Populárny reťazec zatvorí 50 predajní. Problémy mu spôsobuje konkurencia aj rastúce náklady

Výpredaje v obchode

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Obľúbený diskont sa po reštrukturalizácii dostal do ďalších problémov pomerne rýchlo. Škrtnúť teraz musí približne tretinu svojej kamennej siete.

Známy nemecký diskontný reťazec Kodi hlási náročné obdobie. Predajca, ktorý mal v najlepších časoch otvorených viac ako 200 predajní, bude musieť opäť optimalizovať. Po úspešnej reštrukturalizácii z roku 2024 sa opäť dostáva do problémov, ktoré ho tlačia do zatvorenia približne tretiny pobočiek.

Informoval o tom nemecký portál Lebensmittel Praxis.

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Súčasná sieť predstavuje 150 kamenných obchodov a koncentrovaná je predovšetkým v Severnom Porýní-Vestfálsku. Pod značkou Kodi pracuje viac ako 1 200 ľudí a dnes je už jasné, že časť z nich si svoje miesto neudrží.

Problémy prišli rýchlo

Ako uviedol portál Wiadomosci Handlowe, po prvej reštrukturalizácii z novembra 2024 prišiel diskontný reťazec o 80 predajní, no dokázal svoje podnikanie zastabilizovať. Netrvalo to dlho a tento proces si kompetentní zopakujú. Už teraz sa hovorí o výrazných zmenách v štruktúre obchodného modelu vrátane spomínaného zatvorenia tretiny pobočiek.

Rozsah plánovaných opatrení ukazuje, s akými výzvami sa v súčasnosti borí nemecký, ale aj európsky maloobchod. Reťazec Kodi už na príslušnom súde podal návrh na začatie insolvenčného konania v režime vlastnej správy. To znamená, že v spoločnosti bude aj naďalej pôsobiť súčasný manažment, ktorý značku vedie pod dohľadom dočasného súdneho správcu.

Ako vedenie reťazca uviedlo, situácia sa zhoršila pomerne rýchlo a jej dôvodom sú faktory ako zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada, narastajúci tlak zo strany e-commerce hráčov či lacného tovaru z Ázie, ale tiež rast viacerých dôležitých nákladov na prevádzku.

Predchádzajúci proces reštrukturalizácie sa nám podarilo úspešne dokončiť a stabilizovať operačnú činnosť. V posledných mesiacoch sa však hospodárske podmienky zhoršili s takou dynamikou a v takom rozsahu, aký sa nedal vopred predvídať. To opäť výrazne zaťažilo našu situáciu,“ uviedol pre portál Lebensmittel Praxis Fabian Grund, konateľ spoločnosti Kodi Handels GmbH.

Ďalšie kroky budú známe čoskoro

V tejto chvíli nie je jasné, ktorých 50 pobočiek sa spoločnosť chystá v najbližšom období zatvoriť. Nateraz pokračuje prevádzka všetkých predajní bez obmedzení a informácie o konkrétnych lokalitách určených na zatvorenie budú poskytnuté po dôkladnejšej analýze a prijatí definitívnych rozhodnutí.

Firma taktiež avizuje znižovanie stavov a analyzuje ďalšie organizačné kroky. Čo sa týka súčasných miezd zamestnancov, tie by mali byť najbližšie tri mesiace zabezpečené z nemeckého fondu insolvenčných dávok.

Cieľom celého procesu by opäť malo byť zastabilizovanie prevádzky a vyššia konkurencieschopnosť. To, že pôjde o náročnú úlohu, priznáva aj samotné vedenie na čele s Fabianom Grundom.

Predajňa s potravinami
Ilustračná fotografia: Unsplash

Podľa nemeckých odborníkov na maloobchod bude mať Kodi náročnú úlohu a terajší stav je výsledkom viacerých chýb. Jednou z nich je napríklad dlhodobé tolerovanie nerentabilných lokalít a všeobecne zlého umiestnenia niektorých predajní.

Problémy nemajú iba Nemci

Problémy diskontného reťazca Kodi nie sú ani zďaleka výnimkou. Európsky maloobchod čelí na viacerých frontoch náročnej situácii a všade sa spomínajú prakticky tie isté spoločné menovatele. Spotrebitelia sú opatrnejší, míňajú menej peňazí, prehodnocujú svoje nákupy a čoraz viac sa zameriavajú na privátne značky či zľavy.

Hlavným dôvodom, prečo sa mnohí obchodníci ocitajú v problémoch, je drastický tlak na ich marže. Tradiční predajcovia čelia prudkému nárastu fixných štrukturálnych nákladov – od vysokého nájomného v prémiových lokalitách, cez drahé energie, až po stúpajúce mzdové a mimomzdové náklady na zamestnancov.

Tieto náklady v raste prekonávajú rast tržieb, čo v kombinácii so spomínaným spotrebiteľským správaním, silnejúcim e-commerce sektorom či lacnou konkurenciou narúša likviditu firiem.

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