Slovákov pobláznil masívnou kampaňou, prežil u nás len krátko: Carrefour zažil nákupné šialenstvo, ale aj prázdne regály

Pri pohľade na profitujúce veľké potravinové reťazce si dnes už len málo ľudí spomenie na to, že nie každému to na slovenskom trhu vyšlo. Začiatkom roka sme vám priniesli príbeh Hypernovy, ktorá k nám vstupovala s vysokými ambíciami. Jej obchodná púť u nás nemala šťastný koniec a rovnako to bolo aj s francúzskymi hypermarketmi Carrefour.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sieť obchodov s modro-červeným logom v súčasnosti patrí medzi tie absolútne najväčšie potravinové reťazce sveta. Svoj úspech z mnohých iných krajín však Carrefour na Slovensku nezopakoval a jeho tunajšia kapitola sa skončila skôr, ako vôbec začala. Faktom je, že medzi otvorením prvej, a zatvorením poslednej predajne ubehlo až 18 rokov, no slovenské fungovanie sa nedá označiť ako úspešné. Poďme ale pekne poporiadku.

Prišiel na prelome milénií

Vstup francúzskeho reťazca na Slovensko datujeme do roku 2000, kedy otvoril svoju prvú predajňu v našom hlavnom meste. Konkrétne to bolo v Petržalke, ku ktorej sa už čoskoro pridala vlajková loď v nákupnom centre Polus. Ako uvádza portál Startitup, Carrefour spočiatku ponúkal tovar od domácich producentov a prezentoval koncept veľkých hypermarketov. Už v roku 2001 rozšíril svoju flotilu o obchody v Žiline a Košiciach.

Strategicky rozmiestnené predajne spojené so svetovo známym menom sa zdali ako sľubný štart a mnohí by očakávali rýchlu expanziu do ďalších miest. Opak bol pravdou a francúzsky obchodník sa takpovediac zasekol na čísle 4. Ťažko povedať, čo mohlo za týmito okolnosťami stáť, no podľa portálu Trend mohli Francúzi doplatiť na zmenu správania spotrebiteľov a módu, v rámci ktorej sa do popredia tlačili menšie a kompaktnejšie supermarkety.

Dá sa povedať, že podobný scenár sa odohral aj pri Hypernove, ktorej sa podarilo v krátkom čase od jej vstupu na náš trh v roku 2001 otvoriť dve desiatky predajní po celej krajine. Napriek tomu ju rýchlo dobehol nastolený spotrebiteľský trend. Je preto pravdepodobné, že Carrefour pochopil nezlúčiteľnosť svojho konceptu s vtedajším správaním slovenského zákazníka. V roku 2005 spustil kampaň, ktorá vyvolala doslova nákupné šialenstvo. Všetko však bolo inak, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného