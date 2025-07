Vyšetrovanie pádu lietadla v Indii pokračuje: Nehodu mal úmyselne spôsobiť pilot. Toto boli jeho slová tesne pred haváriou

Tragická havária letu spoločnosti Air India, ktorá smerovala z Indie do Londýna, stále vyvoláva otázky. Stroj sa zrútil 12. júna a vyžiadal si životy viac než 270 ľudí. Prežiť sa podarilo jedinému pasažierovi. Hoci oficiálne vyšetrovanie stále prebieha, jeden z indických expertov na leteckú bezpečnosť tvrdí, že pád nemusel byť výsledkom technického zlyhania.

Na možné úmyselné konanie upozornil Mohan Ranganathan, bývalý pilot a odborník na leteckú bezpečnosť, ktorý svoj názor zverejnil krátko po zverejnení predbežnej správy o nehode. Upozornil na kombináciu technických údajov a zvukového záznamu z kokpitu, ktoré podľa neho môžu naznačovať, že jeden z pilotov mohol úmyselne manipulovať s palivovým systémom.

Z kokpitu zaznel desivý dialóg, podľa experta ho nemožno ignorovať

Ako informovala indická televízia NDTV, záznam z kokpitu zachytáva výmenu medzi dvoma členmi posádky. „Prečo si to vypol?“ pýta sa jeden z nich. „Ja som to neurobil,“ znie odpoveď. Ranganathan tvrdí, že palivové prepínače nie je možné prepnúť náhodou.

„Tieto ovládače sú navrhnuté tak, že sa musia najprv vytiahnuť zo zámku. Bez úmyselného zásahu sa nedajú presunúť,“ uviedol. Podľa jeho názoru mal počas incidentu kapitán voľné ruky, zatiaľ čo prvý dôstojník riadil lietadlo oboma.

Podľa experta treba preveriť aj psychický stav posádky

Ranganathan sa vo svojom hodnotení opiera aj o tvrdenia viacerých pilotov, podľa ktorých mal kapitán lietadla Sumeet Sabharwal zdravotné a psychické problémy. V minulosti si mal v dôsledku nich vziať voľno a údajne plánoval predčasný odchod do dôchodku.

Expert preto vyzýva, aby sa vyšetrovanie nezameralo len na technické okolnosti, ale aj na psychický stav posádky v mesiacoch pred tragédiou. Na priamu otázku, či mohlo ísť o úmyselné vypnutie paliva, Ranganathan odpovedal: „Rozhodne.“ Treba však zdôrazniť, že ide o jeho osobný názor, ktorý zatiaľ nebol oficiálne potvrdený vyšetrovaním.

Úrady vyzývajú na trpezlivosť a odmietajú unáhlené závery

Indický minister civilného letectva Kinjarapu Ram Mohan Naidu reagoval na medializované tvrdenia zdržanlivo. „Nemyslím si, že by sme mali robiť unáhlené závery. Musíme počkať na konkrétne zistenia a oficiálne stanoviská,“ uviedol. Spochybnil ich aj indický regulačný úrad pre civilné letectvo. Uviedol, že v prípade deaktivovanej blokácie je možné palivový prepínač presunúť aj bez vytiahnutia, teda aj neúmyselne.

Rodiny obetí majú pochybnosti, letecká spoločnosť mlčí

Viacerí pozostalí však tvrdia, že vyšetrovanie nie je transparentné. Obviňujú Air India aj vládu z pokusu zakryť skutočný priebeh tragédie. „Chcú obviniť mŕtvych, ktorí sa už nemôžu brániť,“ povedal pre Daily Mail jeden z príbuzných. Ďalší dodal: „Je to len zastierací manéver, aby spoločnosť a vláda unikli zodpovednosti.“

Samotná Air India sa k tragédii oficiálne nevyjadrila. Jej materská spoločnosť Tata Group však poprela, že by niektorý z pilotov trpel zdravotnými problémami. Obaja podľa nej prešli v posledných dvoch rokoch dôkladnými zdravotnými prehliadkami.

Vyšetrovanie pokračuje, na mieste nehody našli obe čierne skrinky

Pátracie tímy už našli obe čierne skrinky, ktoré by mohli objasniť, čo sa dialo počas osudných 33 sekúnd po štarte. Lietadlo Boeing 787 Dreamliner sa zrútilo do obytnej štvrte v meste Ahmadábád a zasiahlo budovu študentského internátu. Na palube bolo 242 ľudí, pričom tragédiu prežil len jediný pasažier, a to 40-ročný britský občan.

Viac než 30 ďalších obetí bolo na zemi. Príčina zrejme najväčšej leteckej tragédie v Indii za posledné desaťročia zatiaľ nie je oficiálne potvrdená. Telá obetí sú postupne identifikované, pozostalí však žiadajú jasné odpovede.