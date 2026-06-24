Česká Farma zožala úspech. Minulý rok ju diváci vo veľkom kritizovali, teraz chvália zmeny

Česká Farma

Reprofoto: Instagram (farmacesko)

Dana Kleinová
Farma
Po veľkej kritike prišla ešte väčšia chvála.

Farma Česko bola prvýkrát predstavená na televíznych obrazovkách ešte v roku 2012. Na rozdiel od tej našej slovenskej však nezožala okamžitý úspech, ktorý by viedol k tomu, aby sa opakovane vracala každý rok, ale svoj veľkolepý návrat zažila až po 13 rokoch. Druhá séria bola odvysielaná v roku 2025 a dnes už môžu diváci sledovať tretiu.

Po tak dlhej dobe sa dalo očakávať, že šou príde so zmenami. Moderovania sa chopil Vilém Šír a novým hospodárom sa stal Jan Šlosar. Po prvýkrát v histórii súťaže sa do hry zapojila aj umelá inteligencia Ema, tak ako to robila na Slovensku Alica. Hralo sa o 1 000 000 Kč, pričom farmári po novom získavali od hospodára mince za splnené úlohy a každá minca mala hodnotu 2 500 Kč.

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Nestretla sa s očakávaným úspechom

Nanešťastie, návrat Farmy na české obrazovky nebol tak úspešný, ako sa čakalo. Ako v tom čase informoval portál Mediaboom, minuloročné nasadenie českej verzie reality show Farma na obrazovky televízie Nova skončilo výrazným neúspechom. Hoci projekt primárne cielil na predplatiteľov streamovacích platforiem Voyo a Oneplay, v televíznom vysielaní dostal veľkorysý priestor – od utorka do štvrtka v neskoršom večernom čase a v piatky dokonca v hlavnom vysielacom čase (prime-time).

Česká Farma
Reprofoto: Instagram (farmacesko)

Diváci aj kritici však šou od začiatku podrobili ostrej kritike. Napriek tomu, že ju mal pod palcom režisér a producent Samuel Jaško (ktorý dlhé roky úspešne pripravuje slovenskú verziu), české spracovanie bolo výrazne odlišné. Tvorcovia stavili na rýchlejší a modernejší štýl, inšpirujúc sa reality šou na internetových platformách.

Tento krok sa u domáceho publika nestretol s pochopením. Sledovanosť Farmy na Nove sa mala už po prvých dvoch týždňoch prepadnúť do hlbokého podpriemeru. V cieľovej skupine stanice dosahovala trhový podiel iba na úrovni 9 až 12 %, čo bola v porovnaní s vtedajšími priemermi televízie sotva polovica. Najhoršie dopadli piatkové duely, ktoré v silnej konkurencii hlavného vysielacieho času úplne vyhoreli.

Kritiku však nezožala len celková šou, ale tiež samotný moderátor, ktorý sa tejto úlohy chopil prvýkrát. „Farma CZ jedno veľké sklamanie. Neviem, či je to rozpočtom, ale moderátor aj farmár… Nemá to srdce a rozhodne chýba autenticita. Za mňa veľké sklamanie,“ znela napríklad jedna z reakcií, pričom viacerí ľudia počas týždňov písali, nech pošlú do duelu Vildu.

Azda nikoho tak neprekvapilo, že sa ho v tretej sérii rozhodli vymeniť. Ako sme vás informovali v článku, novým moderátorom českej Farmy sa stal herec Adam Vacula. Aj pre neho to pritom bola premiéra za mikrofónom, no prvotné reakcie divákov ukazujú, že bol dobrou voľbou.

Vizuál českej Farmy
Foto: VOYO

Zmenil sa tiež hospodár, keďže túto úlohu získal Igor Dobeš. Ten pochádza z Valašska a nadväzuje na rodinnú tradíciu hospodárenia, ktorá podľa kroník siaha štrnásť generácií do minulosti. Vyštudoval poľnohospodárstvo, niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg a dnes sa naplno venuje vlastnému hospodárstvu.

Tretia séria mala premiéru v pondelok 22. júna a reakcie hovoria jasne – česká Farma si napravila reputáciu.

 

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“Minulý rok sa mi Farma, pravdu povediac, nepáčila. Verím, že tá tohtoročná bude skvelá,” písala už vopred diváčka po prvých ukážkach. Na oficiálnom profile šou pritom panovalo pozitívne nastavenie už od oznámenia nového moderátora. “Teraz to bude bomba. Minulý rok to bolo rozťahané,” objavilo sa tiež v komentároch.

Chvály pritom pokračovali aj po odvysielaní prvej epizódy. Napríklad: “Musím povedať, že prvý diel vyzerá oveľa lepšie než tá minuloročná farma, aj ako farma ako taká. Žiadna uzavretá za bránou… Super.” Niekto ďalší zas odkázal: “Tak na prvý diel, celkom jazda.” alebo “Za mňa dobrý štart českej Farmy.”

 

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Niekto iný dokonca zhodnotil: “Sa to ani nedá porovnávať s tým failom, čo bol minulý rok. Všetko lepšie od castu po strih hudby a moderátora.”

Navyše ľudia v komentároch chválili aj nového moderátora a hospodára, pričom sa im páčilo, že hospodár bol už od prvej epizódy prísny, a tak sa zdá, že českí súťažiaci konečne zažijú drsnú Farmu. “Farmári super! Hospodár super! Moderátor super! Úplne niečo iné než prvá Farma, tam bolo všetko zle. Pecka zatiaľ,” odkázal divák.

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