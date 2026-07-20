Maďarsko bude mať novú prezidentku: Premiér Péter Magyar oznámil, že pôjde o šachovú veľmajsterku

Maďarský premiér Péter Magyar.

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Magyar navrhol na post prezidentky šachovú veľmajsterku Juditu Polgárovú.

V Maďarsku dochádza po voľbách k veľkým zmenám. Premiér Péter Magyar sa zaviazal, že riešiť bude najmä korupciu, ku ktorej malo dochádzať za vlád Viktora Orbána, tiež pristúpil ku krokom, ktoré znamenajú zmeny na poste prezidenta krajiny. Hlavou štátu by sa mala stať žena.

Maďarský premiér zároveň minulý týždeň oznámil, že sa začalo vyšetrovanie voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi. Je podozrivý so spolupráce s Rusmi. Premiér zatiaľ odmietol uviesť podrobnosti o prípade. Povedal iba, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že nechce ovplyvňovať priebeh vyšetrovania. „Hneď ako budeme mať čo poskytnúť, urobíme to,“ dodal Magyar.

Maďarský premiér Péter Magyar
Foto: SITA/AP

Nová prezidentka

Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že v pondelok navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. V nedeľňajšom príspevku na sieti Facebook napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Magyara vykonávala dočasne – do prijatia novej ústavy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.

Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.

Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Sulyok odišiel z funkcie skôr. „Bolo by lepšie, keby sme sa dostali až sem dôstojnejším spôsobom, keby prezident prejavil viac pochopenia, zodpovednosti, a keby bol sám rezignoval,“ poznamenal Magyar.

Magyar na Facebook avizoval, že sa s Polgárovou stretne v pondelok, aby sa jej opýtal, či by bola ochotná zastávať funkciu hlavy štátu až dovtedy, kým nenadobudne platnosť plánovaná nová maďarská ústava.

„Prezidentský úrad nie je zamestnanie ani pracovisko, ale najvyššia forma služby,“ poznamenal premiér. Polgárovej meno je podľa neho už desaťročia synonymom talentu a vytrvalosti a na post prezidentky republiky ju navrhli uznávané maďarské osobnosti.

„Úcta, ktorú si získala, nevyplýva z jej politickej príslušnosti ani z kontaktov, ale z jej výnimočného talentu, usilovnosti, bezkonkurenčnej vytrvalosti a čestnosti… Osobne by som to považoval za veľkú česť, keby túto nomináciu prijala,“ dodal Magyar.

Kto je Judita Polgárová

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Magyarova strana Tisza má po víťazstve v aprílových voľbách v parlamente ústavnú väčšinu.

Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať. Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.

Judita Polgárová mala len 15 rokov, keď sa stala šachovou veľmajsterkou, získala titul, ktorý je udeľovaný len mužom a prekonala 33 rokov starý rekord Roberta Fischera. Jej FIDE Elo z júla 2008 je 2711, to znamená 22. miesto v absolútnom (mužskom) rebríčku a je jedinou ženou v TOP 100, jej najlepšie umiestnenie bolo ôsme miesto. Anglický hráč svetovej špičky Nigel Short, ktorý s ňou viackrát prehral, povedal, že “ je zabijak a vycíti mat 20 ťahov dopredu“.
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