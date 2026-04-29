Hniezdo záchrany v Bratislave spustilo alarm: Našli v ňom zdravé spinkajúce dievčatko

Univerzitná nemocnica Bratislava dnes uverejnila príspevok, v ktorom oznámila, že v hniezde záchrany našli v skorých ranných hodinách bábätko. Išlo o dievčatko, ktoré bolo starostlivo zabalené, čisté a pokojne spinkalo.
„Dnes v skorých ranných hodinách bolo v hniezde záchrany v Nemocnici sv. Cyrila Metoda uložené dievčatko. Signalizácia sa spustila krátko po položení bábätka do hniezda záchrany, a tak náš tím z Novorodeneckej kliniky do pár sekúnd pribehol k dievčatku,“ píšu na facebooku.
Podľa ďalších informácií dievčatko meria 52 cm, váži 3 762 gramov a má približne 6 až 8 týždňov. „Veľmi jej chutí papať, čo je dobré znamenie“, doplnila na záver nemocnica.
