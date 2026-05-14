Kauza „langos“ pokračuje: Vláda šikanuje preto malých podnikateľov, lebo na sebe nevie šetriť, tvrdí opozícia

Ilustračná foto: sikeri, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Koaliční predstavitelia podľa opozície netušia, ako naštartovať ekonomiku.

Vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe, pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. V reakcii na aktuálny medializovaný prípad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove a súvisiace vyjadrenia prezidenta finančnej správy (FS) Jozefa Kissa to vo štvrtok uviedli viaceré opozičné strany.

„Šéf FS sa postavil pred novinárov a obhajoval neobhájiteľné. Pokuta za chýbajúcu diakritiku je vraj oprávnená, lebo takýchto pokút už bolo veľa. Majiteľ langošárne sa nemusí báť, že ho budú ďalej šikanovať. Práve naopak, má sa tešiť, že mu svojím postupom urobili reklamu. To kde sme? Ako je možné, že minister (financií Ladislav) Kamenický ešte v úrade toleruje človeka, ktorý kontrolu dodržiavania zákonov premenil na mafiánske vypaľovanie?“ spýtal sa v reakcii poslanec a člen finančného výboru Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš (PS).

„Výsmech pracujúcim ľuďom“

Koaliční predstavitelia podľa neho netušia, ako naštartovať ekonomiku. Spoliehajú sa preto iba na „vzdušné zámky o bájnych miliardách“, ktoré ležia na zemi. „Ak daňové kontroly môžu priniesť také zdroje, otázkou je, prečo vláda s nimi nezačala už po nástupe do úradu? Prečo namiesto toho udusila ekonomiku, vyhnala investorov a dotlačila živnostníkov k rušeniu podnikania? Klamú, aby zakryli svoju neschopnosť,“ dodal Kišš.

Opozičný poslanec a člen finančného výboru Július Jakab (Hnutie Slovensko – Za ľudí) označil vystúpenie šéfa FS za výsmech všetkým poctivo pracujúcim ľuďom a vyzval ho, aby odstúpil z funkcie. Zároveň odmietol tvrdenia, že problémom v tomto prípade boli aj podozrenia z daňových únikov či nesprávnych sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH).

„Kontrolóri nekontrolovali sadzby DPH ani komunikáciu pokladne s centrálnym systémom. Kontrolovali interpunkciu a diakritiku. Tak to je v zápisnici. A teraz sa z človeka, ktorého prišli šikanovať, snažia urobiť daňového podvodníka a chystajú sa k nemu na ďalšie kontroly,“ vyhlásil.

Foto: Facebook/Langoše Kvetoslavov,Marek Lackovič

Finančná správa podľa neho namiesto veľkých daňových podvodníkov cieli na malých podnikateľov. „Za minulý rok mali daňové úniky hodnotu jednej miliardy eur. Ale namiesto toho, aby kontrolovali veľkých podvodníkov, chodia po prevádzkach a šikanujú malých podnikateľov. Dokonca sa nám ozývajú aj samotní kontrolóri s tým, že sú tlačení do toho, aby rozdávali čo najviac pokút,“ konštatoval Jakab.

Subjekt pocchybil

Prezident FS Jozef Kiss vo štvrtok na tlačovej konferencii zdôraznil, že kontrolóri postupovali v medializovanom prípade v súlade so zákonom. Kontrolovaný subjekt v Kvetoslavove podľa neho určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nespĺňal viaceré náležitosti požadované zákonom.

Ďalšia, následná časť kontroly ešte pokračuje a nebola uzavretá vystavením protokolu a uložením pokuty. Daniari preverujú, či okrem zle vystaveného pokladničného dokladu neprišlo aj k ďalším pochybeniam. Zároveň sa rieši odvolanie dotknutého podnikateľa, počas ktorého sa prešetria všetky okolnosti kontroly.

Kiss zároveň avizoval, že FS pripravuje pre Ministerstvo financií (MF) SR návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Súčasné nastavenie je platné už od roku 2008, zmeny by mali priniesť primeranejšie pokuty, jasnejšie pravidlá a lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov.

