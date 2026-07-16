Vznikla videohra k nehode Filipa Turka: Jeho autom jazdíte ulicami Prahy, základ je nenaraziť

Mediálne sledovaná dopravná nehoda českého europoslanca Filipa Turka sa dočkala netradičného spracovania. Len krátko po incidente vznikla satirická videohra Křižovatka 63, ktorá si z celej situácie robí žarty. Hráčov vyzýva, aby dokázali, že cez pražské križovatky vedia prejsť bezpečnejšie a ideálne bez nehody.
Ako informuje portál Letem světem Applem, za hrou stojí vývojár vystupujúci pod prezývkou ASO_Cialni. Jednoduchá arkádová hra vznikla ako satirická reakcia na jednu z najsledovanejších českých udalostí posledných dní a krátko po zverejnení sa začala rýchlo šíriť na sociálnych sieťach.
Hráč si sadne za volant čierneho Mercedesu
Hra stavia na jednoduchej hrateľnosti a čiernom humore. Hneď na začiatku sa hráč ocitne za volantom čierneho Mercedesu G 63 AMG, s ktorým prechádza rušnými pražskými križovatkami. Počas jazdy musí rešpektovať svetelnú signalizáciu, vyhýbať sa ostatným vozidlám a dávať pozor najmä na sanitky a ďalšie vozidlá integrovaného záchranného systému.
Križovatkami prechádza opakovane a jeho cieľom je vydržať čo najdlhšie bez nehody. Stačí jediná kolízia a hra sa okamžite končí. Za každý úspešne prejdený úsek získava body. Ak však prejde na červenú alebo spôsobí nehodu, nasleduje penalizácia alebo okamžitý koniec hry.
Hru si môžete zahrať bez inštalácie
Vývojár ASO_Cialni pripravil Křižovatku 63 ako paródiu na udalosti posledných dní. Hra funguje priamo vo webovom prehliadači na počítači aj mobile, takže si ju netreba sťahovať ani inštalovať. Ak si chcete otestovať svoje schopnosti, môžete tak urobiť na tomto odkaze.
Funkciu pozastavil do ukončenia vyšetrovania
Nehoda sa stala v pondelok v centre Prahy. Bezprostredne po zrážke Filip Turek tvrdil, že do križovatky vošiel na zelenú a kolízii už nedokázal zabrániť. Neskôr zverejnené kamerové záznamy však jeho verziu udalostí spochybnili.
Europoslanec oznámil, že až do záverov policajného vyšetrovania nebude vykonávať funkciu vládneho splnomocnenca. „Túto funkciu dávam k dispozícii, dokiaľ polícia oficiálne neoznačí vinníka nehody,“ uviedol vo videu na Instagrame.
Neskôr svoje stanovisko rozšíril aj na Facebooku vo videu, v ktorom priebeh nehody komentoval. „Na zelenú som vchádzal do križovatky a zrazu sa predo mnou objavila Fabia s majákom a ja som s tým už nemohol vôbec nič urobiť. Jediné, čo ma zaujíma a čo je pre mňa zásadné, je, aby ten pán bol v poriadku a vy, prosím, jazdite bez nehôd, pretože zdravie máme len jedno,“ podotkol poslanec.
„Dokým polícia nerozhodne o vinníkovi, nebudem vykonávať funkciu splnomocnenca a zachovám sa podľa výsledkov vyšetrovania polície. Rozhodnutie budem plne rešpektovať a v prípade, že budem označený za vinníka, na funkciu rezignujem,“ dodal poslanec vo videu.
Zábery ukazujú inú situáciu, než opisoval
Kľúčovým momentom sa stali zábery z bezpečnostnej kamery na Sokolskej ulici. Na nich je vidieť, ako Filip Turek s čiernym Mercedesom triedy G obchádza kolónu áut cez odbočovací pruh určený výlučne na jazdu doľava. Namiesto odbočenia však pokračuje rovno do križovatky, kde sa zrazil s vozidlom pražskej nemocnice určeným na prevoz biologického materiálu. Samotné obchádzanie kolóny cez odbočovací pruh europoslanec nekomentoval. Ohradil sa však voči tvrdeniam, že narazil do sanitky.
