Maďarsko bude mať novú prezidentku: Premiér Péter Magyar oznámil, že pôjde o šachovú veľmajsterku

V Maďarsku dochádza po voľbách k veľkým zmenám. Premiér Péter Magyar sa zaviazal, že riešiť bude najmä korupciu, ku ktorej malo dochádzať za vlád Viktora Orbána, tiež pristúpil ku krokom, ktoré znamenajú zmeny na poste prezidenta krajiny. Hlavou štátu by sa mala stať žena.
Maďarský premiér zároveň minulý týždeň oznámil, že sa začalo vyšetrovanie voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi. Je podozrivý so spolupráce s Rusmi. Premiér zatiaľ odmietol uviesť podrobnosti o prípade. Povedal iba, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že nechce ovplyvňovať priebeh vyšetrovania. „Hneď ako budeme mať čo poskytnúť, urobíme to,“ dodal Magyar.
Nová prezidentka
Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že v pondelok navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. V nedeľňajšom príspevku na sieti Facebook napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Magyara vykonávala dočasne – do prijatia novej ústavy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.
Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Sulyok odišiel z funkcie skôr. „Bolo by lepšie, keby sme sa dostali až sem dôstojnejším spôsobom, keby prezident prejavil viac pochopenia, zodpovednosti, a keby bol sám rezignoval,“ poznamenal Magyar.
Magyar na Facebook avizoval, že sa s Polgárovou stretne v pondelok, aby sa jej opýtal, či by bola ochotná zastávať funkciu hlavy štátu až dovtedy, kým nenadobudne platnosť plánovaná nová maďarská ústava.
„Prezidentský úrad nie je zamestnanie ani pracovisko, ale najvyššia forma služby,“ poznamenal premiér. Polgárovej meno je podľa neho už desaťročia synonymom talentu a vytrvalosti a na post prezidentky republiky ju navrhli uznávané maďarské osobnosti.
„Úcta, ktorú si získala, nevyplýva z jej politickej príslušnosti ani z kontaktov, ale z jej výnimočného talentu, usilovnosti, bezkonkurenčnej vytrvalosti a čestnosti… Osobne by som to považoval za veľkú česť, keby túto nomináciu prijala,“ dodal Magyar.
Kto je Judita Polgárová
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Magyarova strana Tisza má po víťazstve v aprílových voľbách v parlamente ústavnú väčšinu.
I have recently shared how beautiful the memories I have from Argentina.🙂 Now it is time to tell that Spain❤ is as much in my heart as Argentina.❤ For example, my first BIG tournament victory was in Madrid in 1994 (in the picture).🤗
Good luck, finalists! 🇪🇸🇦🇷… pic.twitter.com/z9I91SanTg
— Judit Polgar (@GMJuditPolgar) July 18, 2026
Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať. Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
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