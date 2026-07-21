Koniec cestovnej kancelárie Solvex: Ešte pred 5 dňami ponúkala zájazd na Krétu, klientom bola sľúbená pomoc

Klienti cestovnej kancelárie Solvex zostali po oznámení jej platobnej neschopnosti v neistote. Mnohí riešia, či sa dostanú domov alebo čo bude s peniazmi za zaplatené zájazdy. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) však ubezpečuje, že zákonná ochrana funguje aj v takýchto prípadoch. Cestovná kancelária mala podľa asociácie zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku, takže klienti majú nárok na repatriáciu aj vrátenie zaplatených financií.
Vedenie SACKA ešte v pondelok večer oznámilo, že sa bude prípadom bezodkladne zaoberať. V utorok ráno preto zasadlo Prezídium aj Dozorná rada asociácie. Prioritou je najmä zabezpečiť návrat klientov, ktorí sa momentálne nachádzajú na dovolenke v zahraničí.
Ešte pred niekoľkými dňami pritom nič nenasvedčovalo tomu, že sa spoločnosť nachádza vo vážnych finančných problémoch. Na svojom profile na sociálnej sieti Facebook ešte pred piatimi dňami lákala klientov na last minute zájazdy na Krétu a Rodos, pričom odlety ponúkala od 17. júla z Bratislavy aj Košíc.
Solvex mala zákonom vyžadované poistenie
Podľa SACKA je úpadok cestovnej kancelárie nepríjemnou situáciou, no nejde o niečo, s čím by legislatíva nepočítala. Aj v cestovnom ruchu sa môžu podnikatelia dostať do finančných problémov, preto zákon vyžaduje, aby mali cestovné kancelárie zabezpečenú ochranu klientov pre prípad úpadku. Asociácia zdôraznila, že Solvex podnikal na základe platného živnostenského oprávnenia a spĺňal všetky zákonné podmienky.
„SACKA môže v plnej miere potvrdiť, že cestovná kancelária Solvex podnikala v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia a, čo je dôležité zdôrazniť, mala zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v súlade s platnou legislatívou,“ uviedla asociácia. Práve táto ochrana je podľa nej zárukou, že klienti nezostanú bez pomoci.
Ľudia hovoria o varovných signáloch aj obavách o peniaze
Pod vyhlásením cestovnej kancelárie sa okamžite objavili desiatky reakcií. Viacerí diskutujúci vyjadrili ľútosť nad situáciou klientov, ktorí si už dovolenku zaplatili. „Je mi úprimne ľúto ľudí, ktorí išli cez nich na dovolenku,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ďalší upozorňovali na to, že spoločnosť podľa nich predávala zájazdy prakticky až do oznámenia platobnej neschopnosti. „Hlavná vec, že ešte do 15:59 vyberali peniaze za zájazdy,“ uviedol jeden z používateľov. Iný dodal, že „situácia sa nestala posledný deň“ a podľa jeho názoru problémy vznikali dlhšie.
Objavili sa aj komentáre od ľudí, ktorí tvrdia, že problémy so spoločnosťou zaznamenali už v minulosti. Jedna z diskutujúcich napríklad uviedla, že cestovná kancelária mala podľa jej skúseností komplikácie s úhradou záväzkov už pred rokmi.
Tieto tvrdenia však pochádzajú z komentárov na sociálnych sieťach a spoločnosť sa k nim nevyjadrila. Viacerí diskutujúci zároveň prirovnávali situáciu ku krachu cestovnej kancelárie Happy Travel z minulého roka a vyjadrovali obavy, ako rýchlo sa klientom podarí získať späť svoje peniaze.
Klienti majú nárok na návrat aj na vrátenie peňazí
Cestovná kancelária mala uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance. Poistné krytie predstavuje 2 550 000 eur. To znamená, že ľudia, ktorí sú momentálne na dovolenke prostredníctvom Solvexu, budú mať zabezpečený bezplatný návrat na Slovensko. Klienti, ktorí si zájazd zaplatili, no ešte nevycestovali, môžu žiadať o vrátenie uhradených peňazí.
„Klienti, ktorí si zakúpili zájazd v CK Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby. Ak sa nachádzajú v zahraničí, bude im zabezpečený návrat domov. Klientom, ktorí ešte nevycestovali, vzniká nárok na vrátenie uhradených finančných prostriedkov,“ vysvetlila SACKA.
Ak si chcú klienti uplatniť nárok na náhradu, musia kontaktovať poisťovňu. Tá už zverejnila presný postup, podľa ktorého majú pri podávaní žiadosti postupovať.
Do pomoci sa zapájajú aj ďalšie cestovné kancelárie
Asociácia zároveň uviedla, že pomoc ponúkli aj ďalšie cestovné kancelárie združené v SACKA. Tie sú pripravené spolupracovať s poisťovňou pri zabezpečení návratu klientov zo zahraničia. „Slovenské cestovné kancelárie združené v SACKA ihneď po oboznámení sa so vzniknutou situáciou ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečovaní repatriácie vycestovaných klientov,“ povedala prezidentka asociácie Ľudmila Masariková. SACKA dodala, že vývoj situácie bude naďalej monitorovať a o ďalších krokoch bude priebežne informovať verejnosť.
Platobná neschopnosť prišla po vyčerpaní všetkých možností
Cestovná kancelária Solvex v pondelok na svojej internetovej stránke oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom. Solvex má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance S.A. Na informáciu upozornil server tnlive.sk.
„Toto rozhodnutie sme prijali až po vyčerpaní všetkých dostupných možností na zachovanie činnosti spoločnosti. Napriek maximálnemu úsiliu vedenia spoločnosti, značným finančným investíciám a intenzívnym rokovaniam s obchodnými partnermi sa nepriaznivý vývoj nepodarilo zvrátiť,“ uviedla spoločnosť. Solvex pôsobil na trhu 26 rokov.
Klienti si budú môcť uplatniť svoje nároky
Všetci klienti, ktorých sa vzniknutá situácia týka, budú môcť uplatniť svoje nároky v súlade s podmienkami poistenia pre prípad úpadku. Cestovná kancelária bude poisťovni poskytovať maximálnu súčinnosť pri riešení všetkých poistných udalostí tak, aby boli oprávnené nároky klientov vybavené čo najskôr a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Klienti, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, v prípade náhleho problému majú kontaktovať spoločnosť Global Assistance, kde im bude poskytnutá pomoc.
Za úpadkom je viacero faktorov
Na vzniknutej situácii sa podľa firmy podpísalo viacero objektívnych okolností, najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z našich významných zahraničných obchodných partnerov.
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