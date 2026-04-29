Hororový pád so šťastným koncom: S mužom to vyzeralo zle, no zachránila ho jedna vec

Včera večer sa v katastri obce Tajov odohrala dramatická pátracia akcia so šťastným koncom. Záchranárov zalarmovala sestra 73-ročného muža po nezrozumiteľnom a prerušovanom telefonáte, z ktorého vydedukovala, že mu mohlo prísť zle. Do pátrania sa okamžite zapojili policajné hliadky, psovodi, kriminalisti, hasiči s dronom aj záchranársky vrtuľník.
Muža hľadali na lúkach nad obcou, kam chodieval pásť kozy. „Boli to práve kriminalisti Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, ktorí už za tmy okolo 21.00 hod. začuli na jednej z lúk podozrivé zvuky. Po dôkladnom hľadaní našli betónovú šachtu a v nej v polohe dolu hlavou zakliesneného muža,“ napísala banskobystrická polícia na sociálnej sieti.
Mal veľké šťastie v nešťastí
Muža zo šachty vytiahli a prevzali si ho záchranári. „Policajti dodatočne zistili, že muž si chcel oddýchnuť a posadil sa na drevený poklop šachty, ktorý sa však pod ním prelomil a on padol dolu hlavou do šachty, kde ostal zakliesnený. Ak by pri sebe nemal mobil, na ktorý našťastie dočiahol a ak by naši kolegovia neboli v pátraní úspešní, do dnešného rána by v tej polohe nevydržal,“ dodala polícia.
