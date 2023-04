Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky boss Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení

Svet poznal množstvo vplyvných gangstrov, ktorých povesť sa s nimi tiahne aj desaťročia po ich smrti. Pri predstave slova gangster príde na um napríklad Al Capone, no aj on sa musel remeslo od niekoho naučiť. Nie len jeho mentorom, ale doslovným otcom taliansko-americkej mafiánskej scény 20. storočia bol práve Johnny Torrio, ktorého označujú za najväčšieho gangstera všetkých čias.

Griselda Blanco, Frank Lucas či samotný Al Capone boli zločinci, o ktorých dnes vie celý svet. „Preslávili“ ich násilné činy, prefíkané obchodné triky či schopnosť naverbovať k sebe stovky oddaných ľudí. Nie menej akčný bol aj život na hrane, ktorý žil Johnny Torrio, prezývaný aj ako „The Fox“ (Lišiak).

V článku sa dozviete aj: ako sa z neho stal mafián;

prečo bol najlepší v konkurencii;

ako vychovával Al Caponeho;

prečo skončil s biznisom;

ako zomrel.

„Z pohľadu kriminálneho talentu a vykonanej práce bol najchytrejším a najlepším chuligánom všetkým čias. Mal obrovský talent na organizáciu, vzbudzoval veľký rešpekt aj u konkurencie a dá sa povedať, že bol tým najnebezpečnejším, čo táto krajina mohla kedy v rámci mafie stvoriť,“ znelo z úst ministra financií USA, Elmera Ireya a kriminálneho žurnalistu Herberta Asburyho.

Mafiánske začiatky talianskeho chlapca

Narodený s menom Donato Torrio v južnej časti Talianska, vychovaný ako migrant v uliciach New Yorku až po pozíciu uznávaného bossa, na ktorého majetok si nikto nedovolil siahnuť. Torrio sa do Spojených štátov amerických dostal už ako dvojročný po tom, čo jeho otec zomrel pri pracovnom úraze na železnici, uvádza Mafia History.

Koncom 19. storočia sa za Veľkou mlákou začal vo veľkom rozbiehať rôzny legálny, no tiež nelegálny biznis, ktorý lákal množstvo mladíkov. Výnimkou nebol ani mladý Torrio, ktorému rýchle a pomerne slušné peniaze určite padli vhod. Okrem poslíčka či vyhadzovača sa začal angažovať aj v mafiánskom gangu, kde si rýchlo získal rešpekt.

Al Capone

Tesne po oslave 20. narodenín bol z neho už líder, ktorý zo svojej biliardovej herne viedol na oko legitímny biznis, no zisky reálne pochádzali z lúpeží, vydieraní, výpalného, prostitúcie, drog či hazardu. Už v tej dobe ho opisovali ako muža, ktorý disponoval darom reči a vzbudzoval rešpekt. To si neskôr všimol aj Paul Kelly, vodca skupiny Five Points Gang.

Na tom by nebolo nič špeciálne zaujímavé, no práve Paul Kelly v tej dobe zamestnával mladého nádejného chalana, ktorého svet pozná pod menom Al Capone. Alphonse bol tínedžerom, ktorý obdivoval Torriov biznis a považoval ho za svojho mentora a idol, píše Britannica.

Chicago

Torrio bol v roku 1909 veľkým bossom New Yorku, pričom jeho biznis prosperoval každým dňom. Paradoxne, ani konkurencia nemala veľkú snahu odstrániť ho z biznisu, pretože práve Torrio bol mafiánskym diplomatom, ktorý pomáhal riešiť teritoriálne spory medzi inými organizovanými skupinami.

V spomínanom roku sa však jeho život rázne zmenil. Manžel jeho tety, Vincenzo Colosimo, ho požiadal, aby mu v Chicagu pomohol vysporiadať sa s „čiernou rukou“. Tento pojem využívala talianska mafia na pomstu, odplatu alebo vyhrážanie sa nepriateľom.

