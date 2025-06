Obrovská letecká tragédia: Havaroval stroj smerujúci do Londýna, na jeho palube bolo 242 ľudí

V západoindickom meste Ahmedabád vo štvrtok ráno havarovalo lietadlo, uviedli predstavitelia tamojšieho hasičského zboru pre agentúru AFP bez toho, aby poskytli okamžité podrobnosti o lietadle alebo o počte obetí.

Išlo o lietadlo Boeing 787-8 Dreamliner s 242 ľuďmi na palube. Reportér AFP uviedol, že nad letiskom boli vidieť husté kúdoly čierneho dymu. Spoločnosť Air India vyhlásila, že jedno z jej lietadiel, ktoré smerovalo z Ahmedabádu na londýnske letisko Gatwick, bolo „zapojené do incidentu“. „V tejto chvíli zisťujeme podrobnosti a čo najskôr sa podelíme o ďalšie aktualizácie.“

Na sociálnych sieťach sa okamžite začali šíriť hrozivo vyzerajúce zábery z miesta nehody. Je na nich vidieť, ako lietadlo narazí do zeme a následný obrovský výbuch. Incident potvrdil aj prevádzkovateľ lietadla spoločnosť Air India. „V tejto chvíli zisťujeme podrobnosti a o ďalších informáciách sa podelíme čo najskôr.“ uviedol jej hovorca vo vyhlásení na X.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

— BNO News (@BNONews) June 12, 2025