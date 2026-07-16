Vlasové trendy jesene a zimy 2026 hlásia prirodzenosť: Odhaľte účesy, ktoré budú hitom chladného obdobia

Blondínka a žena s čelenkou vo vlasoch

Foto: Image by fxquadro on Magnific, Image by lookstudio on Magnific

Jana Petrejová
Zabudnite na náročný styling. 

Nový účes dokáže zmeniť oveľa viac než len náš vzhľad. Prináša sviežu energiu, dodáva sebavedomie a často sa stáva tým detailom, ktorý podčiarkne celý osobný štýl. Nie div, že hľadanie inšpirácie pred návštevou kaderníka patrí k tým najpríjemnejším beauty rituálom.

Sezóna jeseň/zima 2026 prináša návrat k prirodzenosti a nenútenej elegancii. Dominujú farby, ktoré pôsobia, akoby ich vytvorilo samotné slnko, a strihy, ktoré vyzerajú skvelo aj bez každodenného stylingu. Trendy sa čoraz viac odkláňajú od náročnej údržby a pravidelných návštev salónov. Namiesto výrazných kontrastov prichádzajú jemné prechody, prirodzené odtiene a účesy, ako píše portál Harper’s Bazaar.

Pozrite sa na výber najvýraznejších vlasových trendov jesene a zimy 2026, ktoré môžete ukázať svojmu kaderníkovi ako inšpiráciu.

Bessette Blonde – maslová blond inšpirovaná Carolyn Bessette-Kennedy

Po návrate estetiky a obnovenom záujme o ikonický štýl Carolyn Bessette-Kennedy sa do popredia dostáva aj jej charakteristická blond. Ide o teplý, maslový odtieň s jemnými slnečnými odleskami, ktorý pôsobí prirodzene a luxusne zároveň.

Blondínka s dlhými vlasmi
Foto: Image by lookstudio on Magnific

Hoci blond vlasy si stále vyžadujú starostlivosť o odrasty, tento zlatistý tón je oveľa menej náročný než platinová blond a zároveň predstavuje dostupnejšiu voľbu aj pre brunetky, ktoré chcú zosvetliť vlasy bez radikálnej zmeny. Na udržanie lesku a sýtej farby medzi návštevami kaderníctva poslúžia tónovacie masky alebo lesk na vlasy.

Melted Brunette – prirodzene splývajúca hnedá

Brunetky si túto techniku zamilujú. „Melted brunette“ vytvára jemný prechod medzi korienkami a dĺžkami vlasov, vďaka čomu pôsobia melíry mimoriadne prirodzene. Farba sa dosahuje nanesením lesku v prirodzenom odtieni ku korienkom, ktorý sa následne plynulo rozčeše do dĺžok. Výsledkom sú vlasy plné hĺbky a rozmeru bez potreby výrazného balayage efektu.

Brunetka
Foto: Image by teksomolika on Magnific

Je to ideálne riešenie aj pre ženy, ktoré sa postupne vracajú z blond späť k hnedej – odrasty budú pôsobiť oveľa nenápadnejšie.

Peachy Red – jemná broskyňová ryšavá

Výrazné medené či sýto červené tóny ustupujú prirodzenejším odtieňom. Moderná ryšavá na sezónu jeseň/zima 2026 sa nesie v znamení teplých broskyňových a jemne gaštanových tónov. Farba zvýrazňuje prirodzenú krásu pleti, najmä ak máte pehy alebo teplý podtón pokožky. Pôsobí elegantne, sviežo a veľmi nenútene.

Dievča s vlnitými vlasmi
Foto: Image by lookstudio on Magnific

Long Bieber Bob – dlhý bob, ktorý stále vládne

Hailey Bieber potvrdzuje, že bob zostáva jedným z najžiadanejších strihov. Tentoraz však v predĺženej verzii, ktorá siaha približne po kľúčne kosti. Je to ideálna voľba pre ženy, ktoré chcú kratší účes, no zároveň si chcú zopnúť vlasy do copu. Jemne vytočené končeky dodávajú účesu ženskosť, pohyb a moderný vzhľad.

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Bočná cestička s objemom

Bočná cestička sa vracia vo veľkom štýle, tentoraz však s dôrazom na objem. Vlasy sa pri korienkoch nadvihnú a následne sa jemne stáčajú smerom k tvári, čím vzniká elegantný efekt padajúceho prameňa cez jedno oko. Na dosiahnutie tohto looku pomôže penové tužidlo alebo objemový sprej a následné fénovanie pomocou okrúhlej kefy či multifunkčného stylingového prístroja. Výsledok pôsobí sofistikovane, no zároveň uvoľnene.

Dievča s hustými vlasmi
Foto: Image by lookstudio on Magnific

Návrat čeleniek

Móda 90. rokov stále nepoľavuje a spolu s ňou sa vracajú okrem avizovaných štipcov do vlasov aj čelenky. Od elegantných modelov cez športové elastické verzie až po minimalistické tenké čelenky – vlasové doplnky sa opäť stávajú štýlovou súčasťou každodenných outfitov. Sú jednoduchým spôsobom, ako oživiť účes bez náročného stylingu a zároveň dodať celkovému vzhľadu osobitý charakter.

Dievča s kučeravými vlasmi a čelenkou
Foto: Image by senivpetro on Magnific

Menej je viac

Najväčším posolstvom vlasových trendov na jeseň a zimu 2026 je prirodzenosť. Účesy už nemusia byť dokonale uhladené ani farby dokonale jednotné. Naopak, oslavujú individuálnu krásu, jemné nedokonalosti a jednoduchosť, ktorá šetrí čas aj návštevy kaderníckeho salónu.

Ak premýšľate nad zmenou, stavte na farbu či strih, ktorý bude lichotiť vašim prirodzeným črtám a zároveň nebude vyžadovať každodennú dokonalú úpravu. Práve nenútenosť je totiž tým najväčším trendom tejto sezóny.

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