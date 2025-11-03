Som najšťastnejší muž na svete, ale vo vnútri trpím: Prehovoril jediný preživší tragického pádu lietadla

Na palube sa nachádzalo 242 ľudí, vrátane 53 občanov Spojeného kráľovstva. Stroj sa zrútil 12. júna a vyžiadal si životy takmer celej posádky. Ako sme vás už informovali, osudnú haváriu prežil len jediný pasažier.
Bol ním Viswashkumar Ramesh, ktorý o udalostiach prehovoril pre médiá. Ako uvádza BBC News, cíti sa ako „najšťastnejší človek“ na svete. Dodáva však, že jeho život táto nehoda hlboko poznamenala.
Rodinu aj Ramesha nehoda zničila
Ramesh pri havárii stratil svojho mladšieho brata Ajaya, ktorý bol medzi pasažiermi a neprežil. Poradcovia Ramesha potvrdili, že po návrate domov do Leicesteru bojuje s vážnymi psychickými následkami, vrátane posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD).
„Som len jeden z tých, ktorí prežili. Stále tomu nemôžem uveriť. Je to zázrak,“ povedal. Ramesh priznáva, že nedokáže komunikovať ani so svojou manželkou a malým synom.
Viswashkumar Ramesh was the sole surviving passenger when an Air India flight crashed in Ahmedabad, Gujarat, in June.
„It is very painful,“ Mr Ramesh tells @SophyRidgeSky on the new @RidgeandFrost pic.twitter.com/tQ3pdJQaYG
— Sky News (@SkyNews) November 3, 2025
Keď stál po boku miestneho komunitného lídra Sanjiva Patela a hovorcu Radda Seigera, priznal, že je preňho priveľmi bolestivé hovoriť o tom, čo sa dialo počas katastrofy.
„Ak ide o mňa… Po tej nehode bolo všetko ťažké. Fyzicky, mentálne, aj pre rodinu… Moja mama už štyri mesiace sedí každý deň na verande. Je ticho, nerozpráva. A ja nerozprávam s nikým. Nechcem s nikým rozprávať. Neviem, o čom by som hovoril. Celé noci mi v hlave ide všetko dookola, vo vnútri trpím. Každý deň je pre rodinu obrovskou bolesťou.“
Od dňa tragédie má pretrvávajúce bolesti. Nedokáže šoférovať ani pracovať. „Keď kráčam, nie je to normálna chôdza. Som pomalý, veľmi pomalý. Pomáha mi manželka.“
Mediálne rozhovory majú byť výzvou pre spoločnosť Air India
Patel zároveň avizoval, že bude žiadať stretnutie s vedením spoločnosti Air India. Podľa neho sa aerolínie voči rodine zachovali nedostatočne: „(Rodina) je v kríze – psychickej, fyzickej aj finančnej,“ povedal.
„Jeho rodinu (nehoda) zdevastovala. Ktokoľvek, kto nesie zodpovednosť na najvyššej úrovni, by mal byť prítomný. Mal by sa stretnúť sa s obeťami, pochopiť ich potreby a dať im pocit, že boli vypočutí.“
The sole survivor of the Air India plane crash, Ramesh Viswashkumar, shares his story of how he escaped from the emergency exit.
The crash in Ahmedabad, Gujarat killed 241 people. pic.twitter.com/8qF2ytRIBV
— Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2025
Air India mala preživšiemu poskytnúť predbežnú kompenzačnú platbu vo výške 21 500 libier. Podľa jeho poradcov však suma nepokrýva ani jeho bezprostredné potreby. Finančnú situáciu navyše zhoršil aj kolaps rodinného rybárskeho podniku, ktorý Ramesh prevádzkoval so svojím bratom pred haváriou.
Tím poradcov mal podľa Seigera už trikrát pozvať spoločnosť na osobné stretnutie, no pozvania boli podľa jeho slov „ignorované“ alebo „zamietnuté“. Dodal, že práve mediálne rozhovory sú štvrtým pokusom, ako výzvu zopakovať.
Zástupcovia Air India, ktorú vlastní Tata Group, tvrdia, že vedúci predstavitelia materskej spoločnosti naďalej osobne navštevujú rodiny obetí, aby im vyjadrili úprimnú sústrasť. „Zástupcom pána Ramesha bola ponúknutá možnosť zorganizovať takéto stretnutie. Budeme ich naďalej kontaktovať a veľmi dúfame v pozitívnu odpoveď,“ uviedla spoločnosť. Dodala, že ponuku adresovala ešte predtým, než pán Ramesh poskytol rozhovory médiám.
Nahlásiť chybu v článku