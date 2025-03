Na Slovensku sa rozširuje ďalší reťazec, obchody má už v štyroch mestách. Skúša to aj tam, kde neuspel poľský predchodca

Nákupné trendy sa v priebehu rokov menia a výnimkou nie sú ani Slováci. Isté charakteristické črty slovenského spotrebiteľa však ostávajú rovnaké a v súčasnosti sa popularite tešia napríklad reťazce s lacným zmiešaným tovarom. Najvýraznejšie aktuálne vytŕča holandský Action, no na trhu máme aj silných hráčov ako Pepco, KiK či TEDi. Rozvíjajú sa však tiež portfóliá takzvaných regionálnych hráčov.

Medzi tých môžeme zaradiť aj reťazec Choice Home. Pre mnohých Slovákov ide o neznámu značku, ktorá má aktuálne otvorené predajne v Nitre, Rimavskej Sobote, Prešove a hneď dvakrát v Spišskej Novej Vsi. Choice Home sa zameriava na predaj potrieb do domácnosti, menšieho nábytku či dekorácií. Zákazníkov chce zaujať širokým a zaujímavým sortimentom.

Práve na Spiši sa v polovici marca otvorila druhá tunajšia predajňa – významný deň doplnila aj o sprievodný program a súťaže. Po prevádzke v centre mesta sa kompetentní rozhodli obsadiť aj veľký priestor v obchodnej zóne pri hypermarkete Tesco. Zaujímavosťou je, že ide o ten istý priestor, v ktorom iba nedávno neuspel iný, podobne zameraný predajca – Galaxy Home. Ten túto spišskonovoveskú predajňu zatvoril, lebo bola stratová.

Súčasné podmienky na slovenskom trhu nie sú jednoduché, a preto sa takéto rozhodnutie reťazca Choice Home javí prinajmenšom ako odvážne. A to aj s ohľadom na fakt, že silnú konkurenciu má takpovediac vo „vedľajšom vchode“. My sme zástupcov reťazca kontaktovali s otázkami, či v blízkej budúcnosti plánujú otvárať nové predajne a ako by sa chceli od konkurencie odlíšiť. Do vydania článku nám na e-mail neodpovedali.

Galaxy Home zatvorilo, ale nekončí

Galaxy Home prišlo na Slovensko s veľkými ambíciami a minimálne v Bratislave si od neho ľudia sľubovali veľa. Ešte v januári sme vás informovali, že jeho predajňa v novom nákupnom centre OC Tehelko vydržala necelý rok. Problémom mala byť nízka návštevnosť, ale tiež silná konkurencia, ktorá bola schopná si pritiahnuť väčšinu zákazníkov. Uviedol nám to prevádzkovateľ bratislavskej predajne Xutao Lin.

Predajca zmiešaného tovaru má bohaté zastúpenie predovšetkým na východnom Slovensku, kde má obchody v Spišskej Novej Vsi, Poprade a Michalovciach. Na Spiši však, podobne ako v hlavnom meste, nedávno skončil. Išlo o spomínanú predajňu, kde už dnes pôsobí Choice Home. Konateľ prevádzkujúcej spoločnosti uviedol, že táto predajňa bola stratová. Vylúčil však špekulácie o odchode zo slovenského trhu a naznačil, že by sa reťazec mohol rozšíriť.