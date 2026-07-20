Populárny reťazec zatvorí 50 predajní. Problémy mu spôsobuje konkurencia aj rastúce náklady

Známy nemecký diskontný reťazec Kodi hlási náročné obdobie. Predajca, ktorý mal v najlepších časoch otvorených viac ako 200 predajní, bude musieť opäť optimalizovať. Po úspešnej reštrukturalizácii z roku 2024 sa opäť dostáva do problémov, ktoré ho tlačia do zatvorenia približne tretiny pobočiek.
Informoval o tom nemecký portál Lebensmittel Praxis.
Súčasná sieť predstavuje 150 kamenných obchodov a koncentrovaná je predovšetkým v Severnom Porýní-Vestfálsku. Pod značkou Kodi pracuje viac ako 1 200 ľudí a dnes je už jasné, že časť z nich si svoje miesto neudrží.
Problémy prišli rýchlo
Ako uviedol portál Wiadomosci Handlowe, po prvej reštrukturalizácii z novembra 2024 prišiel diskontný reťazec o 80 predajní, no dokázal svoje podnikanie zastabilizovať. Netrvalo to dlho a tento proces si kompetentní zopakujú. Už teraz sa hovorí o výrazných zmenách v štruktúre obchodného modelu vrátane spomínaného zatvorenia tretiny pobočiek.
Rozsah plánovaných opatrení ukazuje, s akými výzvami sa v súčasnosti borí nemecký, ale aj európsky maloobchod. Reťazec Kodi už na príslušnom súde podal návrh na začatie insolvenčného konania v režime vlastnej správy. To znamená, že v spoločnosti bude aj naďalej pôsobiť súčasný manažment, ktorý značku vedie pod dohľadom dočasného súdneho správcu.
Ako vedenie reťazca uviedlo, situácia sa zhoršila pomerne rýchlo a jej dôvodom sú faktory ako zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada, narastajúci tlak zo strany e-commerce hráčov či lacného tovaru z Ázie, ale tiež rast viacerých dôležitých nákladov na prevádzku.
Ďalšie kroky budú známe čoskoro
V tejto chvíli nie je jasné, ktorých 50 pobočiek sa spoločnosť chystá v najbližšom období zatvoriť. Nateraz pokračuje prevádzka všetkých predajní bez obmedzení a informácie o konkrétnych lokalitách určených na zatvorenie budú poskytnuté po dôkladnejšej analýze a prijatí definitívnych rozhodnutí.
Firma taktiež avizuje znižovanie stavov a analyzuje ďalšie organizačné kroky. Čo sa týka súčasných miezd zamestnancov, tie by mali byť najbližšie tri mesiace zabezpečené z nemeckého fondu insolvenčných dávok.
Cieľom celého procesu by opäť malo byť zastabilizovanie prevádzky a vyššia konkurencieschopnosť. To, že pôjde o náročnú úlohu, priznáva aj samotné vedenie na čele s Fabianom Grundom.
Podľa nemeckých odborníkov na maloobchod bude mať Kodi náročnú úlohu a terajší stav je výsledkom viacerých chýb. Jednou z nich je napríklad dlhodobé tolerovanie nerentabilných lokalít a všeobecne zlého umiestnenia niektorých predajní.
Problémy nemajú iba Nemci
Problémy diskontného reťazca Kodi nie sú ani zďaleka výnimkou. Európsky maloobchod čelí na viacerých frontoch náročnej situácii a všade sa spomínajú prakticky tie isté spoločné menovatele. Spotrebitelia sú opatrnejší, míňajú menej peňazí, prehodnocujú svoje nákupy a čoraz viac sa zameriavajú na privátne značky či zľavy.
Hlavným dôvodom, prečo sa mnohí obchodníci ocitajú v problémoch, je drastický tlak na ich marže. Tradiční predajcovia čelia prudkému nárastu fixných štrukturálnych nákladov – od vysokého nájomného v prémiových lokalitách, cez drahé energie, až po stúpajúce mzdové a mimomzdové náklady na zamestnancov.
Tieto náklady v raste prekonávajú rast tržieb, čo v kombinácii so spomínaným spotrebiteľským správaním, silnejúcim e-commerce sektorom či lacnou konkurenciou narúša likviditu firiem.
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