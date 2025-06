Stal sa zázrak: Minimálne jeden z pasažierov prežil pád lietadla a odišiel po vlastných. Opísal, čo sa stalo

Lietadlo spoločnosti Air India smerujúce do Londýna havarovalo krátko po vzlietnutí z letiska v indickom meste Ahmadabad. Na palube sa nachádzalo 242 ľudí, vrátane 53 občanov Spojeného kráľovstva. Príčiny tragédie zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, no odborníci sa domnievajú, že mohlo dôjsť k náhlej strate výkonu motorov počas kritickej fázy letu.

Hoci pôvodné informácie hovorili, že nikto z cestujúcich neprežil, napokon to vyzerá, že sa stal zázrak a z vraku lietadla sa dostal minimálne jeden preživší. Má ísť o 40-ročného britského občana Vishwasha Kumara Ramesha, ktorý bol v Indii na návšteve rodiny, píšu miestne médiá Hisdustan Times a The New Indian Express.

Muž dokonca podľa najnovších informácií neutrpel žiadne vážne zranenia a z miesta nehody, zjavne v šoku, odišiel po vlastných. Aktuálne sa má nachádzať v miestnej nemocnici. Pre médiá dokonca v rýchlosti opísal, čo sa stalo. „Tridsať sekúnd po štarte sa ozval hlasný zvuk a potom sa lietadlo zrútilo. Všetko sa to stalo tak rýchlo,“ povedal zrejme jediný preživší.

Šokujúca výpoveď

To, že muž prežil, sa dá považovať za zázrak. Sociálnymi sieťami a médiami kolujú aj fotografie jeho letenky, podľa ktorej sedel pri začiatku ľavého krídla lietadla, na mieste 11A. „Keď som vstal, všade okolo mňa boli telá. Bál som sa. Postavil som sa a utekal. Všade okolo mňa boli kúsky lietadla. Niekto ma chytil, vložil do sanitky a odviezol do nemocnice,“ dodal vo výpovedi.

Lietadlo smerujúce na londýnske letisko Gatwick sa zrútilo krátko po štarte do štvrte Meghani Nagar v Ahmadabade a dopadlo na budovu študentského internátu. Podľa agentúry AFP bolo na palube 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí.

Podľa svedkov boli po celom okolí vraku roztrúsené mŕtve telá a trosky z havarovaného lietadla. Videozáznamy zachytili, ako sa lietadlo rúti nadol s vysokým náklonom nosa a vysunutým podvozkom. Krátko nato explodovalo v obytnej štvrti Meghani. Záchranné tímy zatiaľ potvrdili najmenej 30 obetí v budove, medzi mŕtvymi majú byť aj študenti medicíny.

Po katastrofe sa začali na sociálnych sieťach objavovať fotografie z miesta činu, na ktorých z budovy trčí kus trupu a chvost lietadla. Stroj totiž narazil do ubytovne lekárov. Z budovy vyniesli najmenej 30 tiel, mnohí ranení putovali do nemocníc. Na mieste boli aj hasiči, ktorí okamžite hasili trosky a pomáhali pri záchranných prácach.