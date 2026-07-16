Pentagón prichádza s kontroverznou novinkou: Amerických vojakov čakajú pravidelné vyšetrenia hladiny testosterónu

Vojaci, testosterón

Foto: SITA/AP, Jynto (more from this user), CC0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Hladina testosterónu, hlavného mužského pohlavného hormónu, s vekom postupne klesá.

Hladina testosterónu sa stala novou témou americkej armády. Minister obrany Pete Hegseth predstavil program, podľa ktorého budú tisíce vojakov pravidelne absolvovať hormonálne vyšetrenia. Opatrenie označuje za otázku bojaschopnosti, no už teraz vyvoláva ostrú politickú polemiku.

Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu oznámil, že zavádza nový program skríningu nedostatku testosterónu pre príslušníkov ozbrojených síl USA. Program označil za nevyhnutný na to, aby mohli podávať „absolútne najlepšie výkony“. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a DPA a stanice BBC.

Americká armáda zavedie testovanie hladiny testosterónu

Skríningy sa budú vykonávať každoročne v rámci povinných zdravotných prehliadok vojakov vo veku 30 rokov a viac, priblížil Hegseth vo videu zverejnenom na sieti X. Mladší sa môžu do programu zapojiť dobrovoľne.

„Táto iniciatíva nie je o umelom zvyšovaní výkonnosti, ale o obnovení a optimalizácii vašich prirodzených schopností, ochrane vašej dlhovekosti a zabezpečení biologických predpokladov na zvládanie bojových úloh,“ povedal minister. Program podľa neho zabezpečí, aby mali vojaci „správnu hladinu“ tohto hormónu. Ak bude potrebná liečba, jej podstúpenie bude odporúčané, no založené na dobrovoľnej báze, dodal Hegseth.

Vojaci, Trump
Foto: SITA/AP

„Ako vieme, moderné bojisko je brutálne a neúprosné… Vyžaduje si maximálnu psychickú a mentálnu pripravenosť. Ak sa týmto zdravotným ukazovateľom budeme venovať včas, pomôžeme vám udržať si špičkovú bojaschopnosť a poskytneme vám rovnakú úroveň podpory, akú vy poskytujete tejto krajine – tú najlepšiu možnú,“ vyhlásil vo videu. Hladina testosterónu, hlavného mužského pohlavného hormónu, s vekom postupne klesá.

Otázky vyvolalo testovanie vojačiek

BBC podotkla, že na otázku, či budú testovaní muži aj ženy a či budú mať vojačky vstupujúce do perimenopauzy možnosť posúdenia vhodnosti estrogénovej hormonálnej liečby, rezort neodpovedal.

Demokratická senátorka Tammy Duckworthová, ktorá je vojnovou veteránkou a členkou senátneho výboru pre ozbrojené sily, vyzvala ministra obrany, aby bolo hormonálne testovanie dostupné pre mužov aj ženy. Demokratická kongresmanka Chrissy Houlahanová, ktorá tiež slúžila v americkom letectve, zase na sociálnej sieti X označila tento krok za Hegsethovu „najnovšiu posadnutosť kultúrnymi vojnami,“ uviedla britská stanica. Hovorca Pentagónu Sean Parnell len dodal, že program nadobudne účinnosť okamžite a bude platiť pre všetkých príslušníkov americkej armády v aktívnej službe aj v zálohe.

USA spustili druhú vlnu útokov na Irán

Americká armáda v stredu spustila ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať Hormuzský prieliv. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a televízie Sky News. O útokoch informovalo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.

Vypálená raketa v iránskom poli
Ilustračná foto: SITA/AP

„Dnes o 15.00 h východoamerického času (21.00 h SELČ) spustili americké ozbrojené sily druhú vlnu útokov proti Iránu. Údery sú zamerané na iránske vojenské kapacity, ktoré sa využívajú na ohrozovanie plavidiel voľne prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv, medzinárodnú vodnú cestu kľúčovú pre svetový obchod,“ uviedol CENTCOM v príspevku.

Hlásia výbuchy vo viacerých regiónoch

Iránska tlačová agentúra Mehr hlásila výbuchy z viacerých regiónov v krajine, vrátane miest Ahváz, Čáhbahár, Bandar Abbás či Rask. Podľa štátnej televízie IRIB zasiahlo niekoľko rakiet aj oblasť v okolí nemocnice v meste Ahváz, v ktorej sú hospitalizované a liečené deti s rakovinou. Po útoku bola dočasne evakuovaná. Žiadne obete neboli bezprostredne hlásené.

Ústredné velenie americkej armády následne potvrdilo, že sily USA vystrelili rakety aj na prázdny ropný tanker s názvom Belma, ktorý sa podľa nich pokúšal prelomiť námornú blokádu iránskych prístavov a ignoroval viaceré varovania. Loď v plavbe ďalej nepokračuje. Prichádzajúce útoky hlásil v noci na štvrtok aj Kuvajt. Tamojšia armáda potvrdila, že „odráža útoky nepriateľských dronov v dôsledku nehanebnej iránskej agresie“.

Poplachy pred leteckými útokmi zazneli aj v Bahrajne, pričom tamojší rezort vnútra občanov vyzval, aby „zachovali pokoj a uchýlili sa na najbližšie bezpečné miesto“. CENTCOM už v priebehu dňa informovalo o prvej vlne útokov na Irán, ktorá trvala 90 minút. Ich cieľmi boli obranné systémy umiestnené na pobreží a sklady i odpaľovacie zariadenia pre riadené strely na ostrove Veľký Tunb, ktorý leží západne od Hormuzského prielivu. Tieto útoky podľa ústredného velenia oslabili schopnosť Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v tejto strategicky dôležitej úžine.

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