Boli sme v predajni lacného Galaxy Home v Bratislave. Má byť konkurentom Actionu, chvíľu sme si mysleli, že je zatvorené

Ešte vo februári sme vám priniesli reportáž z najnovšieho bratislavského obchodného centra s názvom Tehelko. Prekvapilo nás, že aj pár mesiacov po otvorení bolo prakticky prázdne, a to aj napriek faktu, že veľké predajne tam otvorili obľúbené športové obchody, a tiež Coop Jednota. Tá dokonca vyjadrila nespokojnosť so slabou propagáciou centra, následkom ktorej je nízka návštevnosť.

Pravdou je, že v tej dobe bol pred otvorením skrášľovací salón, lekáreň, foodcourt, a tiež hlavný ťahák Tehelka, poľský obchodník so zmiešaným tovarom Galaxy Home. Mnohí si sľubovali, že po otvorení očakávaných predajní sa situácia zlepší. „No, tých zákazníkov nie je veľa. Čakáme ale na otvorenie ostatných predajní, potom sa to hádam zlepší,“ povedal nám vo februári jeden zo zamestnancov Coop Jednoty.

Uvedené nádeje boli oprávnené, koncepty lacných nepotravinových reťazcov so zmiešaným tovarom sa v hlavnom meste uchytili, pričom Galaxy Home v Bratislave doteraz nepôsobil. Svoje predajne mal iba na východnom Slovensku, odkiaľ svoju expanziu namieril rovno do našej metropoly. My sme sa preto rozhodli Tehelko znova navštíviť a zistiť, či sa situácia zmenila. Taktiež sme chceli nakuknúť aj do novootvorenej predajne Galaxy Home.

Predajne pribudli, ľudia nie

Od našej poslednej návštevy uplynuli takmer 2 mesiace a počas teplého aprílového poobedia sme sa k Národnému futbalovému štadiónu vybrali opäť. Schválne sme zase zvolili tie najrušnejšie hodiny (pracovný týždeň, okolo 16:00 hod., pozn. red.), počas ktorých obvykle nákupné centrá a obchodné reťazce praskajú vo švíkoch. Okolo priestorov štadióna, v ktorých sídli aj Tehelko, bolo pomerne rušno – veľa chodcov, deti odchádzajúce zo škôl, ľudia z práce, a tiež s tým súvisiaca hustá premávka.

Po príchode do garáže pod obchodným centrom, ktorá mimochodom ponúka pohodlné parkovanie, to už také živé nebolo. Našli sme vchod do nákupnej pasáže a pomocou eskalátora sa dostali hore. Nuž, opäť raz sa nám naskytol rovnaký pohľad. Akoby sme zažili déjà vu. Po priestrannej pasáži kráčali vrátane nás maximálne šiesti ľudia. Dvaja vychádzali z fitnescentra, z opačného smeru vyšli zákazníci po nákupe z Coop Jednoty.

Už na prvý pohľad sa tak situácia nezmenila ani po niekoľkých týždňoch, foodcourt bol počas našej návštevy stále zatvorený a jediný ruch vychádzal zo spomínaného fitnescentra. To sa zatiaľ javí ako najvydarenejšia a najnavštevovanejšia prevádzka nákupnej pasáže. Svoje brány ale otvorila napríklad lekáreň a aj hlavný dôvod nášho príchodu – Galaxy Home. Ide o predajňu veľkých rozmerov, do ktorej viete vojsť vďaka jej šírke až 2 vstupmi.

Stierače, vankúše, ale aj oblečenie či kuchynské pomôcky

Pri pohľade do predajne sme chvíľu ostali v rozpakoch, či je skutočne otvorená. Na prvý pohľad bola totiž úplne prázdna, pričom v centrálnej časti ešte zamestnanci dokladali tovar. Galaxy Home svoje brány v Tehelku otvorilo v polovici predošlého mesiaca, konkrétne 15. marca. Kým o príchode konkurenčného Actionu sa hovorilo niekoľko týždňov pred samotným otvorením, bratislavskú premiéru poľského reťazca masívnejšia kampaň nesprevádzala.