„Niektoré médiá písali, že som sa zrazil so sanitkou. Išlo o nemocničné vozidlo na prevoz biologického materiálu. Rovnako sa objavili tvrdenia, že som nehodu priamo zavinil. To sú špekulácie, ktoré by som rád nechal na vyšetrovanie Polície Českej republiky,“ uviedol.
Dodal, že hneď po nehode išiel skontrolovať posádku prevráteného vozidla. S vodičom je podľa vlastných slov stále v kontakte a ten by už mal byť v domácej liečbe.
Babiš vyzval na okamžitú rezignáciu
Prípad nezostal bez politických reakcií. Ako píše portál Novinky, český premiér Andrej Babiš je presvedčený, že ak video zachytáva priebeh nehody tak, ako sa javí, Filip Turek by mal niesť zodpovednosť okamžite a nečakať na výsledky vyšetrovania.
„Polícia by to mala vyšetriť čo najrýchlejšie. Hovoril som s ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a povedal som mu, že ak tá situácia prebehla tak, ako to z videozáznamov vyzerá, pán Turek by mal okamžite prevziať osobnú zodpovednosť a na svoju funkciu rezignovať,“ povedal Andrej Babiš. Dodal, že na rušnej pražskej križovatke podľa neho nechýbalo veľa k oveľa vážnejšej tragédii.
Výzvy mu adresovala aj opozícia
Českí opoziční politici vyzvali poslanca Filipa Turka za stranu Motoristi sebe, aby zložil poslanecký mandát. Reagovali tak na zverejnené videá z jeho pondelkovej dopravnej nehody z centra Prahy, kde narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa v dôsledku toho prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Ukázalo sa, že Turek sa zrejme snažil predbehnúť kolónu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe
Opoziční politici ho vyzvali, aby zložil mandát a vrátil vodičský preukaz. „Bezohľadne, nezodpovedne, sebecky. Ako na ceste, tak v politike. Toto je na okamžité zloženie mandátu,“ napísal na sieti X predseda hnutia STAN Vít Rakušan. „Toto je za hranou úplne všetkého. Poslanci majú slúžiť ľuďom a nie ich ohrozovať na živote. Tento človek nemá vo funkcii čo robiť. Filip Turek by mal okamžite zložiť poslanecký mandát a odstúpiť z funkcie vládneho splnomocnenca,“ zdôraznil šéf Pirátov Zdeněk Hřib. Predseda ODS Martin Kupka dodal, že Turek je „arogantný sedliak“, ktorý je bezpečnostným rizikom a robí hanbu.
Hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová pre server iDNES.cz uviedla, že polícia vyhodnocuje všetky materiály vrátane kamerových a vypočúva svedkov. „V súčasnej chvíli nebudeme komentovať žiadny zaistený materiál, ktorý je súčasťou tohto spisu. Zatiaľ stále vyšetrujeme dopravnú nehodu a zisťujeme, kto je jej vinníkom,“ dodala.
Prezident vyčká na výsledok vyšetrovania
Podstatne opatrnejší postoj zaujal český prezident Petr Pavel. Podľa neho sa dopravná nehoda môže stať komukoľvek, no rozhodujúce budú závery vyšetrovania.
„Samozrejme som zaznamenal, že mal nehodu, to sa napokon môže stať každému,“ uviedol. Pripomenul tiež, že Filip Turek ako poslanec disponuje imunitou, čo môže celý proces skomplikovať. „Ak sa však preukáže akékoľvek pochybenie či zavinenie, potom je to otázka osobnej zodpovednosti, aké závery z toho vyvodí,“ dodal prezident.
Odlišný pohľad ponúkol predseda strany Motoristé sobě a český minister zahraničných vecí Petr Macinka. Rozhodnutie dočasne neuplatňovať funkciu označil za správne. „Je to absolútne dospelý a chlapský prístup,“ povedal po návrate z pracovnej cesty v Izraeli. Zdôraznil, že sa nechce zapájať do verejného odsudzovania a počká si na závery polície.
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