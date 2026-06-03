Z Petra Kučeru na moderátora. Farma mení obsadenie, už v júni sa na obrazovkách objaví tento herec

Česká verzia Farmy sa na obrazovky vrátila minulý rok, a to po dlhých 13 rokoch. Nova sa rozhodla poistiť si úspech tým, že predstavila viacero známych tvárí, medzi nimi youtuberku, účastníčku šou Survivor či českej Ruže pre nevestu, ale napríklad tiež športového moderátora. Navyše potešili aj slovenských divákov, ktorým priniesli späť súťažiaceho Hoku ako poradcu.
Silnú zostavu tiež doplnila známa tvár na poste moderátora. Komentovania sa totiž chopil Vilém Šír, ktorého diváci spoznali ako tanečníka v Let’s Dance a víťaza ôsmej série po boku Jany Kovalčíkovej. Po jej boku sa tiež objavil v desiatej sérii, avšak tentoraz na pozícii moderátora, keď si vyskúšal odmoderovať jednu epizódu ako záskok.
Nahradí Vildu Šíra
V Let’s Dance z neho boli diváci nadšení a, ako sme vás v tom čase informovali v článku, mnohí jeho moderovanie označovali ako prirodzené a pohotové a dokonca žiadali, aby ho televízia v šou na tomto poste nechala. To sa, samozrejme, nestalo, no Vilda nakoniec dostal ponuku moderovať inú šou.
V roku 2025 sa stal moderátorom Farmy, kde dostal na starosť moderovať celú šou a nielen jedinú epizódu, no rýchlo sa ukázalo, že na to podľa divákov nemal. Ako v tom čase informoval portál Mediaboom, krátko po odvysielaní sa na neho začala valiť kritika, pričom ľudia písali komentáre o tom, ako „Do ďalšieho duelu, prosím, pošlite Vildu.“ či dokonca písali, že jeho moderovanie je „tragické“.
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Teraz televízia NOVA oznámila novú sériu Farmy, ktorá bude mať premiéru 22. júna, a predstavila nového moderátora, ktorý Šíra nahradí. Je ním herec Adam Vacula, pre ktorého to tiež bude premiéra za mikrofónom, a tak je možné, že sa situácia s ostrou kritikou zopakuje. Diváci ho pritom môžu poznať zo seriálu Zlatá labuť, kde stvárnil postavu Petra Kučeru.
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