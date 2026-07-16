Američan je nadšený z Košíc: Máte tu fontánu ako v Las Vegas, všetci sú tu svalnatí

Americký turista v Košiciach

Foto: Instagram/ benpiketheactor

Petra Sušaninová
Čo amerického turistu v Košiciach najviac prekvapilo?

Hoci nejeden turista zamieri do Bratislavy, Košice sú predsa len na opačnej strane Slovenska a dostane sa ich tam už pomenej. Predsa sa však do Košíc občas dostanú a zvyčajne si ich nevedia vynachváliť. „Zablúdil“ sem aj americký turista a ostal očarený, odchádzal s obrovským úsmevom na tvári.

Americký cestovateľ zavítal do Košíc

Americký turista Ben Pike o sebe na Instagrame hovorí, že je hercom, ktorý prežil veľmi ojedinelý typ rakoviny. Šíri lásku, pozitívnu energiu a nebojí sa bez obalu hovoriť o duševnom zdraví. Otvorene sa tiež označuje za „impulzívneho cestovateľa“. Cestu nemá vopred naplánovanú. Precestoval už Česko, Rakúsko, ale aj Poľsko či Taliansko. Vo svojich príspevkoch sa ľudí pýta, kam by mal ísť ďalej.

V jednom zo svojich videí zas vysvetlil, že na svoje ďalšie cesty sa pýta umelej inteligencie. Tá mu má vybrať náhodné mesto v Európe. Zastavil sa aj na Slovensku, konkrétne v Košiciach. Z jeho návštevy vznikla séria videí na Instagrame. Na tvári má neustále úsmev, teší sa z maličkostí a poukazuje na rôzne zaujímavosti.

Svoje košické dobrodružstvo začína na stanici, kde poukazuje na malý stánok s hamburgermi. Pobavilo ho, že maskot na streche podniku je „ukradnutý“. Podľa neho ide o pôvodného maskota reťazca McDonald’s.

 

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Fontána ako v Las Vegas

„Pretože toto je Slovensko, ďaleko od Spojených štátov, a nie je to v súčasnosti používaný maskot, myslia si, že im to prejde,“ konštatuje Ben. Rozhodol sa hamburger rovno aj ochutnať. Hodnotil ho pozitívne, vraj nechutí tak umelo ako tie v Amerike. Hoci jedlo pochválil, ľudia z videa neboli nadšení a myslia si, že Benove slová sú len nonsens. Neskôr ochutnal aj miestnu pizzu a prekvapilo ho, že Slováci si na pizzu dávajú kukuricu.

Zaujala ho aj Spievajúca fontána na Hlavnej ulici. „Si v malom meste na východe Slovenska a oni tu majú hudobnú fontánu ako v The Bellagio v Las Vegas,“ píše popis v jednom z Benových videí. Všíma si aj úplne nenápadné detaily. V obchodnom centre ho zaujal eskalátor, ktorý zrýchli, keď naň vstúpite. Vraj niečo také ešte nikdy nevidel.

Košice
Ilustračná foto: interez.sk

Komentujúcich to prekvapilo, všade v Európe je to vraj bežná vec. Viacerí sa pozastavili nad tým, že Košice opakovane označuje za malé mesto, hoci je druhým najväčším na Slovensku. Ben sa ale bráni slovami, že ak ho porovnáte s New Yorkom či so San Franciscom, skutočne je malé.

V ľuďoch vyvolal zmiešané reakcie

Benove kroky však občas vyvolávajú zmiešané reakcie. V jednom z videí ukazuje, ako oslovuje náhodných ľudí na ulici so slovami, že je Američan a ospravedlňuje sa za Donalda Trumpa. Na tvárach ľudí, ktorým sa prihovoril, je vidieť, že nerozumejú tomu, čo sa práve deje.

Obdivoval aj miestnu architektúru a farebné historické budovy. Myslí si, že San Francisco tento nápad Európe „ukradlo“. Ľudia ho v komentároch upozorňujú, že by mal prestať porovnávať a obviňovať tú či onú krajinu z „vykrádania“ a jednoducho si užívať krásu toho, čo okolo seba vidí, a užívať si cestovanie.

 

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Sú všetci Slováci svalnatí?

V ďalšom z videí sa o piatej ráno vybral na prechádzku do mesta a hodnotí, že v uliciach niet ani živej duše. Košice označil za naozaj krásne a viacerí v komentároch sa k Benovi pridali. Hodnotia ich ako veľmi príjemné a bezpečné mesto.

Predtým, ako sa presunul do inej krajiny, sa stihol cestovateľ pozastaviť ešte nad tým, akí sú muži v krajine svalnatí. Američania vraj žijú so stereotypom, že všetci európski (resp. slovanskí) muži majú vypracované svaly. No v tomto prípade je podľa neho stereotyp pravdivý. Vraj ho to inšpiruje k tomu, aby sa aj on sám vrátil do posilňovne.

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