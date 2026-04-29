Jaro Bekr v ukrutných bolestiach: Prehovoril o pravde, ktorú poznajú všetci obyvatelia hlavného mesta

Akútna bolesť zubov patrí k najnepríjemnejším zážitkom, ktoré nás môžu stretnúť v tie najmenej vhodné hodiny. Hoci je Bratislava moderným mestom, dostupnosť nočnej zubnej starostlivosti môže byť pre mnohých nepríjemným prekvapením.
Známy choreograf a manžel herečky Moniky Hilmerovej Jaro Bekr sa podelil na Instagrame o veľmi nemilú skúsenosť s tým, čo sa mu stalo. Išlo o silnú bolesť zuba, ktorá potrebovala okamžitý zásah lekára, no žiaľ, v Bratislave po nej v neskorých nočných hodinách podľa jeho skúseností niet stopy.
Jaro detailne opísal svoju nočnú cestu mestom, počas ktorej podľa vlastných slov narážal na zatvorené dvere aj nejasné informácie o dostupnosti služieb. Situácia ho napokon prinútila prečkať noc s liekmi proti bolesti a počkať až na ranné otvorenie ambulancie svojej lekárky.
Polnočný boj s bolesťou
Bekr hneď v úvode upozornil na problém, o ktorom mnohí ani netušia. „Vedeli ste že: v Bratislave v noci nie je žiadna zubárska pohotovosť?“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že podobné ťažkosti ho dlhé roky obchádzali. „Cca 20 rokov som nemal problém, a preto, keď ma včera ráno začal pobolievať zub, šupol som Ibáč a prešlo to,“ priblížil.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Situácia sa však v noci dramaticky zmenila. „O 1 v noci som sa zobudil na brutál bolesť. Fakt fest. Šupol som 2 Ibáče a….nič,“ opísal. Keď bolesť neustupovala, rozhodol sa konať. „Po hoďke, keď som len sedel na posteli a ticho skučal a pitchoval, som sa vybral na pohotovosť. Teda to som si myslel v tom čase,“ napísal.
