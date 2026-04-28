Slovensko chce dobyť nový reťazec. Sľubuje stabilne nízke ceny, predajne bude otvárať postupne

O príchode nového reťazca Normal sme vás prvý raz informovali ešte začiatkom februára. Pred pár dňami spoločnosť oficiálne potvrdila, že svoju prvú tuzemskú predajňu otvorí v nákupnom centre Eurovea už počas mája. Ako sa zdá, nebude jediná.
Zástupcovia dánskeho reťazca pre interez naznačili, že na Slovensku môžu mať rozsiahlejšie plány. Budúcnosť však závisí od viacerých faktorov.
Zamerať sa chcú na väčšie mestá
Dánsky obchodník Normal je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné. Ako zástupcovia reťazca deklarujú, ich cieľom je priniesť pre ľudí zážitok z každého nákupu a vďaka tomu, že ich tovar je konštantne predávaný v nízkych cenách, nepotrebujú žiadne špeciálne promo akcie a zľavy. Navyše, sortiment sa priebežne obmieňa a dopĺňa.
Expanzia na slovenský trh prichádza po tom, ako spoločnosť expandovala zo Škandinávie do ďalších európskych krajín ako Francúzsko, Španielsko či Portugalsko. Slovensko je celkovo 12. štátom, v ktorom Normal bude bojovať o zákazníkov.
Ako prvú lokalitu si Dáni zvolili známy bratislavský shopping Eurovea – ten podľa ich slov predstavuje ideálny vstupný bod v silnej retailovej oblasti. V takomto duchu by sa mala niesť aj ďalšia expanzia reťazca, čo Normal potvrdil pre náš portál.
„Pri výbere lokalít pre predajne sú kľúčovými kritériami dostupnosť a viditeľnosť. Spoločnosť sa zameriava najmä na priestory vo väčších mestách a ich okolí – v nákupných centrách aj na frekventovaných uliciach –, teda všade tam, kde je vysoká návštevnosť a dobrá expozícia,“ uviedli zástupcovia reťazca s tým, že preferovaná plocha predajne je približne 400 – 500 metrov štvorcových.
Postupná expanzia
Kým niektoré nové reťazce vzali Slovensko útokom a pod Tatrami zaznamenali dynamickú expanziu, Normal bude pravdepodobne raziť opatrnejšiu stratégiu. Prvá pobočka na nábreží Dunaja by mala ukázať, akým spôsobom sa bude cesta dánskeho reťazca vyvíjať.
„Celkový prístup spoločnosti je postupný – otvárať predajne jednu po druhej. Do budúcna chce NORMAL rozširovať svoju sieť na základe skúseností z prvej predajne na Slovensku a zároveň podľa dostupnosti vhodných priestorov. Tempo expanzie tak závisí najmä od príležitostí na trhu,“ dodáva reťazec vo vyjadrení pre náš portál.
Viac o reťazci
Reťazec aktuálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v Európe. Z pôvodne severského konceptu sa od založenia v roku 2013 rozšíril do viacerých európskych krajín. Terajšiu sieť tvorí takmer tisíc predajní v štátoch ako Nórsko, Švédsko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Portugalsko, Španielsko či Taliansko.
Slovákom by mal byť dobre známy aj štýl predajne, ktorý Normal razí. Konceptuálne sa podobá švédskemu gigantu Ikea či dánskemu kolegovi Flying Tiger – obchod je navrhnutý ako jednosmerná trasa. V praxi to znamená, že si ho takpovediac musíte prejsť celý, čo zvyšuje mieru takzvaných impulzívnych nákupov.
„Teší nás, že môžeme priniesť koncept Normal na slovenský trh a predstaviť ho zákazníkom na Slovensku. Slovensko vnímame ako trh, ktorý je čoraz otvorenejší novým formátom nakupovania, čo je plne v súlade s naším prístupom,“ uviedol nedávno na margo expanzie generálny riaditeľ Jakob Frølich Maarbjerg.
