Finančný expert radí, ako z výplaty ušetríte čo najviac. Pomôže vám aj 24-hodinové pravidlo

V súčasnosti, keď ceny idú neustále nahor a inflácia je vysoká, mnoho ľudí hľadá rôzne spôsoby, ako ušetriť každé euro. Preto sme sa na túto tému rozprávali s finančným expertom Martinom Šubom. Zaujímalo nás, čo môžete robiť pre to, aby sa vám podarilo z výplaty ušetriť čo najviac. Expert radí mať prehľad v príjmoch aj vo výdavkoch, zmeniť myslenie v súvislosti so sporením, vyhnúť sa impulzívnym nákupom, spotrebný úver splatiť čím skôr a vytvoriť si šesťmesačnú finančnú rezervu.
V prvom rade musíte mať prehľad v príjmoch a vo výdavkoch
„Na to, aby sme mali prehľad, koľko môžeme a vieme ušetriť z výplaty, je potrebné mať prehľad o našich príjmoch a výdavkoch,“ povedal na úvod pre interez finančný expert Martin Šuba. Preto ako prvé odporúča spísať si bežné mesačné výdavky a zistiť, koľko vám mesačne odíde z účtu. Či sa tam náhodou nenachádzajú aj položky, ako napríklad predplatné za rôzne služby (Netflix, Spotify či iné), ktoré síce platíte každý mesiac, ale už ich možno ani tak nevyužívate.
Druhou dôležitou vecou je zmeniť myslenie, čo sa týka sporenia a investovania. „Tu by malo platiť pravidlo zaplať vždy najprv sebe. To znamená, že keď si chcem tvoriť finančnú rezervu alebo investovať či už pre seba na dôchodok alebo deťom, tak táto platba musí odchádzať z účtu trvalým príkazom ako prvá. Samozrejme, aj spolu s hypotékou, ak ju máte,“ vysvetlil expert na financie. Takto si podľa odborníka vybudujete pravidelný návyk a nebude to len o tom, že si odložíte peniaze, ak vám v daný mesiac na účte zostane niečo navyše.
Odborník by sa ďalej zameral na spotrebiteľské správanie a impulzívne nákupy, v čom vám vie pomôcť aj 24- či 48-hodinové pravidlo. „Ak kupujete niečo drahšie, je dobré nechať si na rozmyslenie 24 alebo 48 hodín. Často tak môžete zistiť, že niektoré veci naozaj nepotrebujete.“
Vytvorte si finančnú rezervu na šesť mesiacov dopredu
Ak máte nejaký spotrebný úver či využívate kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie na účte, je podľa odborníka dobré vedieť, koľko pri týchto produktoch preplatíte. „Ak ste si už zobrali spotrebný úver a splácate ho a je tam úroková sadzba vyššia ako 7 až 8 % p. a., je dôležité takýto úver čo najskôr splatiť alebo aspoň sa ho pokúsiť výhodnejšie refinancovať,“ uviedol expert.
Pevnou súčasťou zdravých financií by podľa Šubu mala byť finančná rezerva. „Vaša optimálna rezerva by mala predstavovať sumu pokrývajúcu vaše výdavky až na 6 mesiacov. Je to z toho dôvodu, aby ste nemuseli pri nečakaných situáciách siahať po úvere.“
Zároveň zdôraznil, že nie je dôležité mať ju len vytvorenú, ale ju mať aj odloženú na takom investičnom nástroji, ktorý vám v ideálnom prípade pokrýva infláciu a zároveň máte peniaze pomerne rýchlo k dispozícii.
Na záver dodal, že ak vám aj nejaké peniaze zostanú na bežnom účte, tak ich rozumne investujte, pretože inak strácajú vplyvom inflácie na hodnote.
„Zároveň mám pre vás ešte jedno odporúčanie: Ak náhodou dostanete v práci vyšší plat, zvýšte najskôr sumu, ktorú investujete, nie svoj životný štýl. No a čo sa týka investovania, určite sa poraďte s odborníkom, vyhnite sa radám od influencerov alebo ľudí, ktorí odporúčajú rôzne neoverené rizikové formy investovania,“ zdôraznil Martin Šuba.
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