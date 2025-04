Diváci Let’s Dance sa po poslednom kole zhodujú na jednom. Pozornosť nezamerali na tanečníkov, ale na moderátorov

Po nedeľnom večere sa k Jurajovi Kemkovi a Natálii Glosíkovej, Zuzane Mauréry a Matejovi Chrenovi, Adamovi Šedrovi a Jasmin Affašovej, Vilémovi Šírovi a Simone Leskovskej a Šimonovi Jakušovi a Patrícii Piešťanskej najnovšie pridali Marek Rozkoš a Natália Horváthová, čo diváci rozhodne nečakali.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V siedmom kole Let’s Dance sa diváci dočkali nielen contemporary tancov, ale tiež známej výmeny partnerov. Tá sa však neudiala len medzi tanečníkmi, respektíve súťažiacimi, ale tiež pri moderátoroch. Janka Kovalčíková mala totiž premiéru v divadle a potrebovala za seba záskok. Po boku Anny Jakab Rakovskej sa tak objavil Vilda Šír.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Porovnávali moderátorov a zhodli sa na jednom

Nedeľný večer mal až troch moderátorov. Vysielanie otvorila Anna Jakab Rakovská, ktorá vysvetlila situáciu a privítala Vildu Šíra. Ten so smiechom zhodnotil, že sa Janka Kovalčíková nemusí ponáhľať, keďže má moderovanie pevne v rukách. Rakovská čakala na páry priamo na parkete a bola prvá, kto si ich odchytil po dotancovaní a Vilda zas čakal hore s ostatnými pármi.

Skôr než stihli svoje vystúpenia odtancovať Ráchel Šoltésová a Marek Rozkoš, Janka Kovalčíkova sa stihla vrátiť a chvíľu moderovali dokonca všetci traja. Diváci tak mali možnosť porovnať si ich výkony a zhodujú sa na jednom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

„Vildovi poklona, lepší ako dievčatá moderátorky,“ znel napríklad jeden z komentárov na Instagrame. „Vilda ako moderátor je top,“ pridala sa hneď ďalšia diváčka. „Prosím, nechajte tam Vildu už stále. Neporovnateľne lepší moderátor, prirodzený, pohotový, nepozerá stále do papierov a nehovorí v každej druhej vete, že je z východu. Prosíme si Vildu,“ odkázala tretia.

Rovnaké reakcie sa objavovali aj na Facebooku. „Jana Kovalčíková nech ani nechodí. Réžia našla lepšieho moderátora a mala by ho ponechať,“ stálo napríklad v jednom z komentárov, ktorý pod príspevkom pribudol po vystúpení Petra Sagana, teda skôr, než sa Kovalčíková vrátila. „No, škoda Vildu. Moderoval to oveľa lepšie ako preafektovaná Kovalčíková. Už to zase kazí celkový dojem,“ písal niekto ďalší. „Vilda je super. Janku nahradil perfektne,“ odkázala tretia diváčka.