Slovenská poisťovňa je krok od konkurzu. V ohrození sú desiatky tisíc zmlúv, rozhodne súd

Národná banka Slovensko

Jan Starec, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
Na Slovensku smeruje do konkurzu poisťovňa. Po dlhých rokoch sporov ju tam posiela Národná banka Slovenska.

Po tohtoročnej vlne krachov a konkurzov v našej ekonomike prichádzajú problémy aj do sektora poisťovníctva. Do konkurzu totiž po rokoch právnych problémov smeruje poisťovňa Novis.

Návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti NOVIS Poisťovňa podala Národná banka Slovenska (NBS). Podľa dostupných informácií bol návrh doručený Okresnému súdu Nitra koncom júna a konkurzné konanie sa oficiálne začalo 15. júla. Informoval o tom portál Index.

Rozhodne súd

Aj keď bolo začaté konkurzné konanie, existujúce poistné zmluvy automaticky nezanikajú. O tom, ako bude situácia riešená ďalej, rozhodne až súd. Ak by bol konkurz vyhlásený, nasledovalo by ustanovenie správcu konkurznej podstaty a veritelia by si mohli prihlasovať svoje pohľadávky.

NBS už po odobratí licencie upozorňovala, že klienti dovtedy zostávajú poistencami a spoločnosť má naďalej plniť svoje zmluvné povinnosti.

Správa portfólia aktívnych zmlúv je plne zabezpečená a všetky bežné služby pre klientov (správa zmlúv, spracovanie platieb, likvidácia poistných udalostí a zákaznícka podpora) prebiehajú ako doteraz,“ uvádza na webe spoločnosť v stanovisku z februára.

Poisťovna Novis
Foto: Novis

Spoločnosť NOVIS zároveň pokračuje vo všetkých krokoch, ktoré považuje za potrebné na dosiahnutie priaznivého rozhodnutia súdu. Patrí medzi ne pokračovanie v právnych konaniach aj spolupráca s príslušnými orgánmi. Ak dôjde k akémukoľvek významnému vývoju, spoločnosť o tom bezodkladne informuje na svojej webovej stránke a dotknutých klientov bude priamo informovať,“ píše ďalej spoločnosť

Vyvrcholenie sporu s NBS

Súčasné konanie nadväzuje na dlhodobý spor medzi poisťovňou a Národnou bankou Slovenska. Regulátor totiž spoločnosti v roku 2023 odobral povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. Dôvodom podľa NBS bolo, že poisťovňa dlhodobo nespĺňala zákonné kapitálové požiadavky a prijaté opatrenia neviedli k náprave.

NOVIS s rozhodnutím nesúhlasila a bránila sa na slovenských aj európskych súdoch. Poisťovňa opakovane tvrdila, že postup NBS je nezákonný a rozhodnutie o odobratí licencie napádala žalobami.

Spor sa však začal už pred desiatimi rokmi. NBS voči poisťovni v priebehu rokov 2016 až 2022 vydala celkovo desať rozhodnutí a niekoľkokrát jej uložila aj pokuty, pričom tá najvyššia dosiahla 175 000 eur. Medzi nedostatkami, ktoré regulátor spoločnosti vyčítal, boli okrem iného nekalé obchodné praktiky, nevýhodné zmluvné podmienky pre klientov, ako aj problémy pri tvorbe technických rezerv a pri investovaní zverených peňazí.

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a výkonný riaditeľ NBS Michal Horváth
Foto: TASR – Pavel Neubauer

V septembri 2020 dostala poisťovňa od NBS aj dočasný zákaz predávať investičné životné poistenie, keďže regulátor mal podozrenie, že spoločnosť neinvestovala poistné klientov spôsobom, aký im sľubovala.

Vyvrcholením sporu bolo napokon odobratie licencie na vykonávanie poisťovacej činnosti v júni 2023. Ako dôvod NBS uviedla, že poisťovňa dlhodobo nemala dostatok vlastných zdrojov na krytie záväzkov, nespĺňala regulačné požiadavky a nápravné opatrenia, ktoré jej boli uložené, neviedli k výsledku. Regulátor pritom odobratie licencie označuje za jedno z najprísnejších opatrení, aké môže voči dohliadanému subjektu použiť.

Spoločnosť pôsobila cez tzv. jednotný európsky pas aj v ďalších krajinách EÚ vrátane Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka či Talianska. Prípad preto dlhodobo sledujú aj zahraničné dohľadové orgány.

Známe meno

Poisťovňa NOVIS začala na slovenskom trhu pôsobiť v decembri 2013 a Slovensko bolo pre ňu vôbec prvým trhom, na ktorom ponúkala životné poistenie. Za jej vznikom stál okrem akcionárov z viacerých krajín aj Siegfried Fatzi, ktorý predtým dlhé roky viedol poisťovňu Wüstenrot. Novis sa špecializovala takmer výhradne na investičné životné poistenie a svoje produkty predávala prostredníctvom nezávislých finančných sprostredkovateľov.

Tržby spoločností Novis
Reprofoto: Finstat

Spoločnosť sa prezentuje ako inovatívna poisťovňa, ktorá chce zmeniť tradičný spôsob využívania poistných produktov. Jej cieľom je vytvoriť flexibilné riešenia prispôsobujúce sa životnej situácii klientov, pričom poistné zmluvy umožňujú priebežné úpravy podľa meniacich sa potrieb.

Poisťovňa stavila na kombináciu poistnej ochrany a investičných možností, vrátane vlastných fondov, možnosti čiastočného výberu nahromadeného kapitálu či využitia prostriedkov napríklad na dôchodkové alebo vzdelávacie plány.

Napriek pomerne neznámemu postaveniu na Slovensku si Novis aj bez platnej licencie dodnes udržiava veľkú klientsku základňu. Poisťovňa totiž stále obsluhuje približne 25 000 existujúcich zmlúv, ktoré pochádzajú až z ôsmich európskych krajín.

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