Predajca langošov dostal vysokú pokutu: Dôvod baví ľudí na internete. Pýtajú sa, či je to normálne

Ilustračná foto: sikeri, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Pokladničný bloček bez mäkčeňov ho vyšiel draho.

V malej prevádzke pri ceste v Kvetoslavove sa namiesto prípravy cesta na langoše rieši vysoká pokuta od finančnej správy. Majiteľ stánku dostal sankciu 1 500 eur, dôvodom pritom neboli zatajené tržby ani nevydané bločky. Kontrolóri mali problém s chýbajúcou diakritikou na pokladničnom doklade.

Na prípad upozornila STVR. Finančná správa považuje pokutu za oprávnenú a tvrdí, že podnikatelia musia dodržiavať všetky zákonné náležitosti dokladov. V najbližších dňoch zároveň plánuje pokračovať v ďalších kontrolách.

Tvrdí, že išlo o technickú chybu

Predajca langošov podniká viac než štyri roky a platby kartou prijímal od začiatku. Podľa jeho slov preto nepredpokladal, že by mohol mať problém s kontrolou. Situácia sa zmenila až vo chvíli, keď do prevádzky prišli kontrolóri finančnej správy.

Na bločkoch totiž chýbali slovenské znaky s diakritikou. Majiteľ tvrdí, že za problém mohlo nastavenie registračnej pokladne od dodávateľa a chybu odstránili ešte počas kontroly. Ani to však nestačilo na to, aby sa vyhol vysokej pokute.

 

Ľudia sa postavili na stranu predajcu

Prípad sa začal rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, pričom na neho poukázala aj satiristická stránka Zomri. Pod príspevkom sa objavili desiatky komentárov. Mnohí ľudia označovali pokutu za absurdnú a kritizovali prístup štátu voči malým podnikateľom

„Policajný funkcionár za jazdu 180 km/h cez obec dostal pokarhanie. Škoda, že nespravil chybu v diakritike,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší ironicky poznamenal: „Tak toto je smrteľná rana pre slovenského spotrebiteľa v týchto časoch. Bloček bez diakritiky.“

Objavili sa však aj komentáre od zákazníkov, ktorí sa prevádzky zastali a vyzdvihovali kvalitu jedla. „Tieto langoše môžem len odporučiť. Majú najlepšie langoše, aké som kedy jedla,“ napísala jedna z používateliek sociálnej siete.

Rozsiahla preventívna akcia

Finančná správa (FS) SR v pondelok spustila rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad, informovala v pondelok FS.

Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti predovšetkým v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Len v súkromných zdravotníckych ambulanciách presahuje podľa FS ročný objem tržieb približne 500 miliónov eur, čo podčiarkuje význam dôsledného dodržiavania zákonných povinností.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
