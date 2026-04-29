Veľká novinka v živote Rytmusa: Raper prezradil smelé plány a ciele, ktoré od neho nik nečakal

Keď sa povie Patrik „Rytmus“ Vrbovský, väčšina ľudí si okamžite vybaví rap, silné názory a neprehliadnuteľnú osobnosť slovenskej hudobnej scény. No v poslednom období sa jeho meno čoraz častejšie spája aj s inými umeleckými smermi, v ktorých hľadá nové výzvy a možnosti sebarealizácie.
Raper by pokojne mohol byť inšpiráciou a zároveň motiváciou pre tých ľudí, ktorí potrebujú nakopnúť k zmene v živote. Podobne ako ostatní ľudia veľmi rád sníva, no neostáva to len v jeho hlave. Život je len jeden, a tak Rytmus dosahuje ciele a potvrdzuje tak, aký je ambiciózny, a pracuje na sebe. Dôkazom je aj jeho najnovší seriálový počin, o ktorom viac porozprával v markizáckej relácii Na káve s.
Nová vášeň v živote
Ako Patrik Vrbovský naznačil, filmový priemysel je pre neho ďalšou métou, kde chce zanechať vlastnú stopu a posunúť sa opäť o krok ďalej. Má v sebe neuveriteľný oheň a vášeň, ktorú ukázal vo svete hudby a rapu. O to viac prekvapí, že sa teraz sústredí skôr na niečo iné.
“Mňa už rap až tak nebaví, už nemám taký oheň, aký som mal, ale samozrejme, že keď mám urobiť nejakú skladbu, tak to zavraždím a keď to človek robí 30 rokov, tak je preňho ľahké sa k tomu vrátiť,” priznal otvorene. Hudobník sa očividne rád posúva vpred. “Ja to tak vždy s niečím mám, že sa pre niečo extrémne nadchnem, drží ma to 10 rokov a potom to vymením za niečo nové. Napríklad teraz je moja nová vášeň to, že som tvorca filmov,” uviedol Rytmus, ktorý tak rozbehol nový projekt.
Hoci na tento moment čakal dlhšie obdobie, nevzdal to a išiel si za svojím. “Riešili sme to v roku 2017 alebo 2018. Potom nejako o dva či tri roky neskôr som povedal, že poďme konečne voľačo urobiť,” opísal svoje začiatky, kedy sa rozhodol zrealizovať nápad, ktorý mal v hlave. Postupne to naberalo reálne kontúry a ako to už uňho býva, hoci dosiahol, čo chcel, dal si ďalšiu métu, ktorú by chcel dosiahnuť.
