Legendárny Hoku sa vracia na Farmu. Fanúšikovia sú vo vytržení, zdá sa, že tento krok televízii vyšiel

Zatiaľ čo slovenská Farma je vo fáze príprav a podľa prvých informácií by mohla nová séria pribudnúť na televízne obrazovky už v septembri, tá česká akurát prebieha. Reakcie divákov na ňu však nie sú také, v aké televízia dúfala a zdá sa, že sa to na poslednú chvíľu rozhodli skúsiť napraviť.

Nie je to tak dávno, čo portál Mediaboom informoval o tom, že veľkolepý návrat českej Farmy neprebehol tak, ako televízia očakávala. Rozhodli sa totiž inšpirovať slovenskou verziou a jej úspechom, tak ako to spravili pri šou Bachelor, ktorá je českou verziou Ruže pre nevestu. Pri Farme však nedosiahli také čísla, ako si predstavovali.

Prepadák má zachrániť Hoku

Sledovanosť Farmy sa podľa informácií portálu Mediaboom už po prvých odvysielaných epizódach začala prepadať a s každou odvysielanou epizódou to bolo len horšie. Platiť to má najmä pri vysielaní duelov Farmy v hlavnom vysielacom čase, ktoré vďaka väčšej konkurencii v prime time dosahujú najnižšie podiely na trhu. To spôsobilo, že sa ich televízia rozhodla presunúť do druhého večerného pásma a po novom sa vysielajú až po 21:30. Kritické reakcie si navyše vyslúžil aj moderátor Vilda Šír, na ktorého sa diváci síce tešili, no nakoniec ich jeho moderovanie nenadchlo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma Česko (@farmacesko)

Na Farme stihlo dôjsť k niekoľkým zmenám. Tou najhlavnejšou je, že sa z dvoch skupín – Baráčnikov a Pekelníkov – stala jedna a všetci farmári sú opäť pokope, čo poriadne oslávili. S koncom skupín však prišla nová éra a s tou zas prišli nové pravidlá. To však nie je všetko. Ako informovala TV Nova na svojom webe, česká Farma dostane posilu zo Slovenska, a nie len tak ledajakú, keďže českí farmári medzi sebou privítajú finalistu poslednej slovenskej série.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma Česko (@farmacesko)

„Finalista slovenskej Farmy Hoku prišiel skontrolovať český statok. A chcel vidieť úplne všetko. Farmárka týždňa Andrea z neho bola nervózna,“ opísala jeho veľkolepý príchod televízia. Hoku sa pritom neodhodlal znova súťažiť, ale prišiel len poskytnúť českým farmárom cenné rady týkajúce sa práce, ale tiež morálky na Farme.

Súdiac podľa komentárov vo fanúšikovskej skupine na Facebooku, vidieť pána Hoku v tomto prostredí potešilo nielen českých, ale aj slovenských fanúšikov. A to napriek tomu, že sa Hoku zdržal len krátko a vlastne na Farmu prišiel len na návštevu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Hoku je proste legenda, človek ktorý sa ničoho nebál,“ zhodnotil divák. „No konečne tam prišiel niekto rozumný,“ tešila sa ďalšia. „To je človek, ktorý nepozná lenivosť. Je to „makač“. Ten ich tam dá do laty,“ zhodnotila tretia.

Zdá sa tak, že sa tento krok televízii vyplatil, keďže medzi komentármi zaznelo aj: „Hoku je pán! No dobre, tak si to zapnem.“ alebo „Tak už začnem pozerať. Hoku ich veru naučí, čo je Farma. Vau, teším sa.“