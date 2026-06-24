Reštaurácia z Na nože oznámila, že končí, následne začala hľadať nových ľudí. Prezradili, čo sa deje

Reštaurácia Zoraya z epizódy Na nože

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Na nože
Dva oznamy reštaurácie z relácie Na nože vyvolali zmätok. Podnik avizoval koniec prevádzky, krátko nato začal s náborom zamestnancov.

Reštauráciu Zoraya Restaurant & Caffé, ktorú dobre poznáte z relácie Na nože šéfkuchára Martina Nováka, nájdete na adrese Cukrovarská, priamo pri parkovisku v komerčnej zóne v Rimavskej Sobote.

Keď Martin Novák z miesta pred rokom odchádzal, zanechal v reštaurácii slušné tri nože” z piatich a podotkol, že jeho hodnotenie je hlavne motivačné. Epizódu ukončil slovami, nech tím ďalej pracuje na doladení detailov a nemá hlavu v smútku.

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My sme vyrazili otestovať podnik v apríli 2025 – krátko po premiére epizódy – a sklamaní sme neodchádzali. Podľa našej skúsenosti pred rokom nič nenaznačovalo tomu, aby ste sa mu vyhýbali. Naopak, od prvého momentu vítal hostí príjemným vizuálom a hrejivou atmosférou. Čašníčky boli pohostinné, obed doniesli bleskovo, jedlo vrátane dezertu bolo chutné a lahodné. Návštevu Zoraya Restaurant & Caffé reštaurácie sme si užili a článok ukončili slovami, že ak sa v meste niekedy objavíme, určite zvážime druhú návštevu.

O podniku však dnes píšeme v súvislosti s nedávnym príspevkom, ktorý sa objavil na sociálnej sieti. Zdá sa, že reštaurácia sa mohla zaradiť medzi prevádzky, ktoré po účinkovaní v relácii Na nože začali zápasiť s vážnymi existenčnými problémami.

S podnikom Zoraya sa čosi deje

Majitelia v smutnom a nahnevanom príspevku oznámili, že po ôsmich rokoch zatvárajú brány podniku.

„Tieto riadky sa mi píšu veľmi ťažko. Zoraya píše poslednú kapitolu svojej knihy. Presne po ôsmich rokoch zatvárame brány reštaurácie,“ uviedli. Upozornili, že nejde o rozhodnutie, ktoré urobili z vlastnej vôle, a nesúvisí ani s tým, že by si reštaurácia neplnila svoje záväzky. „Dostali sme mesiac na to, aby sme sa vysťahovali.”

Reštaurácia Zoraya z epizódy Na nože
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Dodali, že posledné dni budú fungovať už len s hŕstkou verných zamestnancov, ktorí v podniku zostali aj napriek nepriaznivej situácii.

Z príspevku na sociálnej sieti vyplýva, že priestory preberá nový nájomca – plánuje tu otvoriť vietnamskú reštauráciu –, na čo majú majitelia ťažké srdce. „Poučilo ma, že aj keď tvrdo pracujete, aj tak sa môžu diať smutné veci. V poriadku, nech sa darí novým nájomcom,” uzatvárajú v odpovedi v komentároch.

Tento príspevok pribudol na profile reštaurácie 21. júna 2026. Už 24. júna však pribudol ďalší a zdá sa, že vyvolal medzi ľuďmi zmätok.

Reštaurácia prezradila, čo sa deje

Reštaurácia vyvesila oznam o tom, že hľadá nových zamestnancov. Uplatnenie si tu nájdu čašníci, kuchári aj pomocný personál. „Prečo tie smutné príspevky minule?“ reagoval jeden z komentujúcich pod príspevkom. Aj ďalší diskutujúci sa pýtali, čo sa vlastne deje.

Podnik v odpovedi na komentár objasnil, že sa mu podarilo získať ponuku na nový priestor. Doplnil však, že napriek tomu je budúcnosť prevádzky stále nejasná: „Máme v ponuke priestory Fabriky, tak… Je to pekná prevádzka, len personál… Žiaľ, ako zamestnanci počuli, čo nás čaká, zutekali. Zostalo nás pár, čo ťaháme posledné týždne.”

Naša redakcia oslovila zástupcu reštaurácie, v prípade odpovede ich vyjadrenie do článku doplníme.

Recenzie sú rozporuplné, podnik ľudí rozdelil do dvoch táborov

V súčasnosti má podnik na googli hodnotenie 3,9 z 5 hviezdičiek pri celkovo 493 recenziách. Zdá sa, že hostia sa po návšteve rozdeľujú do dvoch táborov. Buď odchádzajú veľmi spokojní, alebo naopak natoľko sklamaní, že sa sem už viac neplánujú vrátiť.

Pozitívne hodnotenia sa nesú v duchu, ktorý je podobný našej skúsenosti. Hostia vyzdvihujú atmosféru, chutné jedlo aj prístup personálu.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

„Fantastické jedlo. Mali sme paradajkovú polievku, farmársky burger a batáty so syrom. Burger bol jedným z najlepších, aké sme kedy ochutnali. Vrátili by sme sa ako stáli návštevníci,” odkazuje jeden z hostí.

Negatívne recenzie sa najčastejšie týkajú rýchlosti a organizácie obsluhy. Viacerí zákazníci uvádzajú, že sa cítili prehliadaní a na obslúženie či samotné jedlo dlho čakali. Časť recenzentov zároveň kritizuje aj úroveň čistoty v podniku a zvyšok výhrad smeruje k samotnému jedlu. Zdá sa, že ľudia zvyknú naraziť na niečo, čo sa kuchárovi nepodarilo tak, ako si predstavovali, až ich to odradilo od ďalšej návštevy.

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