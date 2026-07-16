Kyjevom otriasli viaceré výbuchy: Rusi použili balistické rakety, v Ukrajine zasadne nová vláda

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Nočný útok na Ukrajinu si vyžiadal mŕtvych aj zranených.

Rusko v noci opäť podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu. Výbuchy otriasli Kyjevom aj Charkovom, pričom podľa miestnych úradov si útoky vyžiadali obete aj zranených. Popri pokračujúcich bojoch sa zároveň odohrávajú významné zmeny vo vedení ukrajinskej vlády.

Minister obrany Mychajlo Fedorov oznámil svoj odchod z funkcie a prezident Volodymyr Zelenskyj pripravuje ďalšie personálne zmeny.

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Kyjev a Charkov opäť čelili ruským útokom

Vo štvrtok krátko po polnoci zaznela v Kyjeve séria výbuchov, informoval reportér agentúry AFP. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami, píše TASR.

Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi šesť výbuchov. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnych sieťach oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom „úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy“.

Charkov hlásil zásahy dronmi

Zásahy bojovými dronmi hlásil zase Ihor Terechov, starosta mesta Charkov, ktoré sa nachádza na severovýchode Ukrajiny. Kyjev je od minulého mesiaca pravidelne terčom ruských útokov s použitím balistických rakiet, ktoré sú podľa AFP rýchle a ťažšie zachytiteľné. Ukrajina v súčasnosti trpí nedostatkom rakiet PAC-3, ktoré sú kľúčové pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Tieto systémy sú jedinou zbraňou v arzenáli Ukrajiny, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.

Prezident USA Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty vydajú Kyjevu licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že výroba by sa mohla začať do konca tohto roka.

Ruské nočné útoky si vyžiadali obete aj zranených

Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali dvoch mŕtvych a najmenej piatich zranených, vrátane jedného dieťaťa, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo krátko po polnoci vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi šesť výbuchov, informovali najprv reportéri agentúry AFP. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami.

Obeť vojny na Ukrajine
Foto: SITA/AP

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnych sieťach prvotne oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom „úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy“. Následne potvrdil aj smrť dvoch osôb. Ukrajinská štátna záchranná služba dodala, že päť ľudí utrpelo zranenia.

Patriot zostáva kľúčovou obranou proti balistickým raketám

Zásahy bojovými dronmi hlásil zase Ihor Terechov, starosta mesta Charkov, ktoré sa nachádza na severovýchode Ukrajiny. Kyjev je od minulého mesiaca pravidelne terčom ruských útokov s použitím balistických rakiet, ktoré sú podľa AFP rýchle a ťažšie zachytiteľné. Ukrajina v súčasnosti trpí nedostatkom rakiet PAC-3, ktoré sú kľúčové pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Tieto systémy sú jedinou zbraňou v arzenáli Ukrajiny, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.

Prezident USA Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty vydajú Kyjevu licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že výroba by sa mohla začať do konca tohto roka.

Fedorov oznámil odchod z čela ministerstva obrany

Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že končí na pozícii ministra obrany. Viacerí ukrajinskí poslanci medzitým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenskyj navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

„Bola pre mňa veľká česť slúžiť ukrajinskému ľudu ako minister obrany,“ napísal Fedorov na Telegrame v rozsiahlom príspevku, v ktorom vymenoval úspechy a neúspechy počas svojho pôsobenia na ministerstve, kam nastúpil v januári. Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania.

Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov
Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident v stredu označil šéfa energetickej spoločnosti Naftohaz Serhija Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julije Svyrydenkovej. Zelenskyj už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde aj úpravu politickej stratégie krajiny.

Zelenskyj pokračuje v rozsiahlych personálnych zmenách

Zelenskyj sa preto v stredu stretol s poslancami svojej strany Sluha národa pred parlamentným hlasovaním o zmenách vo vláde. Informáciu o presune Klymenka na ministerstvo obrany následne pre Reuters potvrdila poslankyňa Oľha Vasylevská-Smahľuková.

Portál Kyiv Independent pripomína, že Klymenko stál na čele Národnej polície v rokoch 2019 až 2023 a po smrti svojho predchodcu Denysa Monastyrského bol menovaný za ministra vnútra. Aby mohol prevziať novú funkciu vo vláde, musí parlament schváliť jeho nomináciu.

Kritici varujú pred častými výmenami ministrov obrany

Klymenkova hovorkyňa uviedla, že minister vnútra bol prezidentovým návrhom prekvapený. „Čakáme na oficiálnu nomináciu prezidenta. Ako viete, Ihor Klymenko je dôstojník. Pre neho je slovo najvyššieho veliteľa rozkazom,“ povedala. Veľkú pozornosť však púta budúcnosť Fedorova, keďže za šesť mesiacov vo funkcii presadil viaceré pozitívne zmeny. Jeho koniec na ministerstve obrany pre Kyiv Independent kritizovali nemenovaný poslanec strany Sluha národa aj analytik Volodymyr Fesenko.

„Nemyslím si, že je správne vymenúvať ministra obrany každých šesť mesiacov. Voči Fedorovovi neexistujú žiadne zásadné výhrady a mal by mať možnosť dokončiť reformy, ktoré už ohlásil. Ďalšia výmena ministra obrany – bez ohľadu na to, kto ho nahradí – by len vyvolala ešte väčší chaos,“ povedal Fesenko.

Podľa informácií denníka Ukrajinska pravda sú dôvodmi Fedorovho konca na ministerstve obrany jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Olexandrom Syrským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. „(Prezident) povedal, že v ideálnom prípade by mali byť odvolaní aj Fedorov, aj Syrskyj, ale momentálne to nemôže urobiť,“ povedal nemenovaný predstaviteľ.

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