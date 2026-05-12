Diakritika v hodnote 1 500 eur. Ako vyzerá problémový doklad z langošárne v Kvetoslavove?

Foto: Facebook/Marek Lackovič

Matej Mensatoris
Niekedy je slovenčina skutočne drahá.

Vysoká pokuta za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom doklade šokovala množstvo ľudí na Slovensku. Mnohým nejde do hlavy nielen výška, ale aj to, že predajca mal chybu opraviť ešte v priebehu kontroly, no pokute sa nevyhol. 

Ako sme vás informovali, zo stánku sa razom stal hit.

Na prípad pokuty za diakritiku upozornila ako prvá STVR. Finančná správa tvrdí, že pokuta bola oprávnená, pretože podnikatelia musia dodržiavať všetky zákonné náležitosti dokladov. Majiteľ stánku však hovorí, že problém spôsobilo nastavenie registračnej pokladnice od dodávateľa a chybu opravili ešte počas kontroly. To už však nestačilo.

Ako vyzeral samotný doklad

V reportáži STVR bol doklad zobrazený, no objavil sa aj na sociálnych sieťach. Chýbajúca diakritika na doklade je zrejmá a neodškriepiteľná. Stále ale ostáva na mieste otázka, či bolo naozaj nutné udeliť pokutu a ešte v takejto výške za chybu, ktorá mala byť na mieste opravená.

Ľudia začali písať, že prídu na langoš

Prípad sa veľmi rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach. Mnohí ľudia označovali pokutu za absurdnú a pýtali sa, či je normálne udeľovať 1 500-eurové sankcie za chýbajúce mäkčene na bločku. „Policajný funkcionár za jazdu 180 km/h cez obec dostal pokarhanie. Škoda, že nespravil chybu v diakritike,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší ironicky dodal: „Tak toto je smrteľná rana pre slovenského spotrebiteľa v týchto časoch. Bloček bez diakritiky.“

V komentároch sa zároveň začali objavovať ľudia z rôznych častí Slovenska, ktorí písali, že do Kvetoslavova prídu osobne majiteľa podporiť kúpou langoša. Malá prevádzka nachádzajúca sa v obci kúsok od Šamorína sa tak počas pár hodín stala jedným z najznámejších gastromiest na slovenskom internete.

Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia…

