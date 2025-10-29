Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Jednou z reštaurácií, ktoré sa objavili v relácii Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom a medzi divákmi v dobrom rezonovali, je nepochybne Yalla Habibi, ktorá sídli v Banskej Bystrici. Zaujala netradičnými chuťami arabskej kuchyne, ale aj príbehom rodiny, ktorá za ňou stojí. Keď sme ju ešte v marci, po premiére epizódy navštívili, odchádzali sme príjemne prekvapení. Aj keď sme za obed pre dvoch zaplatili 55 eur, čo z nášho pohľadu nie je najmenej, zhodnotili sme, že dopriať si raz za čas takýto zážitok, môže stáť za to. Medzi ľuďmi si podnik vybudoval dobrú reputáciu, neraz praskal vo švíkoch, dostáva pozitívne recenzie a teraz pristúpil ku kroku, aký sa vari žiadnemu inému z Na nože dosiaľ nepodaril.
Ako sme vás pred niekoľkými dňami informovali, ľudia stojaci za Yalla Habibi tento utorok otvorili svoj druhý podnik – tentoraz kaviareň s názvom YallaHabibi Sweets. Sú to dve mamy s rodinami, ktoré pochádzajú z arabských krajín, usadili sa na Slovensku a priniesli sem svoju kuchyňu a kultúru.
Pri obede v reštaurácii sme sa na chvíľu ocitli na Blízkom východe, a preto nás zaujímalo, či sa túto pútavú atmosféru podarilo majiteľom priniesť aj do novej kaviarne. Keď vošla dnu skupina mladých dievčat a ich prvé slová boli, „aké je to tu útulné“, zhodnotili sme, že áno. Nás pri príchode čakalo iné prekvapenie.
Prázdny podnik, no milé gesto
