Pokuta 1 500 eur za bloček pobúrila Slovákov: Finančná správa zverejnila stanovisko, takáto mala byť pravda

Prípad pokuty pre stánok s langošmi v obci Kvetoslavov vyvolal na sociálnych sieťach obrovskú vlnu reakcií. Mnohí ľudia kritizovali finančnú správu za to, že podnikateľ dostal sankciu 1 500 eur údajne len kvôli chýbajúcej diakritike na pokladničnom bločku.
Na medializovaný prípad najnovšie reagovala aj samotná finančná správa prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Tvrdí, že informácie o „pokute za mäkčeň“ sú nepravdivé a zavádzajúce. Podľa úradu totiž nešlo len o problém s diakritikou, ale o viacnásobné porušenie zákona.
To, ako vyzeral doklad, vďaka ktorému bola stánku udelená pokuta, si môžete prečítať, tu.
Finančná správa hovorí o dezinformáciách
Finančná správa vo svojom stanovisku uviedla, že sa dôrazne ohradzuje voči šíreniu nepravdivých tvrdení. Kritizuje najmä interpretáciu, podľa ktorej mal podnikateľ dostať vysokú pokutu len za chýbajúce slovenské znaky na doklade.
„Takáto interpretácia je nepravdivá, manipulatívna a predstavuje dezinformačný výklad reality,“ uviedla finančná správa.Podľa úradu išlo o viacnásobné porušenie zákona č. 384/2025 Z. z. Finančná správa zároveň tvrdí, že zo zverejnených pokladničných dokladov vyplývajú aj podozrenia týkajúce sa nesprávneho uplatňovania DPH.
Finančná správa upozornila, že na pokladničných dokladoch sa mali nachádzať vážne indície porušenia zákona o DPH. Konkrétne malo ísť o nesprávnu klasifikáciu tovarov a služieb do príslušných sadzieb dane.
Podľa úradu ide o zásadnú oblasť daňovej kontroly, ktorú nemôže ignorovať ani zľahčovať.„Ide o zásadnú oblasť daňovej kontroly, ktorú Finančná správa nemôže prehliadať ani relativizovať, vždy postupuje len v súlade so zákonmi,“ uviedla finančná správa.
Prípad vyvolal vlnu reakcií
Prípad sa začal šíriť po tom, čo sa objavili informácie o pokute pre prevádzku s langošmi v Kvetoslavove. Majiteľ tvrdil, že problém spôsobilo technické nastavenie registračnej pokladnice od dodávateľa a chybu odstránili ešte počas kontroly.
Na sociálnych sieťach sa následne objavili stovky reakcií a aj mnoho satiristických príspevkov, ktoré poukazovali na absurdnosť situácie. Mnohí ľudia označovali pokutu za neprimeranú a kritizovali postup štátu voči malým podnikateľom. Prípad šírila aj satirická stránka Zomri a dokonca zmobilozoval časť opozície, ktorá sa k stánku vybrala osobne.
Finančná správa už skôr upozornila, že pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Zároveň pripomenula, že podnikateľom pri porušení zákona môže hroziť pokuta od 150 eur do 6 500 eur.