Papa Johnny, ako Torria mnohokrát opisovali, sa však v Chicagu po vysporiadaní čiernej ruky udomácnil. Chytil sa totiž Colosimovho biznisu, ktorý v tej dobe spravoval viac než 100 nevestincov po celom meste. Súčasťou bolo pašovanie drog či ovplyvnené stávky.

Ako sa však vraví, dvaja kohúti na jednom smetisku nevydržia. Tak to bolo aj v prípade Colosima, Torria a následne aj Al Caponeho. Toho si Torrio pozval do Chicaga, aby bol jeho pravou rukou a pomáhal mu pri riešení rôznych konfliktov a vyjednávaní. Postupne sa tak Torrio s Caponem stali hlavnými menami v gangu Chicago Outfit, ktorý patril medzi najväčšie a najsilnejšie v celej histórii taliansko-americkej mafie, ozrejmuje portál Tons of facts.

Prohibícia a Colosimov koniec

Keď sa na území USA uplatnila prohibícia na výrobu a prepravu alkoholu, kriminálnikom sa otvorila cesta pašovania a nelegálneho obchodu s liehovinami. Keďže Colosimo rázne odmietal tento druh biznisu, Torrio ho nechal zastreliť. Aj napriek tomu, že 10 rokov späť zaň išiel riešiť čiernu ruku. O praktikách Hrozného Johnnyho sa vedelo aj vo svete prostitútok.

Koluje historka, podľa ktorej sa dve ženy z nevestinca rozhodli utiecť a svedčiť proti Torriovi na polícii. Ten na ne poslal svojich mužov, ktorí ich rozstrieľali ešte pred tým, než hocičo hocikomu povedali. Od roku 1920 tak viedol Torrio s Al Caponem biznis, ktorý ročne vynášal na dnešný prepočet viac ako 1 miliardu dolárov, uvádza People Pill.

Situácia sa zmenila v roku 1925, kedy napätie medzi Chicago Outfit a North Side Gang vyústilo až k pokusom o vraždu Al Caponeho a Torria s manželkou. Obaja prežili, pričom pre Torria to bola posledná kvapka. Krátko po atentáte prišiel za Caponem s informáciou, že mu prenecháva celý biznis, pretože on odchádza do Európy.

Konflikt s Mussolinim a návrat do USA

Torrio zanechal obrovský biznis, no svoju reputáciu si vzal so sebou späť do Talianska. Aj keď tam mal nájsť zaslúžený oddych, opak bol pravdou. V Európe totiž na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia rástla sila fašistov, ktorú v Taliansku viedol Benito Mussolini.

Diktátor si dal za cieľ odstrániť taliansku mafiu a prívrženci fašizmu mu s tým oddane pomáhali. Napriek tomu, že kolovali reči o Mussoliniho rešpekte z Torriovej reputácie, sa tieto osoby nikdy nedostali do priameho konfliktu ani kontaktu, píše Crimemuseum.

Torrio sa totiž v roku 1928 vrátil do Spojených štátov, kde fungoval ako poradca mafiánskych gangov a stál na čele ľudí, ktorí vytvorili americký zločinecký syndikát, čo bola „inštitúcia“ na kontrolu a dohody medzi mafiánskymi skupinami.

Smrť v kresle

Johnny Torrio bol prefíkaný a skúsený mafián, ktorý mal, prirodzene, aj množstvo vplyvných kontaktov. Aj vďaka nim sa dostal za mreže len raz v živote, konkrétne v roku 1936 si odsedel dva roky za daňové podvody. Zvyšok života prežil jeden z najväčších gangstrov v pokoji a bez výraznejších zásahov do biznisu.

Zomrel ako 75-ročný v roku 1957, keď dostal v holičskom kresle infarkt, no ani rýchly prevoz do nemocnice mu už nedokázal zaručiť prežitie, spomína NY Times. Spoločne s ním tak odišiel nielen niekdajší boss, majster vyjednávania a mafiánsky otec Al Caponeho, ale aj zločinec, ktorý desiatky rokov zarábal na ľudskom nešťastí, vydieraní, drogách či pašovaní alkoholu.