Slováci tvrdia, že voda z kohútika začala chutiť inak. Vodárne po kontrole reagujú

Hoci nejeden Slovák pije radšej balené minerálky či ochutené vody, mnohí najradšej pijú čistú vodu z vodovodného kohútika. V Košiciach však viacero ľudí údajne postrehlo, že začala chutiť inak. Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a pokúsili sme sa zistiť, o čo ide.
Voda chutí zvláštne, hovoria
Vo facebookovej skupine KVP – najkrajšie sídlisko v Košiciach sa objavila informácia, že voda z vodovodného kohútika v niektorých častiach Košíc údajne začala chutiť inak. Autor príspevku dodáva, že už kontaktoval dispečing Východoslovenských vodární a vyzýva ľudí, aby tak urobili aj oni, ak si tiež všimli zmenu.
V komentároch sa pridávajú ďalší, ktorí si zmenu taktiež podľa ich slov všimli a dispečing už tiež kontaktovali. Jedna z komentujúcich popisuje, že po noci, keď vodu používalo menej ľudí, cítiť chlór. Viacerí ale píšu, že si žiaden problém nevšimli a voda je podľa nich v poriadku.
Niektorí preferujú minerálky
„Ja to už sledujem dlhšie, preto pijem minerálky,“ konštatuje jedna z používateliek sociálnej siete. Téme minerálok sme sa venovali aj my. Pred časom ľudia postrehli, že aj tie zmenili chuť. Sťažnosti na ne prichádzali nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Oslovili sme spoločnosť BUDIŠ a. s., ktorá vysvetlila, že zaregistrovala ojedinelé podnety týkajúce sa zmeny chuti minerálky Gemerka.
„Všetky naše produkty sú zdravotne úplne nezávadné,“ zdôraznila pre interez senior brand manager Alexandra Neštinová zo spoločnosti BUDIŠ a. s. Na otázku, čo spôsobilo zmenu chuti, odpovedá, že zrejme ide o „špecifickú senzorickú odchýlku, ktorá je prirodzeným dôsledkom vysokého minerálneho zloženia a celkovej mineralizácie vody a vyskytuje sa ojedinele.“ Neskôr sme informovali, že firma v Tornali na krátky čas prešla na inú technológiu filtrácie.
