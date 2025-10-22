Novák môže výskať: Reštaurácia z Na nože prichádza s novinkou, aká tu ešte nebola. Už o pár dní otvára svoj druhý podnik

Jedným z podnikov, ktorý po svojej účasti v obľúbenej šou Na nože zaznamenal medzi ľuďmi taký úspech, až sa jeho kapacity naplnili, je orientálna reštaurácia Yalla Habibi. Sídli v Banskej Bystrici a teraz sa rozrastá.
Keď šéfkuchár Martin Novák ochutnal jedlo v Yalla Habibi, nemal mu čo vytknúť a napokon udelil reštaurácii 4 nože. Keď sa o nej dopočula široká verejnosť z televízie, netradičné jedlo, ktoré ponúka, ich zaujalo natoľko, až podnik začal praskať vo švíkoch. Zažili sme to na vlastnej koži, keď sme ho navštívili niekoľko dní po odvysielaní epizódy Na nože a nemali si kde sadnúť, pretože bolo plno. Dokonca reštaurácia odporučila urobiť si rezerváciu vopred.
Za jej vznikom stoja dve sestry pochádzajúce z arabských krajín, ktoré sa usadili v srdci Slovenska a rozhodli sa priniesť ľuďom autentický kus svojej domoviny. A vyzerá to, že sa im darí, pretože sa rozhodli svoje podnikanie rozšíriť.
Otvárajú druhú prevádzku
Všimli sme si, že na Námestí Slobody v Banskej Bystrici vyrástla ich ďalšia prevádzka, tentoraz pod názvom YallaHabibi Sweets. Nepôjde o reštauráciu, ale o kaviareň, ktorá sľubuje priniesť kávu a sladkosti.
Pri prechádzaní okolo sme spozorovali, že v jej interiéri stále prebiehajú práce na jeho dokončovaní. Avšak dnes kaviareň na Instagrame avizovala, že otvorí už 28. októbra. „Tešte sa na autentickú arabskú kávu, dezerty a útulnú atmosféru,“ uviedla.
