Za jeho stánok v Kvetoslavove sa postavili tisíce ľudí: Zomrel predajca langošov Anton Pašek

Nina Malovcová
Slovensko ho spoznalo pre kontroverznú pokutu.

Obec Kvetoslavov zasiahla smutná správa. Vo veku 50 rokov zomrel Anton Pašek, podnikateľ, ktorého pred niekoľkými týždňami spoznalo celé Slovensko po tom, ako dostal pokutu za chýbajúce mäkčene a dĺžne na pokladničnom bločku vo svojom stánku s langošmi.

Prípad vtedy vyvolal veľký ohlas a rozprúdil diskusiu o primeranosti sankcií pre drobných podnikateľov. Za majiteľa stánku sa postavili tisíce ľudí z celého Slovenska a finančná správa napokon svoje pôvodné rozhodnutie prehodnotila a pokutu zrušila.

Informáciu o jeho úmrtí zverejnila rodina prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

O prípade pokuty sme vás informovali ešte v máji. Finančná správa považuje pokutu za oprávnenú a tvrdí, že podnikatelia musia dodržiavať všetky zákonné náležitosti dokladov. V najbližších dňoch zároveň plánuje pokračovať v ďalších kontrolách.

Tvrdí, že išlo o technickú chybu

Predajca langošov podnikal viac než štyri roky a platby kartou prijímal od začiatku. Podľa jeho slov preto nepredpokladal, že by mohol mať problém s kontrolou. Situácia sa zmenila až vo chvíli, keď do prevádzky prišli kontrolóri finančnej správy.

Na bločkoch totiž chýbali slovenské znaky s diakritikou. Majiteľ tvrdí, že za problém mohlo nastavenie registračnej pokladnice od dodávateľa a chybu odstránili ešte počas kontroly. Ani to však nestačilo na to, aby sa vyhol vysokej pokute.

Ľudia sa postavili na stranu predajcu

Prípad sa začal rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, pričom na neho poukázala aj satiristická stránka Zomri. Pod príspevkom sa objavili desiatky komentárov. Mnohí ľudia označovali pokutu za absurdnú a kritizovali prístup štátu voči malým podnikateľom „Policajný funkcionár za jazdu 180 km/h cez obec dostal pokarhanie. Škoda, že nespravil chybu v diakritike,“ napísal jeden z komentujúcich.

Ďalší ironicky poznamenal: „Tak toto je smrteľná rana pre slovenského spotrebiteľa v týchto časoch. Bloček bez diakritiky.“ Objavili sa však aj komentáre od zákazníkov, ktorí sa prevádzky zastali a vyzdvihovali kvalitu jedla. „Tieto langoše môžem len odporučiť. Majú najlepšie langoše, aké som kedy jedla,“ napísala jedna z používateliek sociálnej siete.

Správu budeme aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kauza “langos” pokračuje: Vláda šikanuje preto malých podnikateľov, lebo na sebe nevie šetriť, tvrdí opozícia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac