača, Tehelné pole a rekreačnému areálu Zlaté piesky, ktoré už počas letnej sezóny privítali návštevníkov.

Najväčšie mestské kúpalisko v Bratislave prešlo najväčšou modernizáciou za viac ako 50 rokov svojej existencie. Hoci sa v minulosti realizovali viaceré menšie opravy, tentoraz išlo o komplexnú obnovu celého areálu. Rekonštrukcia sa začala ešte koncom minulého roka. Informovalo o tom samotné mesto.

Nový bazén aj zavlažovanie

Modernizácia priniesla viacero noviniek. V areáli pribudol nový stredný bazén s vodnou fontánou, masážnymi prvkami a relaxačnými atrakciami, ako aj nový detský bazén. Kompletnou obnovou prešiel aj 50-metrový plavecký bazén.

Súčasťou projektu je tiež nová piesková zóna určená na hry a voľnočasové aktivity, modernizovaná bazénová technológia s novou strojovňou či revitalizované trávnaté plochy vybavené automatickým zavlažovaním napájaným z vlastnej 150-metrovej studne. Rekonštrukcia zahŕňala aj nové osvetlenie areálu, opravu spevnených plôch, elektroinštalácií a kanalizačných rozvodov.

Návštevníkov poteší aj zmodernizovaná gastronomická zóna s novým bufetom, elektronickým objednávacím kioskom a rozšírenými terasami na sedenie. Obnova, ktorá odštartovala na jeseň minulého roka, sa dotkla takmer celého areálu. Išlo pritom o prvú skutočne rozsiahlu rekonštrukciu od otvorenia kúpaliska približne pred 50 rokmi.

Viac ako 2 milióny eur, termín sa posúval

Celkové náklady na modernizáciu dosiahli približne 2,5 milióna eur. Financovanie zabezpečilo hlavné mesto Bratislava spolu s organizáciou STaRZ z vlastných zdrojov. Práce sa však oproti pôvodným plánom napokon predĺžili.

Kúpalisko Rosnička
Foto:Fb/STaRZ Bratislava

Počas výkopových prác sa totiž ukázalo, že areál je postavený na navážke stavebného odpadu. Odstránenie sute a náročnejšie zemné práce si vyžiadali viac času, čo ovplyvnilo aj termín dokončenia rekonštrukcie.

Kúpalisko Rosnička je najväčšie mestské kúpalisko v Bratislave a nájdete ho v mestskej časti Dúbravka, na rozhraní s mestskou časťou Karlova Ves. Od svojho otvorenia v roku 1978 prešlo v závere roka 2025 a v prvej polovici roka 2026 komplexnou rekonštrukciou. Rozsiahla obnova priniesla modernejšie bazény, nové vodné atrakcie, moderné technológie, kvalitnejšie zázemie pre návštevníkov a energeticky úspornejšiu prevádzku.

Mestské kúpalisko Rosnička je ikonickým bratislavským kúpaliskom, niektorí dokonca tvrdia, že je najkrajším. Sme s kolegami v STaRZ veľmi radi, že sa nám po desaťročiach podarilo zrealizovať jeho komplexnú modernizáciu. Tá by mala zabezpečiť jeho udržateľnú prevádzku na ďalšie desaťročia. Ďakujem všetkým, ktorí k nej prispeli – vedeniu mesta, poslancom Mestského zastupiteľstva v Bratislave, kolegom, dodávateľom aj trpezlivým návštevníkom. Všetkých preto pozývame, aby si prišli vynovenú Rosničku sami vyskúšať a zažili nezabudnuteľné zlaté časy pri vode na vlastnej koži,“ vyjadril sa Ladislav Križan, riaditeľ STaRZ.

Vstupné zostáva nezmenené

Dobrou správou pre návštevníkov je, že ceny vstupného sa oproti minulému letu nemenili. Rovnaký cenník platí nielen na Rosničke, ale aj na ostatných mestských kúpaliskách, ktoré prevádzkuje STaRZ. Celodenný lístok zakúpený online stojí 5,50 eura, pričom po 17. hodine zaplatia návštevníci 4,50 eura. Pri kúpe priamo v pokladni vyjde celodenné vstupné na 8 eur. Kúpou cez internet teda značne ušetríte.

Deti vo veku od 3 do 18 rokov zaplatia pri nákupe na pokladni 4,50 eura, cez internet 4 eurá a po 17. hodine len 3,50 eura. Najmenšie deti do troch rokov majú vstup zdarma. Seniori a držitelia preukazu ŤZP môžu využiť zvýhodnené vstupné vo výške 3 eurá. Pre ľudí, ktorí plánujú kúpaliská navštevovať pravidelne, sú pripravené aj výhodné permanentky platné na všetkých mestských kúpaliskách spravovaných organizáciou STaRZ.

Zároveň je počas letnej sezóny návštevníkom k dispozícii aj Mestská plaváreň Pasienky, ktorá ponúka možnosť plávania aj v prípade nepriaznivého počasia. Rovnako je dostupné napríklad kúpalisko Delfín.

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