Zľavy pre seniorov pri nákupe potravín: Pozrite sa, kde nakúpite lacnejšie a ušetríte desiatky eur

Síce majú viaceré potravinové reťazce a supermarkety vernostné karty, ktoré vám pomáhajú šetriť a ponúkajú vám rôzne kupóny za zbieranie bodov za nákupy, niektoré majú extra zľavy pre najstarších obyvateľov. Ušetria tak ešte o čosi viac a po novom jeden zo supermarketov zaviedol novinku, vďaka ktorej vedia ušetriť mesačne desiatky eur.
Tesco má Clubcard, Kaufland má Kaufland Card a Lidl má Lidl Plus. Všetky tieto karty a aplikácie prinášajú výhody v rámci kupónov a dodatočných zliav, no nie sú smerované priamo na seniorov. Existujú však dva obchodné reťazce, ktoré sa zamerali aj na staršiu skupinu obyvateľstva, keďže ľudia na dôchodku poberajú približne 65 % svojho predošlého platu, a tak majú v peňaženke menej peňazí, hoci výdaje ostávajú takmer rovnaké.
Dodatočná zľava pre seniorov
Prvým obchodom s potravinami, v ktorom seniori nakúpia ešte výhodnejšie, je FRESH. Tento supermarket ponúka vernostnú kartu pre všetkých, avšak zákazníci vo veku 62+ rokov majú nárok na vyššiu vernostnú zľavu, ktorá je v sieti FRESH Plus vďaka FRESH karte vyššia až o 2 %.
Navyše si na ich stránke viete otvoriť mapu, na ktorej zakliknete „seniorská zľava“ a ukážu sa vám predajne, v ktorých si tieto dodatočné percentá na zľavu z nákupu viete uplatniť. Na východe je to napríklad v Košiciach, v Prešove, v Michalovciach či v Gelnici a na strednom Slovensku ju viete využiť napríklad v Podbrezovej, v Brezne či v Banskej Bystrici.
Deň, kedy sú ich nákupy najvýhodnejšie
Iný koncept pomoci seniorom zvolil reťazec BILLA. V ňom totiž od začiatku roka funguje takzvaný „Seniorský deň“, počas ktorého zákazníci nad 60 rokov nakupujú výhodnejšie. To v praxi znamenalo, že hoci nakúpili za viac, pri pokladni následne dostali špeciálnu zľavu, ktorá ich výslednú sumu nákupu znížila o 10 %. Platil však limit, ktorý jasne určoval, že nákup nesmie stáť viac ako 50 eur.
Najnovšie však BILLA informovala, že nákupy seniorov budú ešte výhodnejšie. V tlačovej správe uviedli, že spomínaný limit rušia, a tak dôchodcovia každú stredu od 7:00 do 11:00 hod. nakúpia s automatickou zľavou 10 % pri každom nákupe. Jedinou podmienkou je zrealizovať nákup s BILLA Bonus aplikáciou či kartou, pričom v registrácii programu BILLA Bonus je potrebné mať uvedený dátum narodenia.
V praxi to znamená, že čím väčší nákup spravia, tým väčšiu zľavu si uplatnia. Mesačne tak môžu ušetriť desiatky eur.
