Zamestnanci FPU našli v kancelárii odpočúvacie zariadenie, podozrievajú exriaditeľa. Prípad už rieši polícia

Predseda dozornej rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha, ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a riaditeľ FPU František Kornaj

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Kríza v kultúre
Prípad rieši prokuratúra.

Stačila náhoda a pod stolom v kancelárii sa objavil predmet, ktorý tam podľa zamestnancov nemal čo robiť. Objav odštartoval podozrenie z odpočúvania vo Fonde na podporu umenia, pričom prípad už rieši polícia aj prokuratúra.

V priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.

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Odpočúvacie zariadenia objavili náhodou

Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala po tom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál noviny.sk uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ FPU František Kornaj.

Podozrenie smeruje k bývalému vedeniu

Podľa zamestnancov fondu, ktorí vystúpili len pod podmienkou anonymity, pretože sa obávajú o svoju bezpečnosť, mal mať v máji ako jediný kľúče od všetkých dotknutých kancelárií vtedajší poverený riaditeľ František Kornaj. Práve preto podozrenia smerujú k bývalému vedeniu inštitúcie.

Policajné auto s príslušníkmi policajného zboru
Ilustračná foto: Facebook/Polícia SR – Košický kraj

Pracovníci fondu sa domnievajú, že cieľom odpočúvania bolo monitorovať ich činnosť a zistiť, kto z nich komunikuje s platformou Otvorená kultúra!, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva kultúry. „Informácie nás šokovali, vnímame ich ako ďalšie potvrdenie rozkladu inštitúcií,“ reagoval pre TV JOJ Rastislav Vadas z platformy Otvorená kultúra.

Zamestnanci sa obrátili na políciu

Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Televízia JOJ sa obrátila aj na Kornaja, ten s ňou ale nekomunikoval. Zamestnanci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky.

Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania.

Správu budeme aktualizovať.

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