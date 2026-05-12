Z obyčajného stánku sa stal hit internetu: Potrestaná „langošáreň“ dostala obrovskú podporu od opozície

Pokuta 1 500 eur za bloček bez diakritiky spustila na Slovensku niečo, čo asi nečakal ani samotný predajca langošov z Kvetoslavova. Z malej prevádzky pri ceste sa počas pár hodín stalo miesto, o ktorom hovoria politici, sociálne siete aj stovky ľudí v komentároch.
Na prípad upozornila ako prvá STVR. Finančná správa tvrdí, že pokuta bola oprávnená, pretože podnikatelia musia dodržiavať všetky zákonné náležitosti dokladov. Majiteľ stánku však hovorí, že problém spôsobilo nastavenie registračnej pokladnice od dodávateľa a chybu opravili ešte počas kontroly. To už však nestačilo.
Z „bratislavskej kaviarne“ je zrazu „kvetoslavská langošáreň“
Netrvalo dlho a opozícia si z Kvetoslavova urobila akýsi symbol a kým koalícia dlhodobo útočí na takzvanú „bratislavskú kaviareň“ a používa ju ako označenie liberálnych médií, opozície či mestských elít, tentoraz sa politická symbolika presunula úplne inam, o pár pomyselných tried nižšie. Z kaviarne v centre Bratislavy sa tak stala „langošáreň“ v Kvetoslavove, kde časť opozície ukázala svoju podporu podnikateľovi potrestanému za chýbajúce mäkčene na bločku.
Do prevádzky prišli ako prví Demokrati v zastúpení Juraja Šeligu, pričom nezostal len pri návšteve, ale prevádzku aj podporil kúpou langoša.
Nasledovali aj poslanci strany Sloboda a Solidarita, Branislav Gröhling aj Martina Holečková, ktorí si taktiež kúpili langoše a verejne vyjadrili podporu majiteľovi.
Neskôr dorazili aj poslanci Hnutia Slovensko. Tí nezostali svojej povesti nič dlžní a jeden langoš na osobu sa im málil, preto nakúpili 20 langošov pre ľudí s tým, že stačilo pri pokladnici povedať heslo „Dosť bolo Fica“.
Ľudia začali písať, že prídu na langoš
Prípad sa veľmi rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach. Mnohí ľudia označovali pokutu za absurdnú a pýtali sa, či je normálne udeľovať 1 500-eurové sankcie za chýbajúce mäkčene na bločku .„Policajný funkcionár za jazdu 180 km/h cez obec dostal pokarhanie. Škoda, že nespravil chybu v diakritike,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ďalší ironicky dodal: „Tak toto je smrteľná rana pre slovenského spotrebiteľa v týchto časoch. Bloček bez diakritiky.“
V komentároch sa zároveň začali objavovať ľudia z rôznych častí Slovenska, ktorí písali, že do Kvetoslavova prídu osobne majiteľa podporiť kúpou langoša. Malá prevádzka nachádzajúca sa v obci kúsok od Šamorína sa tak počas pár hodín stala jedným z najznámejších gastromiest na slovenskom internete.
Podnikatelia by si mali skontrolovať nastavenie pokladnice
Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa (FS) a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si skontrolovali nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní.
„Ak podnikateľ vystavuje doklady bez diakritiky alebo s nesprávne vytlačenými znakmi, odporúčame preveriť nastavenie pokladnice a kompatibilitu používanej tlačiarne. V prípade virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) je dôležité používať podporovanú tlačiareň. Nesprávne nastavenie zariadenia alebo nevhodný výber tlačiarne môže spôsobiť nesprávnu tlač pokladničných dokladov,“ vysvetlil hovorca FS Daniel Kováč.
Finančná správa pokračuje v kontrolách
Finančná správa medzitým pokračuje v rozsiahlej preventívnej akcii zameranej na sektory s vyšším rizikom porušovania zákona. Kontroly sa týkajú najmä gastra, služieb, stavebníctva či zdravotníckych ambulancií. Podľa finančnej správy je cieľom preveriť používanie registračných pokladníc, bezhotovostných platieb aj správne evidovanie tržieb.
