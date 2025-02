Konkurencia lacného Actionu zatvorila ďalšiu slovenskú predajňu, v inej ponúka masívne výpredaje. Poliakom sa u nás nedarí

Nebolo to tak dávno, ako sme vás informovali o zatvorení bratislavskej predajne poľského reťazca Galaxy Home. Do hlavného mesta pritom predajca zmiešaného tovaru prichádzal s ambíciami pobiť sa so silnou konkurenciou a oživiť málo navštevované nákupné centrum. Nevydržal tam však ani rok. Podobný scenár teraz hrozí aj na východnom Slovensku.

Tu síce reťazec pôsobí dlhšie, ako v hlavnom meste, no ako sa zdá, ani vo východoslovenských mestách svoj potenciál nenaplní. Pôvodne tu otvoril predajne v Michalovciach, Poprade a dvakrát v Spišskej Novej Vsi. Portfólio potom rozšírila prevádzka v bratislavskom OC Tehelko. Bohužiaľ, obchod v hlavnom meste od začiatku zápasil s nízkou návštevnosťou, o čom sme sa osobne viackrát presvedčili aj my.

Bratislavská predajňa svoje brány definitívne zatvorila počas vianočného obdobia. „Jedným z hlavných dôvodov bola nízka známosť nákupného centra, ktoré nemá dostatočne veľký rozsah na prilákanie návštevníkov. Navyše, nemali sme dostatok financií na reklamu a propagáciu, ako napríklad predajný reťazec Action,“ uviedol v januári pre interez Xutao Lin z Galaxy Home.

Ako Lin ďalej poznamenal, problémom mohol byť aj samotný sortiment, ktorý zrejme zákazníkov neprilákal natoľko, aby sa do predajne opakovane vracali. Negatívny trend naznačil aj pri prevádzkach na východe Slovenska. „Evidujeme pri nich pokles, ale považujeme to za súčasť všeobecného trendu. Napriek tomu sa snažíme poskytovať našim zákazníkom tie najlepšie služby,“ uviedol neurčito.

Zatvorená je už ďalšia predajňa

Ako sme zistili, svoje brány už definitívne zatvorila aj jedna zo spišskonovoveských predajní. Konkrétne ide o tú, ktorá sa nachádzala v nákupnej zóne pri hypermarkete Tesco. Obchodníka so zmiešaným tovarom už pripomína iba pútač na fasáde objektu, samotná predajňa je prázdna a zmizli tiež propagačné nálepky zo sklenených výkladov. Druhá prevádzka, umiestnená na prvom podlaží nákupného centra Madaras, zatiaľ stále funguje.

Počas našej návštevy sa v nej nachádzalo niekoľko zákazníkov, ktorí prišli využiť veľké výpredaje. Galaxy Home na ne láka grafickou reklamou priamo v nákupnom centre a tiež na sociálnych sieťach. Kampaň nápadne pripomína tú, ktorá sa realizovala pred ukončením prevádzky v Bratislave. Nateraz však nie je jasné, či aj túto predajňu čaká rovnaký osud. Zástupcov spoločnosti sme kontaktovali a požiadali o stanovisko. V prípade zaslania článok aktualizujeme.

Zaujímavé je, že otváracie hodiny už upravili kompetentní aj pri predajni v Michalovciach. Tá je podľa nich otvorená iba jeden deň v týždni – v pondelok. V súčasnosti sa už vo veľkom špekuluje o celkovom exite značky zo slovenského trhu. Naznačili nám to aj zástupcovia OC Tehelko, v ktorom Galaxy Home donedávna pôsobilo.

„Galaxy Home neodchádza iba z nášho OC, ale opúšťa slovenský trh ako taký. Ich sortiment si tu skrátka nenašiel zákazníka,“ povedala pre interez Ivana Tittelová zo skupiny Grafobal, ktorá centrum prevádzkuje. Zástupcovia poľského predajcu nám zatiaľ túto informáciu nepotvrdili, no ich kroky na východe Slovenska tomu zrejme nasvedčujú.