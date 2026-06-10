Za jeho stánok v Kvetoslavove sa postavili tisíce ľudí: Zomrel predajca langošov Anton Pašek

Obec Kvetoslavov zasiahla smutná správa. Vo veku 50 rokov zomrel Anton Pašek, podnikateľ, ktorého pred niekoľkými týždňami spoznalo celé Slovensko po tom, ako dostal pokutu za chýbajúce mäkčene a dĺžne na pokladničnom bločku vo svojom stánku s langošmi.
Prípad vtedy vyvolal veľký ohlas a rozprúdil diskusiu o primeranosti sankcií pre drobných podnikateľov. Za majiteľa stánku sa postavili tisíce ľudí z celého Slovenska a finančná správa napokon svoje pôvodné rozhodnutie prehodnotila a pokutu zrušila.
Informáciu o jeho úmrtí zverejnila rodina prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
O prípade pokuty sme vás informovali ešte v máji. Finančná správa považuje pokutu za oprávnenú a tvrdí, že podnikatelia musia dodržiavať všetky zákonné náležitosti dokladov. V najbližších dňoch zároveň plánuje pokračovať v ďalších kontrolách.
Tvrdí, že išlo o technickú chybu
Predajca langošov podnikal viac než štyri roky a platby kartou prijímal od začiatku. Podľa jeho slov preto nepredpokladal, že by mohol mať problém s kontrolou. Situácia sa zmenila až vo chvíli, keď do prevádzky prišli kontrolóri finančnej správy.
Na bločkoch totiž chýbali slovenské znaky s diakritikou. Majiteľ tvrdí, že za problém mohlo nastavenie registračnej pokladnice od dodávateľa a chybu odstránili ešte počas kontroly. Ani to však nestačilo na to, aby sa vyhol vysokej pokute.
Ľudia sa postavili na stranu predajcu
Prípad sa začal rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, pričom na neho poukázala aj satiristická stránka Zomri. Pod príspevkom sa objavili desiatky komentárov. Mnohí ľudia označovali pokutu za absurdnú a kritizovali prístup štátu voči malým podnikateľom „Policajný funkcionár za jazdu 180 km/h cez obec dostal pokarhanie. Škoda, že nespravil chybu v diakritike,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ďalší ironicky poznamenal: „Tak toto je smrteľná rana pre slovenského spotrebiteľa v týchto časoch. Bloček bez diakritiky.“ Objavili sa však aj komentáre od zákazníkov, ktorí sa prevádzky zastali a vyzdvihovali kvalitu jedla. „Tieto langoše môžem len odporučiť. Majú najlepšie langoše, aké som kedy jedla,“ napísala jedna z používateliek sociálnej siete.
Správu budeme aktualizovať.
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